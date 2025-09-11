Đây chính là mỹ nhân đẹp nhất Gió ngang khoảng trời xanh, càng nhìn càng không thấy khuyết điểm

Gió ngang khoảng trời xanh hội tụ nhiều yếu tố để trở thành phim truyền hình được quan tâm sát sao ở hiện tại. Đây là phim remake của bộ phim Trung Quốc đình đám một thời - 30 chưa phải là hết. Phim xoay quanh khá nhiều khía cạnh, từ tình yêu, tình bạn, hôn nhân cho tới nuôi dạy con cái. Trọng tâm của phim là cuộc sống của 3 người phụ nữ với những hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng đều có các nỗi trăn trở riêng. Bên cạnh những lát cắt cuộc sống khá gần gũi và thực tế, phim còn sở hữu dàn diễn viên nữ chính quen thuộc với khán giả, có nhan sắc xinh đẹp, mỗi người một vẻ.

Đặc biệt, có một mỹ nhân thường xuyên gây sốt với gương mặt gần như không khuyết điểm, tỏa sáng trong từng khung hình, bất chấp cả loạt cảnh quay cận mặt, đó là nữ diễn viên Việt Hoa.

Trong phim Gió ngang khoảng trời xanh, Việt Hoa đảm nhận vai Kim Ngân. Cô làm nhân viên bán hàng tại một tiệm trang sức lớn. Kim Ngân là cô gái độc thân, có nhiều hoài bão, luôn tận tâm trong công việc. Trong suốt các tập phim vừa qua, nhân vật Kim Ngân gây ấn tượng với tính cách mạnh mẽ, sắc sảo cùng sự tháo vát trong công việc. Dù Kim Ngân liên tục bị gây khó dễ, bị chơi xấu trong công việc nhưng cô vẫn bám trụ tốt và khán giả mong muốn rằng nhân vật này sẽ có thêm nhiều pha lội ngược dòng ngoạn mục, trở nên tỏa sáng và thăng tiến trong công việc.

Nguồn gif: TikTok @vtvgiaitriofficial

Nguồn gif: TikTok @vtvgiaitriofficial

Ngoài thiết lập nhân vật thú vị, Kim Ngân còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, mỹ miều. Dù áp dụng toàn những kiểu tóc đơn giản như tóc búi, tóc xõa, vẻ đẹp của Kim Ngân vẫn tỏa sáng, thậm chí các đường nét xinh đẹp càng được tôn lên hiệu quả hơn. Nhược điểm duy nhất của nhân vật Kim Ngân là trang phục quá đỗi đơn giản và lặp đi lặp lại.

Nguồn gif: TikTok @vtvgiaitriofficial

Nguồn gif: TikTok @vtvgiaitriofficial

Ngoài đồng phục nhân viên, Kim Ngân chủ yếu là diện áo sơ mi với quần dài. Điều này khiến hình tượng nhân vật trở nên nhàm chán trong mắt khán giả. Hy vọng ở những tập sau, nhân vật Kim Ngân sẽ có những biến hóa linh hoạt hơn về cả diện mạo lẫn phong cách thời trang để bộ phim thêm thú vị.

Nguồn gif: TikTok @vtvgiaitriofficial

Nguồn gif: TikTok @vtvgiaitriofficial

Nguồn gif: TikTok @vtvgiaitriofficial

Nói thêm về nữ diễn viên Việt Hoa, cô sinh năm 1996, có khởi điểm là diễn viên của Nhà hát kịch Việt Nam. Với khả năng nhập vai đa dạng, Việt Hoa còn là một diễn viên nổi bật ở mảng phim truyền hình. Cô dần trở nên quen thuộc với khán giả qua vai diễn trong một số bộ phim như Cô Gái Nhà Người Ta, Trở Về Giữa Yêu Thương, Anh Có Phải Đàn Ông Không, Dưới bóng cây hạnh phúc, Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi… Đặc biệt, vai Diễm trong phim "Độc đạo" giúp tên tuổi của Việt Hoa trở nên phủ sóng hơn nữa. Quay trở lại màn ảnh nhỏ với phim "Gió ngang khoảng trời xanh", Việt Hoa tiếp tục cho thấy sự mới mẻ trong diễn xuất, cùng khả năng truyền tải nhân vật tự nhiên, khéo léo.

Ảnh và gif: TikTok @vtvgiaitriofficial, FBNV