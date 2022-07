TP. Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 1 ca tử vong, 175 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh

Hình minh hoạ.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh, tuần 26 (từ ngày 24/6 đến 30/6), thành phố ghi nhận 2.428 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng 158 ca (6,9%) so với trung bình 4 tuần trước. Số ca sốt xuất huyết tăng ở cả các trường hợp nhập viện điều trị nội trú và khám ngoại trú. Trong tuần ghi nhận 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.



Số ca bệnh sốt xuất huyết trong tuần 26 tiếp tục tăng cao ở 15/22 quận huyện, TP. Thủ Đức (trừ quận 1, quận 4, quận 5, quận 6, quận 8, quận 12, quận Phú Nhuận). Những quận huyện có số ca bệnh tăng báo động so với trung bình 4 tuần trước là Cần Giờ và Nhà Bè.

Những phường xã có số ca bệnh tăng cao so với trung bình 4 tuần trước là phường Tân Hưng và phường Tân Kiểng (quận 7); phường 6 (quận 11); phường An Phú Đông (quận 12); phường An Lạc và phường Bình Trị Đông B (Bình Tân); xã Cần Thạnh (Cần Giờ); xã Phước Hiệp và xã Trung Lập Thượng (Củ Chi); phường 4 và phường 13 (Gò Vấp); xã Nhị Bình và xã Tân Hiệp (Hóc Môn); xã Hiệp Phước, xã Nhơn Đức, xã Phước Kiển, xã Phước Lộc (Nhà Bè); phường 12 (Tân Bình); phường Phú Thạnh (Tân Phú); phường Bình Thọ (TP. Thủ Đức).

Trong tuần 26, toàn thành phố ghi nhận 175 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 98 phường, xã thuộc 19/22 quận huyện, thành phố Thủ Đức; tăng 01 ổ dịch mới so với tuần 25 (136 ổ dịch).

Tổng số ổ dịch được xử lý phun hoá chất trong tuần là 347 ổ dịch (bao gồm ổ dịch chỉ định phun lần 1, lần 2, lần 3) và có 04 phường, xã xử lý ổ dịch diện rộng. Có tổng cộng 396 lượt thực hiện diệt lăng quăng tại các ổ dịch, các điểm nguy cơ tại 174 phường, xã thuộc 22/22 quận huyện, TP. Thủ Đức.

Tính đến nay, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 21.750 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 181,5% với cùng kỳ năm 2021 là 7.726 ca, với số ca sốt xuất huyết nặng là 346 ca, tỷ lệ ca nặng trên tổng số ca mắc sốt xuất huyết đến tuần 26 là 1,6% (346/21.750) tăng hơn 3,7 lần so với cùng kỳ năm 2021 là 0,4% (33/7.726). Số ca tử vong do sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay là 11 trường hợp.