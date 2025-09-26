Cày 1000 phim Trung Quốc mới tìm thấy 1 bộ là đỉnh cao của cái đẹp: Nữ chính visual vô thực, tiên nữ chứ không phải người

Gần đây, chủ đề thẩm mỹ của các đạo diễn phim ngắn được cư dân mạng thảo luận sôi nổi. Trong bối cảnh nhiều phim dài tập gây thất vọng vì những góc quay khó hiểu, dìm diễn viên tan nát, thì nhiều ý kiến cho rằng có không ít đạo diễn phim ngắn thực sự có thực lực rất tốt.

Những góc quay đẹp đến nao lòng của đạo diễn Tăng Khánh Kiệt trong Cửu Trùng Tử.

Nhắc đến những đạo diễn nổi bật của làng phim ngắn, Tăng Khánh Kiệt hẳn là cái tên nổi tiếng bậc nhất. Anh từng gây chú ý với phim ngắn Hư Nhan, nhờ vậy mà có cơ hội quay phim dài tập Cửu Trùng Tử. Vốn dĩ, đây chỉ là một dự án đầu tư cấp A mà thôi. Thế nhưng nhờ thẩm mỹ của Tăng Khánh Kiệt, khán giả cứ ngỡ đây là một dự án cấp S, từng thước phim đều khiến người xem cảm thấy đã mắt vô cùng.

Một số cảnh quay ấn tượng của Khúc Từ Biệt Trước Gương và Cửu Trùng Tử.

Một vài bình luận đáng chú ý của netizen:

- Cửu Trùng Tử vẫn là một chấp niệm gì đó không thể thay thế được. - Công nhận cảnh quay của hai bộ đều đẹp xuất sắc. - Xem cảnh phim Cửu Trùng Tử lại muốn cày lại. Đẹp điên. - Ôi các bà cho lên tivi xem to ấy, má ơi 2 phim này quay nó đẹp nó tình lắm luôn. Riêng 2 bộ này tui xem đi xem lại mấy lần rồi. Phim mới đang ra mà chờ mòn mỏi ngày nào cũng vô xem lại từ đầu, haha. - Chắc xem lại Cửu Trùng Tử thôi, haha. - Cần gấp lão Tăng trở lại đường đua. - Cửu Trùng Tử vẫn là một cái gì đó đỉnh, góc quay đẹp ghê luôn, mà từ diễn viên phụ đến chính ai cũng đẹp.

Quả thực khi chiêm ngưỡng những hình ảnh trong phim Cửu Trùng Tử được chia sẻ lại, khán giả mới thấy tác phẩm này thực sự là đỉnh cao của cái đẹp. Tất nhiên, bản thân Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ đều là những gương mặt sở hữu ngoại hình rất sáng, hợp đóng cổ trang. Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng Tăng Khánh Kiệt có công lớn trong việc giúp cả hai nâng tầm nhan sắc, cũng như giúp cho cặp đôi Quân Khiên Mạnh Nhiễu (tên couple trong phim) sở hữu lượng fan couple đông đảo.

Trong phim Cửu Trùng Tử, đạo diễn Tăng Khánh Kiệt đã nâng tầm nhan sắc cho cả Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa.

Thậm chí khi bước ra ngoài phim, mỗi lần xuất hiện cùng nhau ở các sự kiện, Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ luôn khiến các fan phải hú hét. Cũng nhờ sức hút rất lớn ấy, họ mới có cơ hội nên duyên lần 2 ở dự án mới mang tên Thượng Công Chúa. Hiện tại, dù chỉ đang trong giai đoạn ghi hình nhưng tác phẩm này cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả, hứa hẹn sẽ bùng nổ khi lên sóng.