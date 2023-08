Tin người lạ cài ứng dụng "An ninh mạng", người đàn ông mất hơn 1 tỷ đồng

Theo đó, đối tượng sử dụng số điện thoại 0812.844.760, 0588.591.170 giới thiệu là Công an huyện Hồng Ngự gọi cho ông N., 47 tuổi, ngụ huyện Hồng Ngự để hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2.

Đối tượng yêu cầu ông N. tải, cài đặt ứng dụng tên AN NINH MẠNG (đường link: https://d.anmgov.one ), logo của Cục An toàn thông tin và yêu cầu ông N. thực hiện các thao tác theo hướng dẫn. Đến 3 giờ 45 phút ngày 20/8/2023, tài khoản ngân hàng của ông N. bị mất trên 1 tỷ đồng.

Theo Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đồng Tháp, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là sử dụng số điện thoại gọi cho nạn nhân, giới thiệu là công an địa phương nơi thường trú của nạn nhân để hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Đối tượng yêu cầu nạn nhân truy cập vào một đường link lạ để tải ứng dụng giả mạo có logo của cơ quan chức năng. Khi nạn nhân tải về xong, đối tượng sẽ hướng dẫn cách cài đặt ứng dụng chứa mã độc thu thập thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, yêu cầu nạn nhân cấp quyền truy cập.

Từ đó, đối tượng điều khiển từ xa, bao gồm cả truy cập dữ liệu cá nhân và đọc tin nhắn. Sau khi cấp quyền, đối tượng lừa đảo có thể kiểm soát, theo dõi, điều khiển điện thoại nạn nhân từ xa.

Mục tiêu chính của đối tượng là nhắm đến thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng và tin nhắn mã OTP xác nhận để thực hiện lệnh chuyển tiền từ tài khoản của nạn nhân đến tài khoản của đối tượng để chiếm đoạt.

Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không tải ứng dụng lạ, không rõ nguồn gốc hoặc làm theo hướng dẫn của các đối tượng, không cung cấp tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai và thận trọng, xem xét kỹ khi cấp quyền truy cập cho các ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Trường hợp cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, người dân liên hệ trực tiếp cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn. Nếu phát hiện vụ việc có dấu hiệu như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc qua Phòng An ninh mạng, Công an Đồng Tháp số hotline: 0978.620.105 hoặc trang Zalo Official Account, fanpage facebook “Phòng An ninh mạng Công an Đồng Tháp” để được hướng dẫn, xử lý