Anh rể hẹn tôi đi cafe rồi đưa ra đề nghị hoang đường chỉ vì tôi nắm được "thóp" của anh ấy

Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại rơi vào tình cảnh khó xử đến vậy. Người khiến tôi phải giằng co giữa việc nói ra sự thật và giữ im lặng lại chính là anh rể, người mà trước đây tôi từng rất quý trọng.

Nhà chồng tôi chỉ có hai người con. Chị chồng lấy chồng xa nhưng được bố mẹ cho một mảnh đất ngay cạnh nhà nên cuối tuần, cả gia đình vẫn thường tụ tập ăn cơm. Tôi sống cùng bố mẹ chồng, vì thế những bữa cơm đông đủ có cả chị, anh rể và các cháu gần như đã trở thành thói quen.

Mẹ chồng tôi khá nguyên tắc, tính tình lại khó, nên đôi khi tôi cũng bị bà nhắc nhở vì những chuyện nhỏ nhặt trong nhà. May mắn là chị chồng luôn đứng về phía tôi. Chị hiền, sống tình cảm và nhiều lần nhẹ nhàng nói đỡ cho em dâu mỗi khi mẹ chồng trách móc.

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Còn anh rể trước đây luôn để lại trong tôi hình ảnh của một người đàn ông tâm lý. Anh làm xây dựng, công việc bận rộn, thường xuyên phải chạy các dự án nhưng vẫn quan tâm vợ. Mỗi dịp về nhà ăn cơm, anh thường mua hoa hoặc quà cho chị, đồng thời không tiếc lời khen chị đảm đang. Với tôi, anh cũng luôn giữ thái độ lịch sự, thậm chí nhiều lần khen những món tôi nấu.

Chính vì vậy, tôi càng sốc khi vô tình nhìn thấy anh bước ra khỏi một khách sạn cùng một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ.

Khoảnh khắc ấy khiến tôi đứng chết lặng. Tôi không muốn vội vàng kết luận, nhưng hình ảnh mình tận mắt chứng kiến khiến tôi không thể coi như chưa từng xảy ra. Tôi âm thầm dùng điện thoại ghi lại một đoạn video rồi giữ trong máy.

Sau đó, tôi chủ động hẹn anh ra quán cà phê để hỏi cho rõ. Tôi nghĩ ít nhất anh sẽ giải thích hoặc tìm cách phủ nhận mọi chuyện. Nhưng điều anh nói khiến tôi tức đến mức không thể tin nổi.

Anh đề nghị đưa tôi 100 triệu đồng để đổi lấy sự im lặng. Anh không hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ kia, cũng không nói chắc chắn sẽ thay đổi. Điều anh muốn chỉ là tôi đừng kể cho chị biết và đừng can thiệp vào cuộc hôn nhân của họ.

Tôi từ chối ngay lúc đó, nhưng sau khi trở về nhà, tôi lại bắt đầu hoang mang. Chị chồng là người từng đối xử với tôi rất tốt. Chị luôn bảo vệ tôi, coi tôi như em gái ruột. Nếu tôi biết chồng chị phản bội mà vẫn im lặng, liệu tôi có khác gì người đang tiếp tay cho sự lừa dối ấy?

Nhưng nếu nói ra, cuộc hôn nhân của chị có thể lập tức đảo lộn. Tôi sợ chị sẽ suy sụp, sợ bố mẹ chồng đau lòng và càng sợ gia đình vốn đang yên ổn bỗng nhiên tan tác.

Điều khiến tôi áp lực hơn là vài ngày gần đây, anh rể liên tục nhắn tin cho tôi. Anh không còn chỉ đề nghị tôi nhận tiền mà bắt đầu bóng gió, cảnh báo rằng nếu tôi nói ra thì tất cả mọi người sẽ cùng khó xử. Những tin nhắn ấy khiến tôi càng cảm thấy mình đang bị đẩy vào thế phải lựa chọn.

Tôi hiểu rằng 100 triệu đồng không thể mua được sự bình yên cho chị mình. Nhưng tôi cũng không biết liệu việc mình phơi bày sự thật có thực sự giúp chị hạnh phúc hơn hay chỉ khiến chị phải chịu thêm một cú sốc.

Điều tôi cần cân nhắc lúc này có lẽ không phải là nên giấu chuyện để giữ một gia đình nguyên vẹn trên bề mặt, mà là làm thế nào để nói ra sự thật một cách tỉnh táo, có bằng chứng và hạn chế tổn thương nhất cho chị. Nhất là khi anh rể đã bắt đầu dùng những lời lẽ mang tính đe dọa, tôi càng không thể xem nhẹ chuyện này.