Đã con mắt trước visual của tiểu thư tài phiệt đẹp ná thở, nhìn tủ đồ thôi mà chị em phát hờn lên được

Thời điểm hiện tại ngoài loạt phim hot ngoài rạp cũng như trên sóng truyền hình thì còn một bộ phim Việt rất được khán giả quan tâm, đó là Dẫn Dụ Em Vào Lòng, phim ngắn chiếu trên các nền tảng MXH của nhà sản xuất. Đây là một dự án phim ngôn tình tổng tài với những chi tiết không mới nhưng vẫn khiến cư dân mạng rần rần những ngày qua. Thậm chí trên BXH social trend, Dẫn Dụ Em Vào Lòng còn đứng top 4 về mức độ thảo luận trên MXH, chỉ sau Tử Chiến Trên Không, Mưa Đỏ và Cách Em 1 Milimet. Thành tích quá bất ngờ bởi lẽ từ trước đến nay, không nhiều phim ngắn, web drama của Việt Nam có thể chen chân vào BXH toàn các bom tấn phòng vé, siêu phẩm truyền hình.

Dẫn Dụ Em Vào Lòng lọt thỏm giữa BXH toàn bom tấn điện ảnh, truyền hình

Một trong số những chủ đề hot nhất kể từ khi Dẫn Dụ Em Vào Lòng phát hành là sắc vóc của nữ chính Ngọc Huyền. Mỹ nhân quen mặt trên sóng VTV bất ngờ lấn sân sang một lĩnh vực mới, thử sức với 1 kiểu vai diễn mới. Nếu trên sóng giờ vàng, Ngọc Huyền toàn vào vai cô gái trẻ có xuất thân bình thường, thậm chí là nghèo khổ thì lần này cô lại lột xác với hình tượng tiểu thư tài phiệt siêu giàu. Trong phim, nhân vật của cô là Yên Hạ - tiểu thư kiêu ngạo, người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Hova. Sau thời gian du học trở về, cô bất ngờ đối diện với biến cố khi Gia Thiên (Khoai Vũ) anh trai nuôi đồng thời cũng là mối tình đầu sắp trở thành Tổng giám đốc tập đoàn. Không chấp nhận để mất vị trí kế thừa, Yên Hạ bước vào một cuộc đua đầy rủi ro với Thiên.

Vào vai tiểu thư tài phiệt giàu từ trong trứng nước, Ngọc Huyền lột xác 180 độ, từ ngoại hình đến tạo hình đến vô cùng sang chảnh. Khán giả phát hiện ra cô gần như không mặc trang phục trùng lặp trong bất cứ tập phim nào, cứ mỗi lần xuất hiện là khiến khán giả đã mắt với bộ sưu tập váy áo đúng chất tiểu thư giàu có.

Loạt tạo hình xinh đẹp của Ngọc Huyền

Thực tế nữ diễn viên trẻ Ngọc Huyền ở ngoài đời là một dâu hào môn chính hiệu, thường xuyên xuất hiện với những món đồ hiệu đắt đỏ. Có lẽ vì vậy nên vai diễn lần này không làm khó được cô. Nhiều người thậm chí còn cho rằng đây là lần đầu tiên Ngọc Huyền được "sống thật" trên phim, chỉ cần bê nguyên tủ đồ và ngoại hình ngoài đời của mình lên màn ảnh.

Ngọc Huyền ngoài đời cũng rất sang chảnh

Nguyễn Ngọc Huyền sinh năm 1999, từng góp mặt trong một số bộ phim giờ vàng VTV trong những năm gần đây. Cô từng làm người mẫu ảnh cho các thương hiệu thời trang nổi tiếng, đóng phim khi đang học ngành thiết kế thời trang. Bộ phim Thương Ngày Nắng Về với vai Vân Vân đánh dấu lần chạm ngõ với phim truyền hình của Ngọc Huyền. Gần đây nhất nữ diễn viên trẻ có cơ hội đảm nhận vai chính trong Dịu Dàng Màu Nắng của VTV3, đáng tiếc khi lần tái xuất này của cô nhận về khá nhiều phản ứng trái chiều. Dù vậy Ngọc Huyền vẫn là gương mặt trẻ đầy triển vọng, được nhiều khán giả yêu thích.