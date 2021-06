Bình Dương phát hiện 2 ca dương tính SARS-CoV-2 mới liên quan đến 3 trường hợp ở Hà Nội và Hà Tĩnh

Cụ thể theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương, qua điều tra truy vết có 2 trường hợp nghi mắc COVID-19 tại khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, TP.Dĩ An, cùng làm việc tại Công ty Phúc Đạt (phường Dĩ An, TP Dĩ An) đã được phát hiện.

Cụ thể, ca nghi mắc là nữ, sinh năm 1993 có địa chỉ ở đường 16, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, TP.Dĩ An và ca nghi mắc là nam sinh năm 1995 cư trú ở đường số 5, P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

2 ca nghi mắc này là nhân viên Công ty Bất động sản ở đường 16, khu phố Nhị Đồng 2, P.Dĩ An, TP.Dĩ An. Kết quả xét nghiệm ngày 4/6/2021 dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Liên quan đến 2 ca nghi mắc này, đã có 3 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, 1 trường hợp tại Hà Nội và 2 trường hợp tại Hà Tĩnh.

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại khu vực phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 ở Bình Dương.

Ngành Y tế tỉnh Bình Dương ra thông báo, những ai đến các địa điểm trong khoảng thời gian sau đây, đến ngay Trạm y tế xã/phường nơi cư trú khai báo y tế để được hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

1. Quán trà sữa Gong Cha, Đại lộ Bình Dương, TP.Thủ Dầu Một từ 15h-15h30 ngày 30/5/2021;

2. Pharmacy đường Nguyễn An Ninh, TP.Dĩ An từ 16h đến 16h30 ngày 02/6 và 03/6/2021;

3. Family Mart đường Nguyễn An Ninh, TP.Dĩ An từ 16h đến 16h30 ngày 02/6 và 03/6/2021;

4. Quán Cháo lươn xứ Nghệ đường Nguyễn An Ninh, TP.Dĩ An từ 16h30 đến 16h45 ngày 30/6/2021;

5. Quán Bún mắm bà Năm, đường Trần Quốc Toản, TP.Dĩ An từ 16h45 đến 17h ngày 03/6/2021;

6. Nhà sách Hoàng Phúc, đường đường Nguyễn Trãi, TP.Dĩ An từ 17h đến 17h15 ngày 03/6/2021;

7. Sạp trái cây ven đường gần chợ xóm vắng (từ trường học lái xe Sóng Thần, TP.Dĩ An đi lên chợ phía tay phải) từ 17h20 đến 17h30 ngày 03/6/2021.