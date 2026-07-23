Tôi vô tình chụp được một bức ảnh ở công ty, hôm sau sếp gọi lên phòng riêng đưa 1 chiếc phong bì

Tôi làm ở công ty này gần bốn năm. Công việc đều đều, ít va chạm với ban lãnh đạo nên chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được sếp tổng gọi lên phòng.

Chiều hôm đó, công ty tổ chức tiệc mừng hoàn thành dự án. Trước khi ra về, tôi tiện tay chụp vài tấm ảnh văn phòng để đăng lên nhóm nội bộ. Chỉ là ảnh lưu kỷ niệm nên tôi không để ý nhiều, đăng xong rồi về nhà.

Sáng hôm sau, thư ký báo sếp muốn gặp riêng tôi.

Tôi lo đến mức nghĩ mình chụp phải tài liệu mật hay làm lộ thông tin gì đó. Nhưng khi bước vào phòng, sếp chỉ xoay màn hình máy tính về phía tôi. Trên đó là đúng bức ảnh tôi đã đăng.

Ảnh minh họa

Ông phóng to một góc rất nhỏ mà hôm qua tôi hoàn toàn không để ý.

Trong ảnh, phía sau lớp kính phòng họp có một người đàn ông mặc vest đang lén bỏ một tập hồ sơ vào cặp của mình. Hôm ấy mọi người mải dự tiệc nên chẳng ai để ý, chỉ có chiếc điện thoại của tôi vô tình ghi lại đúng khoảnh khắc đó. Mà góc đó lại không có camera.

Sếp nói tập hồ sơ ấy chứa báo giá và kế hoạch đấu thầu của một dự án rất lớn. Chiều tối hôm đó, khi kiểm tra, công ty mới phát hiện hồ sơ thất lạc nhưng không biết mất ở đâu. Bức ảnh của tôi giúp xác định chính xác người đã lấy, nhờ vậy công ty kịp thời làm việc trước khi tài liệu bị mang ra ngoài.

Sau đó tôi mới biết người đàn ông ấy là quản lý của một phòng ban và đã chuẩn bị nghỉ việc để sang công ty đối thủ. Vì vậy anh ta đã lên kế hoạch và hiểu rõ mọi thứ của công ty tôi.

Sếp đẩy về phía tôi một chiếc phong bì rồi bảo đây là lời cảm ơn cá nhân. Ông nói nếu không có tấm ảnh ấy, công ty có thể thiệt hại rất lớn, còn bản thân ông cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị.

Tôi cầm phong bì mà vẫn thấy mọi chuyện như một sự tình cờ. Tôi đâu có ý định ghi lại bằng chứng gì, chỉ đơn giản muốn lưu vài tấm ảnh sau buổi tiệc.

Ra khỏi phòng, tôi mới hiểu đôi khi một hành động rất nhỏ, làm hoàn toàn vô thức, lại có thể thay đổi cả một câu chuyện lớn. Và cũng từ hôm đó, tôi có thêm một bài học rằng trong công việc, không ai biết điều tưởng như bình thường hôm nay sẽ trở thành thứ quan trọng với người khác vào ngày mai.