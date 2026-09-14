Hành động "lạ" của người mẹ trong ngày con trai nhập học khiến nhiều người xem xong ái ngại

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một phụ huynh ăn mặc nổi bật, nhảy múa và quay clip ngay tại lối đi của phòng ký túc xá nam nhân dịp con nhập học. Trái ngược với sự hào hứng của người mẹ, cậu con trai chỉ đứng bất động nhìn xuống đất, trong khi các tân sinh viên cùng phòng cúi gầm mặt lướt điện thoại hoặc né tránh để không lọt vào khung hình.

Việc đồng hành, hỗ trợ con trong ngày tựu trường là tình cảm chính đáng của các bậc cha mẹ. Người mẹ trong câu chuyện có thể chỉ muốn thể hiện sự trẻ trung, gần gũi với con cái. Tuy nhiên, hành động biến không gian sinh hoạt chung thành nơi phô diễn bản thân đã vô tình đặt con vào tình huống khó xử ngay ngưỡng cửa tự lập.

Về mặt tâm lý, khi con cái rời xa gia đình, nhiều phụ huynh thường xuất hiện cảm giác trống trải và hụt hẫng. Để đối phó với điều này, một số người có xu hướng phô trương sự hiện diện tại môi trường mới của con nhằm tiếp tục khẳng định vai trò bảo bọc. Khi đó, con trẻ vô tình bị biến thành đối tượng làm nền cho sự bộc lộ cái tôi của phụ huynh.

Người mẹ nhảy múa trong ký túc xá của con trai

Tôn trọng ranh giới là bước đệm cho con tự lập

Bài học quan trọng đầu tiên của một sinh viên khi bước vào môi trường đại học là thiết lập ranh giới cá nhân và hòa nhập với tập thể. Việc cha mẹ có hành vi thiếu tiết chế ngay ngày đầu chuyển vào ký túc xá dễ khiến con bị ảnh hưởng tâm lý, mất đi sự tự tin trước bạn bè và thậm chí trở thành đối tượng bàn tán trong phòng.

Mỗi người đều có quyền theo đuổi sở thích và phong cách riêng, nhưng văn hóa ứng xử của người trưởng thành đòi hỏi phải phù hợp với hoàn cảnh. Ký túc xá là không gian sinh hoạt và học tập tập thể của sinh viên, không phải nơi để người ngoài tùy tiện sử dụng cho mục đích cá nhân.

Giáo dục thực chất là một quá trình học cách buông tay đúng thời điểm. Chỉ khi phụ huynh biết tiết chế cái tôi và tôn trọng không gian riêng của con, con trẻ mới thực sự có cơ hội trưởng thành một cách độc lập và đàng hoàng.