Mỹ nhân U70 lấy chồng 2 đại gia: "Có 1 điều tôi ân hận nhất"

Vừa qua, tại tiệc sinh nhật của mình, ca sĩ Nhật Hạ đã tiết lộ câu chuyện cô thề không kết hôn lần nữa sau khi ly hôn chồng cũ nhưng vẫn lấy chồng hai đại gia.

Theo đó, người chồng thứ hai của Nhật Hạ là một đại gia Việt kiều giàu có, từng làm chủ công ty ở Mỹ. Nhật Hạ đi hát tại một tiểu bang và gặp chồng rồi quen biết nhau. Và dù mới quen chưa bao lâu, còn chưa hề tiến tới yêu đương hay có tình ý gì, nhưng ông xã đã chơi lớn mua hẳn một chiếc ô tô Mercedes đắt tiền tặng cô.

Nhật Hạ nói: "Thực ra lúc tôi nhận được món quà là chiếc ô tô đó, tôi định trả lại ngay lập tức. Tôi nghĩ rằng mình chưa hề có ý gì với ông này mà lại nhận cả một chiếc xe hơi như vậy, nhỡ đâu ông ấy tỏ tình thì phải trả lời sao.

Tuy nhiên, ông anh và má tôi đều bảo: "Mày đừng có trả lại!". Tôi hỏi má rằng: "Lỡ đâu ông ấy đòi cưới con thì phải làm sao? Con với ông ấy còn chưa nói năng gì". Má tôi bảo: "Thì cưới luôn".

Nhưng thực ra, tôi không phải cưới ông chồng này vì bị dụ bởi chiếc xe Mercedes đó đâu. Tôi bị dụ vì lí do khác.

Ông xã tôi làm nhạc hay lắm. Hồi đó, chúng tôi có một trò chơi để chơi với nhau, đó là tôi viết lời còn chồng tôi sẽ viết nhạc trên lời đó. Chính vì thế mà chúng tôi chơi với nhau được lâu đến vậy.

Tuy nhiên, có một điều tôi rất ân hận mà nếu tôi biết thì tôi sẽ không lấy ông chồng này. Đó là từ khi lấy nhau xong ông ấy không thèm làm nhạc cho tôi nữa.

Ông ấy bảo rằng lấy được vợ rồi thì làm nhạc để làm gì. Ông ấy làm nhạc chỉ để tán gái, tán được rồi thì không thèm làm nữa. Tôi mà biết ông ấy như thế là không thèm lấy, cứ cho lên bờ xuống ruộng để ông ấy còn làm nhạc cho tôi hát".

Nói rồi, ông xã ngồi đàn piano cho Nhật Hạ hát, thể hiện những ngón đang điêu luyện như một nhạc sĩ thực thụ, khiến ai cũng phải trầm trồ.

Nhật Hạ được biết đến là một mỹ nhân nổi tiếng với vẻ đẹp sắc nước hương trời tại hải ngoại. Cô là bạn thân với danh ca Ngọc Lan, nổi tiếng cùng thời với ca sĩ Kim Ngân. Nhật Hạ từng làm người mẫu ảnh trước khi đi hát. Ngoài ra, cô còn làm cả nhiếp ảnh, trang điểm cô dâu.