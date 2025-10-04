Tết Trung Thu đang đến gần, đã đến lúc thưởng thức bưởi rồi! Nhẹ nhàng bóc lớp vỏ dày của bưởi, hương thơm ngọt ngào lập tức lan tỏa khắp mũi, làm tươi mát cả căn phòng.

Bưởi được mệnh danh là "vua của các loại cam quýt". Không chỉ có vị ngọt chua "ngon nuốt lưỡi", bưởi còn là "báu vật" đích thực cho cả cơ thể. Ngay cả vỏ bưởi, vốn thường bị bỏ qua, cũng có rất nhiều công dụng tuyệt vời!

Ăn bưởi vào mùa thu còn tốt hơn cả thuốc bổ

Tục ngữ có câu "một quả bưởi bằng 3 loại thuốc". Y học cổ truyền cho rằng, bưởi có vị ngọt, chua, tính lạnh, có tác dụng điều khí, tiêu đờm, dưỡng phổi, thông ruột, bổ huyết, bổ tỳ.

Sách Dược liệu Đại cương ghi rằng: "Bưởi có vị chua, giúp tiêu hóa, loại bỏ khí độc trong dạ dày và ruột, giải độc rượu, chữa mùi hôi miệng do uống rượu, giảm cảm giác thèm ăn, giảm vị giác trong miệng, tiêu đờm và giảm ho".

Là "kem dưỡng ẩm tự nhiên", giúp làm đẹp và chăm sóc da

Bưởi là loại trái cây mọng nước. Vào mùa thu, da có dấu hiệu khô nứt, ăn bưởi sẽ giúp da căng mịn, mềm mại hơn. Bởi vậy, ăn bưởi vào mùa thu chính là một trong những cách đơn giản, rẻ tiền lại tốt cho sức khỏe để dưỡng ẩm cho da từ bên trong.

Chưa kể, bưởi chứa nhiều vitamin C. Ăn bưởi thường xuyên có thể ức chế sản sinh melanin, giúp da sáng mịn. Vitamin C còn kích thích cơ thể sản sinh collagen, giúp da săn chắc, ngăn ngừa nếp nhăn và duy trì làn da ở trạng thái tốt nhất.

Giảm nôn nao, giải rượu

Sách Dược liệu Đại cương ghi chép rằng, thịt bưởi có vị chua, tính mát, không độc, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và giải rượu. Vỏ bưởi cũng có tác dụng kích thích ăn ngon, tăng cường tiêu hóa. Vỏ bưởi thái nhỏ, hãm thành trà đặc, có thể trừ hàn, khai phế, giảm khó chịu ở cơ hoành.

Giảm cân và giảm mỡ máu

Bưởi ít calo và giàu chất xơ, có thể tăng cảm giác no và là loại trái cây rất tốt cho việc giảm cân. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, ăn bưởi cũng có thể làm giảm hiệu quả cholesterol xấu và triglyceride trong cơ thể con người.

Kháng khuẩn và chống viêm

Bưởi rất giàu naringin, một chất có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch. Theo Healthline, naringin có thể cải thiện lưu thông máu và giảm mức cholesterol. Hơn nữa, các hợp chất coumarin trong bưởi có đặc tính chống đông máu, có thể giúp ngăn ngừa huyết khối.

Kiểm soát huyết áp và lượng đường trong máu

Bưởi là nguồn thực phẩm giàu kali, ít natri, có thể giúp người bị tăng huyết áp duy trì huyết áp ổn định. Bưởi cũng là thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) thấp, giàu chất xơ, phù hợp cho người bị tiểu đường và những người kiểm soát đường huyết kém. Tuy nhiên cần kiểm soát lượng tiêu thụ và tránh ăn quá nhiều.

Làm thế nào để chọn được bưởi ngon?

- Hình dáng bên ngoài: Chọn quả bưởi hình dẹt, cổ ngắn, vỏ mỏng, nhẵn, màu xanh nhạt hoặc vàng nhạt. Điều này cho thấy quả đã chín, mọng nước và ngọt.

- Cân nặng: Đối với những quả bưởi cùng kích cỡ, hãy chọn những quả nặng hơn. Quả càng nặng thì càng tươi và ngon ngọt. Ngoài ra, nếu quả bưởi không bị nhão khi ấn mạnh thì đó là quả có thịt chắc và chất lượng tốt.

Một số kiểu ăn bưởi giúp tăng cường giảm cân, tốt ngang "kem dưỡng ẩm tự nhiên" đồng thời tốt cho sức khỏe

Trà bưởi mật ong

Nguyên liệu: 1 quả bưởi, 500g mật ong, 100g đường phèn, 1 thìa muối và lượng nước vừa đủ.

Cách làm: Phủ một lớp muối lên vỏ bưởi, chà xát cho sạch, gọt vỏ bưởi; thái vỏ bưởi đã gọt vỏ thành sợi mỏng, ướp với nước muối trong 1 giờ. Sau khi ướp, cho vào nước sạch, đun sôi trong 10 phút; gọt vỏ bưởi, xé nhỏ. Cho vỏ bưởi và thịt bưởi đã sơ chế vào nồi sạch, không có dầu, thêm nước sạch và đường phèn. Ninh nhỏ lửa trong 1 giờ, vừa đun vừa đảo đều tay để không bị dính nồi. Sau khi nguội, cho mật ong vào, khuấy đều, bảo quản trong lọ kín, để tủ lạnh; khi uống, tráng lại bằng nước ấm.

Công dụng: Dưỡng ẩm, tiêu đờm, làm đẹp và nuôi dưỡng làn da.

Gà bưởi

Nguyên liệu: 1 con gà, nửa quả bưởi, 6 quả táo tàu, kỷ tử, gừng, hành lá, rượu nấu ăn và muối với lượng vừa đủ.

Cách làm: Làm sạch gà, xát muối và rượu đều bên trong và bên ngoài gà. Nhét thịt bưởi đã gọt vỏ vào bụng gà. Cho gà, gừng băm nhỏ, hành lá, kỷ tử, chà là vào đĩa, rắc muối và rượu lên trên. Cho vào nồi hấp khoảng 1 giờ cho gà chín.

Công dụng: Làm ấm bụng, bổ khí, hỗ trợ tiêu hóa, tiêu đờm.

Lưu ý

Tránh ăn bưởi và uống thuốc cùng nhau. Nên ăn bưởi trước 72 giờ và sau 6 giờ khi uống thuốc. Điều này là do bưởi và thuốc dễ phản ứng với nhau, dẫn đến phản ứng phụ hoặc giảm hiệu quả.

(Ảnh minh họa: Internet)