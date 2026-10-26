Bố mẹ cho em trai toàn bộ tiền đền bù đất, còn tuyên bố con gái lấy chồng "ăn lộc" nhà chồng, 3 năm sau, ông bà mới hối hận

Tôi lấy chồng đã nhiều năm, cuộc sống không giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Vợ chồng tôi có hai con nhỏ, tiền nhà, tiền học, tiền sinh hoạt đều phải tính toán cẩn thận.

Đợt vừa rồi, bố mẹ tôi nhận tiền đền bù đất nông nghiệp, tôi cứ nghĩ ông bà cuối cùng cũng có khoản tiền dưỡng già, những năm cuối đời được sống thoải mái. Thật không ngờ, bố mẹ cho hết em trai tôi, không để lại cho bản thân mấy đồng, cũng chẳng cho tôi nửa xu. Tôi thắc mắc thì bố tôi gạt đi, nói em trai tôi sau này còn phải xây nhà, lấy vợ, sinh con, còn tôi đã có chồng lo liệu. Mẹ tôi cũng cho rằng con gái lấy chồng thì hưởng phúc nhà chồng, bố mẹ đẻ chỉ có thể giúp đến thế. Tôi nghe mà chạnh lòng. Tôi không đòi chia tiền, càng không muốn tranh giành với em trai, nhưng tôi nghĩ dù là con trai hay con gái thì cũng đều là con của bố mẹ. Cuối cùng, tôi im lặng, tự nhủ cứ để ông bà quyết định, miễn sao sau này không phải hối tiếc.

3 năm trôi qua, những gì tôi lo lắng đã thành sự thật. Em trai tôi tiêu hết tiền đền bù đất, phần lớn vào những cuộc ăn chơi, mua sắm và làm ăn thiếu tính toán. Đến nay, nó vẫn chưa lập gia đình, công việc bấp bênh, lại còn mang nợ bên ngoài. Ban đầu, bố mẹ còn bênh vực, cho rằng con trai còn trẻ, vấp ngã rồi sẽ biết đường đứng dậy. Nhưng càng ngày, em tôi càng quá quắt. Nó thường xuyên về nhà gây sự, trách bố mẹ không chịu giúp thêm tiền, thậm chí đòi ông bà bán căn nhà đang ở để lấy tiền trả nợ cho mình.

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Căn nhà ấy là nơi bố mẹ đã sống gần cả đời người. Bán đi rồi, tuổi già biết ở đâu, tôi nghĩ thôi đã thấy xót xa. Thế nhưng, em trai tôi dường như chẳng nghĩ đến điều đó. Nó chỉ muốn giải quyết khó khăn trước mắt, còn bố mẹ phải sống thế nào sau này thì mặc kệ.

Gần đây, mẹ thường xuyên gọi điện cho tôi kể khổ. Có hôm bà vừa nói vừa khóc, bảo bố tôi mất ngủ triền miên, còn bà thì sợ mỗi lần nghe tiếng xe em trai ngoài cổng. Tôi chỉ biết khuyên ông bà bình tĩnh, đừng vội bán nhà, cũng đừng vì thương con mà tiếp tục gánh những khoản nợ không thuộc trách nhiệm của mình. Tôi muốn về quê ở bên bố mẹ nhiều hơn, nhưng công việc và hai đứa nhỏ khiến tôi không thể lúc nào cũng có mặt. Khả năng kinh tế của vợ chồng tôi cũng có hạn, chẳng thể mang tiền về giải quyết hết những rắc rối mà em trai gây ra.

Có lúc nghe mẹ nghẹn ngào hỏi tôi có cách nào giúp em không, tôi chỉ biết im lặng. Tôi thương bố mẹ, nhưng cũng không thể quên ngày mình bị gạt ra ngoài chỉ vì đã lấy chồng. Tôi chưa từng mong ông bà phải chia tiền cho mình, chỉ mong khi quyết định chuyện lớn, bố mẹ nghĩ đến tuổi già của bản thân và tương lai của cả hai người con. Giờ mỗi lần nghĩ đến cảnh ông bà già yếu vẫn phải đối diện với những trận cãi vã trong chính ngôi nhà của mình, tôi lại thấy bất lực.