Tin nhắn của một cô giáo khiến phụ huynh đọc xong đọc xong thương vô cùng: Các thầy cô ngày nay chịu nhiều áp lực quá!

Mới đây, bài đăng của một phụ huynh chia sẻ lại dòng tin nhắn trong nhóm trao đổi của cô giáo chủ nhiệm đã nhận về sự đồng cảm lớn từ cộng đồng mạng. Bức ảnh chụp màn hình ghi lại lời dặn dò của cô trước giờ ăn bán trú không chỉ đơn thuần là thông báo, mà đọc lên nghe xót xa như một bản giải trình phòng ngừa mọi hiểu lầm.

Tỉ mỉ đến mức... đáng thương

Cụ thể, kèm theo bức ảnh chụp bữa ăn bán trú của lớp, cô giáo cẩn thận liệt kê từng điều để phụ huynh nắm rõ. Cô giải thích rằng bản thân chưa chan canh, sau khi gửi tin nhắn này mới chan. Cơm tạm thời chỉ xới vừa phải, bạn nào ăn giỏi sẽ được lấy thêm để tránh việc bỏ mứa thức ăn. Cô cũng nhắn ba mẹ hãy yên tâm vì cô sẽ hỗ trợ xé thịt gà, nhưng phải từ từ từng bé một. Cuối dòng tin, cô không quên gửi lời giải thích để phụ huynh thông cảm, tránh hiểu lầm, đồng thời mong phụ huynh hiểu rằng môi trường bán trú tập thể sẽ rất khác với bữa cơm phục vụ tại gia đình.

Lời lẽ nhẹ nhàng, dí dỏm với những từ ngữ thân thiện, nhưng người đọc không khỏi chạnh lòng. Để phải đề phòng việc chưa chan canh, lượng cơm trong khay đến cả việc xé thịt gà, có lẽ cô giáo hoặc đồng nghiệp của cô từng đối mặt với không ít ánh nhìn soi xét, những lời bắt bẻ khắt khe hay thậm chí là bài đăng bóc phốt chỉ vì một khoảnh khắc vô tình lọt vào ống kính.

Tin nhắn của cô giáo khiến nhiều phụ huynh đọc xong xót xa

Chiếc "vòng kim cô" từ những bức ảnh cập nhật

Trong kỷ nguyên mạng xã hội, việc thành lập các nhóm chat phụ huynh và gửi hình ảnh hoạt động hàng ngày vốn xuất phát từ mong muốn minh bạch, giúp gia đình yên tâm khi gửi gắm con em. Thế nhưng, ranh giới giữa việc cập nhật thông tin và sự giám sát quá đà ngày càng trở nên mong manh.

Một bức ảnh chụp vội trong vài giây đầu giờ ăn không thể đại diện cho toàn bộ quy trình chăm sóc kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Thế nhưng, chỉ một khay cơm chưa kịp chan canh cũng có thể biến thành câu chuyện "để trẻ ăn cơm khô", một miếng thịt gà chưa kịp xé nhỏ có thể bị quy chụp thành "thiếu trách nhiệm". Áp lực từ nỗi sợ bị hiểu lầm vô hình trung biến việc gửi ảnh báo cáo thành gánh nặng tâm lý đè nặng lên vai người dạy học.

Nhiều phụ huynh thường có thói quen đem tiêu chuẩn chăm sóc tại gia đình áp đặt vào môi trường lớp học. Ở nhà, bốn đến năm người lớn có thể xoay quanh một đứa trẻ, sẵn sàng đút từng thìa, gắp từng miếng ăn vừa miệng. Nhưng tại trường học, một hoặc hai giáo viên phải quản lý và chăm lo cho 30 đến 40 học sinh cùng lúc.

Việc rèn cho trẻ tính tự lập, ý thức ăn hết phần cơm của mình và học cách chờ đợi sự hỗ trợ theo thứ tự chính là mục tiêu giáo dục quan trọng của sinh hoạt tập thể. Nếu mọi thao tác sư phạm đều bị soi xét dưới góc nhìn cá nhân hóa tuyệt đối, giáo viên sẽ khó lòng rèn giũa nền nếp cho các em.

Một nền giáo dục lành mạnh không thể xây dựng trên sự nghi kỵ. Bức ảnh và dòng tin nhắn của cô giáo không chỉ là một câu chuyện nhỏ nơi lớp học bán trú, mà là lời nhắc nhở chân thành về văn hóa ứng xử giữa nhà trường và gia đình. Khi phụ huynh trao đi sự bao dung và niềm tin, thầy cô mới có đủ sự thanh thản để dành trọn tâm huyết chăm sóc cho các con.