Justin Timberlake lo ngại về "sự thật" trong cuốn hồi ký của Britney Spears

Theo Page Six, kể từ khi Britney Spears thông báo về cuốn hồi ký Woman In Me, Justin Timberlake đã vô cùng lo lắng về những bí mật có thể bị tiết lộ.

"Anh ấy tò mò và lo lắng về những gì cô ấy sẽ nói liên quan tới mối quan hệ của họ. Điều này đang ăn mòn anh ấy", nguồn tin cho biết.

Một nguồn tin khác của Us Weekly trước đó khẳng định rằng cuốn hồi ký gây chấn động của Britney Spears sẽ "phá hủy" Justin Timberlake một cách "mạnh mẽ". Tuy nhiên, một đại diện trong ngành xuất bản lại khẳng định rằng cuốn sách chỉ đưa ra góc nhìn của "công chúa nhạc pop" và không hề có ý định "trả thù hay kể xấu" bất kỳ ai.

"Đây là Britney khi cuối cùng cũng có cơ hội kể lại câu chuyện đầy sức mạnh của mình. Không có gì hơn ngoài câu chuyện này", nguồn tin chia sẻ.

Justin Timberlake và Britney Spears từng có một cuộc chia tay ồn ào vào năm 2002 sau ba năm hẹn hò. Ở thời điểm đó, nam ca sĩ chia sẻ anh đã có thỏa thuận với bạn gái cũ rằng sẽ không tiết lộ lí do "đường ai nấy đi". Tuy nhiên, khi tin đồn Britney ngoại tình nổ ra, giọng ca SexyBack không cố gắng minh oan cho cô. Thậm chí, anh từng gây khó hiểu với tuyên bố: "Thành thật mà nói, chúng tôi không hoàn hảo. Tôi không phán xét ai cả".

Chưa dừng lại ở đó, trong loạt phim tài liệu bùng nổ Framing Britney Spears phát hành vào năm 2021, người ta cho rằng Justin Timberlake từng đưa ra một câu chuyện tiêu cực về bạn gái cũ trên báo chí. Câu chuyện này khiến khán giả tin rằng Britney không chung thủy và rằng đây là nguyên nhân dẫn tới sự tan vỡ của cặp đôi.