TP.HCM: 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là nhân viên công ty cung cấp dịch vụ cho hãng bia, đã đến nhiều siêu thị lớn

Sáng 5/6, đại diện Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ cho biết, nơi đây đã tiếp nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sống tại quận Phú Nhuận.

Đáng chú ý qua điều tra truy vết, người này di chuyển khá nhiều các hệ thống siêu thị trên địa bàn TP.HCM.

Cụ thể, trường hợp này là anh T.T.T., nhân viên công ty tên G.S, chuyên cung cấp dịch vụ cho một hãng bia.

Theo lịch sử dịch tễ, từ ngày 19-28/5, anh T. đã đến các địa điểm hệ thống siêu thị Big C An Phú, MM Mega Market An Phú và Co.opmart Xa Lộ Hà Nội nhiều lần để phục vụ cho công việc.

Người dân đi siêu thị tại TP.HCM.

Sau khi tầm soát lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, anh T. được chuyển đến Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ.

"Hiện bệnh nhân đang được các bác sĩ theo dõi kỹ, sức khỏe rất ổn định" - nguồn tin tại bệnh viện nói.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính từ 18g ngày 4/6 đến 6g ngày 5/6 TP ghi nhận thêm 10 trường hợp nhiễm mới là BN8355-BN8364.

Trong đó 8 trường hợp liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đã được cách ly từ trước. 2 trường hợp là F1 của 2 bệnh nhân đang điều tra xác minh nguồn lây.

Ngoài ra, TP cũng ghi nhận thêm 16 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 (nghi nhiễm, đang chờ Bộ Y tế công bố).