Dàn sao Việt bất ngờ viral ở Nhật Bản: Toàn nam thần vừa đẹp vừa giỏi, dân tình nô nức truy lùng thông tin

Bộ phim Tiếng Vang Việt Nam (Vietnam no Hibiki) là dự án phim hợp tác Việt - Nhật nhưng không được phát hành rộng rãi tại Việt Nam mà tập trung vào thị trường Nhật Bản. Gần đây nhất, phim lên sóng trên kênh NHK và lập tức trở thành một chủ đề được săn đón tại Nhật Bản. Đặc biệt, sự xuất hiện của dàn diễn viên Việt Nam cũng được quan tâm không kém, trong đó có 3 cái tên nổi bật phải kể đến bao gồm Trần Nghĩa, Thừa Tuấn Anh và Kim Hải.

Poster bộ phim Tiếng Vang Việt Nam

Tiếng Vang Việt Nam kể về câu chuyện thành lập dàn nhạc Việt Nam vào năm 1959, với sứ mệnh kết nối trái tim con người qua âm nhạc, vượt qua mọi ranh giới chiến tranh và địa lý. “Dàn nhạc là một gia đình” - thông điệp ấy được truyền đến vị nhạc trưởng người Nhật và các thành viên Việt Nam, những người được mời tham gia dàn nhạc và giao trọng trách cho chuyến lưu diễn tại Nhật Bản. Từ đó, một bản hòa âm đặc biệt ra đời, kết nối hai quốc gia với nhau. Phim khắc họa rằng xây dựng một quốc gia hay xây dựng một dàn nhạc đều giống nhau: nhiều con người khác nhau tụ họp, cùng nhìn về một nhịp gậy, hòa chung trái tim và khát vọng. Đây là tà tác phẩm được sản xuất nhằm hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản và Việt Nam.

Trong phim, các diễn viên Việt Nam như Trần Nghĩa, Thừa Tuấn Anh, Kim Hải đảm nhận tuyến các nhân vật người Việt trong dàn nhạc của vị nhạc trưởng người Nhật. Với bối cảnh xưa cũ, tạo hình của các diễn viên cũng vô cùng tối giản thế nhưng điều này không làm ảnh hưởng tới sắc vóc của dàn diễn viên Việt. Trên nền tảng X, vô số bài đăng chia sẻ về dự án với hình ảnh của những diễn viên Việt Nam. Thậm chí trên trang cá nhân của Trần Nghĩa còn xuất hiện những bình luận từ khán giả Nhật tìm tới chúc mừng và khen ngợi vai diễn của anh.

Những bài đăng về dàn mỹ nam Việt trên các nền tảng MXH Nhật

Dàn diễn viên Việt Nam trong phim

Trần Nghĩa, Thừa Tuấn Anh, Kim Hải là những diễn viên lứa 9x tương đối quen thuộc với khán giả Việt. Nếu Trần Nghĩa ghi dấu ấn từ Mắt Biếc và các dự án phim truyền hình miền Bắc thì Thừa Tuấn Anh lại là nam diễn viên đang lên sau vai diễn ấn tượng trong bộ phim Không Thời Gian của VTV. Trong khi đó, Kim Hải cũng được chú ý sau khi góp mặt trong bộ phim trăm tỷ Lật Mặt 6 của Lý Hải. Bộ ba diễn viên cùng các đông đảo các diễn viên phụ người Việt đã góp phần làm nên tác phẩm ấn tượng đang rất được chú ý tại Nhật Bản.

Trần Nghĩa

Thừa Tuấn Anh

Kim Hải

