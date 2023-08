TP HCM: Bé trai bị trói cột điện bạo hành trong tình trạng trần truồng

Ngày 25-8, một nguồn tin cho biết Công an phường An Phú Đông (quận 12, TP HCM) đang lấy lời khai bà Lê Thị Diễm Trang (SN 1988, ngụ quận 12, TP HCM) trước việc người dân tố cáo bà này bạo hành trẻ em.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 23-8, người dân ở KP3, phường An Phú Đông thấy bà Trang trói cháu T.P.C.T. (SN 2015) vào cột điện trong tình trạng trần truồng. Trước mặt nhiều người, bà Trang dùng chổi đót liên tục đánh cháu T. dù cháu khóc và kêu la thảm thiết.

Cháu T. bị trói vào cột điện và bạo hành trong tình trạng trần truồng

Xót cảnh cháu bé bị đánh liên tục trong tình trạng không mặc quần áo, anh Phan Doãn Sáng (SN 1972) đã can ngăn và bị bà Trang chửi bới, đánh anh.

Bà Trang liên tục đánh cháu bé

"Lúc đó, tôi đi làm về nhìn thấy Trang trói cháu T. vào cột điện trong tình trạng trần truồng. Tôi cùng nhiều người đã can ngăn và đích thân tôi gọi điện báo công an cũng như gọi tổng đài bảo vệ trẻ em 111. Sau đó, trong lúc tôi đi công việc thì Trang đã xông vào nhà đánh người nhà tôi. Trang nhiều lần đánh cháu T. và lần này Trang hành động quá đáng nên chúng tôi phải lên tiếng" - anh Sáng cho biết.



Anh Phan Doãn Sáng kể lại vụ việc

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Trần Khương (SN 1972) xót xa: "Cách đây khoảng 20 ngày, tôi nhìn thấy Trang dùng thắt lưng đánh cháu T., tôi can ngăn thì Trang chửi bới tôi. Chiều 23-8, tôi cùng nhiều người thấy Trang đánh cháu T. dã man quá nên đã can ngăn và báo công an".



Nhân chứng Trần Khương kể lại việc can ngăn Trang đánh cháu T.

Người dân khu vực rất bức xúc vụ việc vì Trang đánh cháu bé quá dã man, đã có 3 người công khai đồng ý làm chứng để cung cấp chứng cứ cho công an.

Một nguồn tin cho biết, mẹ cháu T. qua đời, cháu T. sống cùng với cha ruột là Phạm Tiến Cường. Do phải đi làm nên ông Cường nhờ Trang trông giúp cháu T. Tuy nhiên quá trình trông coi, Trang thường đánh cháu T. khiến người dân bức xúc.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP nói: "Tôi cảm thấy quá đau đớn, quá xót xa khi xem clip bé trai bị bạo hành trong tình trạng trần truồng như vậy. Cháu bé còn quá nhỏ, mặc dù kêu la thảm thiết nhưng bị đánh dã man thì thật là tàn nhẫn. Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP HCM sẽ vào cuộc, phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ này".