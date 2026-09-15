Hà Nội: Thêm một trường học tạm dừng bữa ăn bán trú để đổi đơn vị cung cấp

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh khay cơm được cho là của học sinh Trường tiểu học Mê Linh có giá 40.000 đồng nhưng chỉ có cơm, rau, ít trứng và 4 miếng đậu phụ. Một hình ảnh khác suất ăn có thêm món canh nổi mỡ lều bều.

Hình ảnh suất ăn thu hút sự quan tâm, bình luận của nhiều người. Trong đó, có người cho rằng, suất ăn trên chỉ đáng giá 10.000 - 15.000 đồng, không đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh.

Trong khi năm học này, học sinh tiểu học Hà Nội được UBND Thành phố hỗ trợ mỗi em 28.000 đồng. Ngoài ra, gia đình đóng góp thêm để trẻ có bữa ăn bán trú đảm bảo dinh dưỡng.

Suất cơm thanh đạm chỉ có rau, trứng và 4 miếng đậu phụ của Trường tiểu học Mê Linh, Hà Nội

Trao đổi với PV Tiền Phong sáng nay, ông Nguyễn Đức Hiếu, Hiệu trưởng Trường tiểu học Mê Linh cho biết, suất ăn chỉ có trứng, đậu phụ lan truyền trên mạng là chưa đầy đủ. Hằng ngày, nhà trường đều có thực đơn và suất ăn hôm đó còn có món thịt gà.

Cũng theo ông Hiếu, trong tuần qua, một ngày thực đơn có món xúc xích nhưng vì phụ huynh có ý kiến không mong muốn cho con ăn xúc xích nên được công ty thay bằng trứng luộc.

Tuy nhiên, trứng được luộc và đặt trong khay khiến nắp khay đè lên, trong quá trình vận chuyển vỏ trứng bị dập, dính lẫn vào cơm làm hình thức suất ăn không đẹp, phụ huynh không hài lòng.

Sau những phản ánh trong những ngày đầu, phụ huynh tại một phân hiệu đã đề nghị thay đơn vị cung cấp. Nhà trường đồng thời báo cáo UBND xã để xử lý.

Theo hiệu trưởng, việc dừng đơn vị cung cấp hiện nay không xuất phát từ việc phát hiện thực phẩm không bảo đảm an toàn. Trước khi lựa chọn, xã đã tổ chức thẩm định và kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu của đơn vị này.

Ngày 14/9, Trường tiểu học Mê Linh đã có thông báo gửi phụ huynh, năm học 2026 - 2027, Công ty Ngôi Sao Xanh được UBND xã Mê Linh lựa chọn, chỉ định cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh trường.

Đơn vị này bắt đầu cung cấp suất ăn từ ngày 7/9. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức bán trú, trường ghi nhận một số bất cập trong công tác phục vụ. Phụ huynh đã phản ánh với Ban giám hiệu, sau đó nhà trường báo cáo UBND xã và làm việc với Công ty Ngôi Sao Xanh.

Sau buổi làm việc, công ty thống nhất dừng cung cấp suất ăn cho học sinh.

Nhà trường cho biết nguyên nhân là nhân viên phục vụ chưa thông thuộc địa bàn, chưa thống nhất khung giờ hoạt động giữa hai bên và kết cấu món ăn trong thực đơn chưa được thống nhất, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ.

"Trong thời gian này, học sinh vẫn học theo thời khóa biểu nhưng không ăn trưa tại trường", Trường tiểu học Mê Linh thông báo tới phụ huynh.

Phụ huynh được đề nghị đón con lúc 10h30 để học sinh ăn trưa và nghỉ tại nhà, sau đó đưa trở lại trường lúc 13h45 để học buổi chiều.

UBND xã Mê Linh sẽ có thời gian tổ chức lại đầy đủ quy trình lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn. Sau khi hoàn tất, nhà trường sẽ ký hợp đồng với đơn vị mới và thông báo thời điểm tổ chức bán trú trở lại tới phụ huynh.

Nhà trường cho biết việc tạm dừng bán trú nhằm bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn và dịch vụ phục vụ học sinh, đồng thời mong phụ huynh chia sẻ trước sự việc phát sinh.