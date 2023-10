Britney Spears bị bắt trên phố

Ngày 10/10, Page Six trích dẫn tài liệu tòa án thu thập được đưa tin Đội tuần tra đường cao tốc California (Mỹ) đã chặn xe Britney Spears vào ngày 10/9 và phát hiện “Công chúa nhạc pop” không có bằng lái xe và bảo hiểm.

Lực lượng chức năng sau đó đã kéo xe của Britney về trụ sở, đồng thời lập biên bản phạt cho hai lỗi trên với số tiền 1.140 USD. Cảnh sát yêu cầu nữ ca sĩ phải nộp phạt trước ngày 24/10. Đây cũng là ngày cô hầu tòa.

Theo Daily Mail, ngày ra tòa trùng với ngày cuốn hồi ký của cô, The Woman In Me (Người phụ nữ trong tôi), dự kiến lên kệ tại các hiệu sách. Giọng ca Toxic không cần phải có mặt tại tòa vào ngày hôm đó, nhưng bắt buộc phải có luật sư mang theo bằng chứng rằng bằng lái xe của cô hợp lệ và có bảo hiểm.

Britney Spears bị bắt vì lái xe không có bằng và bảo hiểm. Ảnh: Mega.

Phản hồi về thông tin trên, luật sư đại diện cho Britney, ông Mathew Rosengart, nhấn mạnh trên Page Six nữ ca sĩ luôn có giấy phép lái xe và bảo hiểm.

Quyền tự lái ôtô của Britney chỉ được khôi phục vài tháng trước khi quyền bảo hộ gây tranh cãi áp lên người cô chấm dứt vào ngày 11/2021.

Vào thời điểm đó, nguồn tin nói với People: “Britney rất vui vì quyền bảo hộ hiện đã cho phép cô ấy lái xe. Cô ấy vui mừng và biết ơn vì tất cả sự giúp đỡ mà cô ấy nhận được”.

Tuy vậy, các bác sĩ khuyên cô nên cẩn thận khi lái xe lại sau 13 năm không tự mình cầm vô lăng.

Lo ngại này nhanh chóng được chứng minh là không thừa thãi. Tháng 2/2022, biểu tượng nhạc pop bị bắt quả tang lái xe với tốc độ không an toàn và phải nộp phạt.

Thời gian qua, Britney liên tục thành tâm điểm trên các mặt báo. Tháng 8, cuộc hôn nhân giữa ngôi sao Baby One More Time và chồng kém 13 tuổi Sam Asghari đi đến hồi kết chỉ sau hơn một năm. Britney bị đồn đoán ngoại tình với cựu quản gia Paul Richard Soliz. Thực tế cho thấy nữ ca sĩ đã bắt đầu mối quan hệ với Soliz không lâu sau khi ly thân. Tuy nhiên, những người trong cuộc khẳng định không có chuyện ngoại tình.

Cuối tháng 9, cảnh sát được gọi đến kiểm tra tình hình của Britney sau khi bà mẹ hai con đăng video múa dao đáng lo ngại. Lực lượng chức năng không gặp trực tiếp nữ ca sĩ nhưng được những người thân cận xác nhận cô vẫn ổn. Britney sau đó lên Instagram giải thích những con dao trong video chỉ là đạo cụ, không gây nguy hiểm.

Ngoài ra, The Woman In Me sắp ra mắt cũng nhận được nhiều sự chú ý. Cuốn hồi ký được mô tả là “câu chuyện cảm động và dũng cảm đáng kinh ngạc về tự do, danh tiếng, tình mẫu tử, sự sống còn, niềm tin và hy vọng”. Britney cũng đang trong quá trình hoàn thành cuốn hồi ký thứ hai.

Cuốn hồi ký được mong đợi của Britney dự kiến lên kệ vào ngày 24/10. Ảnh: Getty Images.

