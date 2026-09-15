TPHCM: Phụ huynh 'tố' bữa ăn bán trú có gà chiên còn sống, thịt kho có mùi hôi

Những ngày gần đây, phụ huynh có con học bán trú tại Trường THCS Hồ Văn Long (phường Bình Tân, TPHCM) lo lắng về chất lượng bữa ăn bán trú của con. Họ lo lắng con mình ăn thức ăn không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trước tình trạng này, phụ huynh đã có “Đơn yêu cầu khẩn cấp” gửi tới các cơ quan chức năng nhằm có biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường thời gian tới.

Cụ thể, ngày 7/9, phụ huynh cho rằng cơm được phục vụ ít, canh có dấu hiệu chua, biến chất. Sau bữa ăn, nhiều học sinh được cho là xuất hiện triệu chứng dị ứng, nổi mẩn đỏ.

Phụ huynh phản ánh thịt gà có màu bất thường

Ngày 8/9, phụ huynh phản ánh món thịt kho trứng có mùi hôi, thịt còn màu đỏ bất thường, trứng cút có vị chua và canh tiếp tục có dấu hiệu thiu. Đến ngày 11/9, món cá chiên được cho là quá mặn, cứng khiến học sinh khó sử dụng.

Đến ngày 14/9, phụ huynh phản ánh món gà chiên bên trong còn màu đỏ, nghi chưa chín. Hình ảnh món ăn được phụ huynh ghi lại và chia sẻ.

Nội dung đơn cũng cho biết sáng 14/9, đại diện phụ huynh đã đến cơ sở cung cấp suất ăn để khảo sát. Theo phụ huynh, địa chỉ đăng ký của đơn vị cung cấp không trùng với địa điểm nấu ăn thực tế và đại diện phụ huynh không được vào kiểm tra cơ sở.

Trước những dấu hiệu bất thường, ngày 15/9, nhiều phụ huynh đã đến trường đón con về ăn trưa thay vì cho các em sử dụng bữa ăn bán trú.

Trao đổi với báo chí, cô Đỗ Thị Ngọc Hương - Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Văn Long, cho biết nhà trường có phục vụ món cánh gà cho học sinh. Tuy nhiên, chỉ có một suất ăn chưa chín kỹ. Sau khi phát hiện sự việc, giáo viên chủ nhiệm đã chủ động lấy suất ăn khác để thay thế, bảo đảm học sinh có bữa ăn trong ngày.

Theo cô Hương, nhà trường đã trao đổi và góp ý với đơn vị cung cấp suất ăn để điều chỉnh chất lượng. Trước những ý kiến liên quan đến chất lượng bữa ăn, đến ngày hôm nay, trường đã dừng việc nấu ăn cho học sinh tại trường và đang tìm đối tác mới để phục vụ học sinh.

Về thông tin phụ huynh phản ánh nhiều món ăn khác như thịt kho trứng có mùi hôi, cá chiên quá cứng, cô Hương khẳng định, một số thông tin chưa đúng với thực tế. Theo cô, không thể có chuyện tất cả các món ăn trong trường đều xảy ra vấn đề như phản ánh.

Trả lời Tiền Phong chiều 15/9, đại diện phường Bình Tân cho biết phường đã nhận được báo cáo của Trường THCS Hồ Văn Long về phản ánh của phụ huynh đối với chất lượng bữa ăn bán trú. Hiện địa phương đã nhờ cơ quan chức năng vào cuộc xác minh thông tin vụ việc.