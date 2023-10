Britney Spears tiết lộ từng phá thai vì Justin Timberlake

Trong một đoạn ngắn tiết lộ trước về nội dung cuốn hồi ký sắp ra mắt The Woman In Me, Britney Spears khiến khán giả vô cùng bàng hoàng khi xác nhận cô từng mang thai con của Justin Timberlake. Tuy nhiên, sau đó nữ ca sĩ đã quyết định phá thai.

"Đó là một điều bất ngờ, nhưng đối với tôi, đó không phải bi kịch", Britney Spears nhắc lại sự việc, "Tôi yêu Justin rất nhiều và luôn mong một ngày nào đó, chúng tôi có thể trở thành một gia đình. Điều này chỉ sớm hơn so với dự đoán của tôi".

"Nhưng Justin chắc chắn không hài lòng về việc tôi mang thai. Anh ấy nói rằng chúng tôi chưa sẵn sàng có con trong đời bởi vì chúng tôi còn quá trẻ. Nếu như chỉ có một mình tôi, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó. Justin thì chắc chắn đến mức anh ấy không muốn làm bố", nữ ca sĩ nói tiếp về nguyên nhân dẫn tới việc cô phá thai.

Cũng trong cuốn hồi ký, "công chúa nhạc pop" thừa nhận đó là trải nghiệm "đau đớn nhất" mà cô từng phải trải qua trong đời.

Trước khi câu chuyện này được tiết lộ, nguồn tin của Page Six cho biết Justin Timberlake đã vô cùng lo lắng về những bí mật do bạn gái cũ kể lại. Hiện chưa rõ còn những câu chuyện nào liên quan tới nam ca sĩ có trong cuốn hồi ký sắp tới của Britney Spears.

Cuốn hồi ký của giọng ca Toxic sẽ chính thức được phát hành vào 24/10 tới, được nhà xuất bản giới thiệu là "làm sáng tỏ sức mạnh của âm nhạc và tình yêu".