Sếp nữ hơn tôi 8 tuổi liên tục thả thính, còn hứa "yêu chị thì cái gì cũng có"

Tôi năm nay 29 tuổi, làm việc ở công ty hiện tại gần 5 năm. Mọi người thường nhận xét tôi có ngoại hình sáng sủa, giao tiếp ổn, lại làm việc có trách nhiệm nên được cấp trên tin tưởng. Tôi cũng không phủ nhận mình gặp khá nhiều thuận lợi trong công việc, nhưng cũng chính vì vậy mà tôi rơi vào một tình huống khó xử chưa từng nghĩ tới.

Sếp trực tiếp của tôi là một người phụ nữ hơn tôi 8 tuổi. Chị chưa lập gia đình, rất giỏi, quyết đoán và cũng nổi tiếng khó tính. Trong công ty, ai cũng nể chị vì năng lực, chỉ cần một bản báo cáo sai vài con số, chị có thể phát hiện ra ngay lập tức và yêu cầu làm lại từ đầu. Tôi luôn cố gắng hoàn thành mọi việc thật tốt nên dần trở thành nhân viên được chị tin tưởng nhất.

Khoảng hơn nửa năm trở lại đây, tôi bắt đầu nhận ra cách chị đối xử với mình có gì đó khác với những người còn lại.

Chị thường gọi riêng tôi vào phòng để trao đổi những việc lẽ ra chỉ cần nhắn qua tin nhắn. Có hôm tan làm, chị bảo tiện đường rồi chủ động chở tôi một đoạn và tiện thể mời tôi ăn tối. Mỗi lần đi công tác, chị luôn chỉ định tôi đi cùng. Đồng nghiệp nhiều lần nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý, còn trêu rằng tôi là "người đặc biệt" của sếp.

Ban đầu tôi chỉ cười cho qua, cho đến khi những lời nói của chị ngày càng rõ ràng hơn.

Có lần hai người ngồi ăn sau cuộc họp với khách hàng, chị bất ngờ bảo đàn ông như tôi nếu biết lựa chọn thì sẽ đỡ phải vất vả cả đời. Chị còn cười rồi nói rằng phụ nữ thành đạt không thiếu gì cả, chỉ thiếu người đủ bản lĩnh ở bên.

Ảnh minh họa

Một lần khác, chị nhìn chiếc điện thoại cũ của tôi rồi trêu đùa rằng nếu là người của chị thì những thứ như xe hơi, nhà đẹp đều có chứ đừng nói tới điện thoại đời mới, cuộc sống sung túc không phải nghĩ.

Chị không nói thẳng, nhưng ai cũng hiểu chị đang ám chỉ điều gì. Chỉ có điều tôi đang có bạn gái mới quen được khoảng 3 tháng nay. Cô ấy mới tốt nghiệp đại học, vừa đi làm nên thu nhập chưa cao. Những buổi hẹn hò của chúng tôi rất giản dị. Có khi chỉ là hai ly trà sữa, một bữa bún bò rồi dạo quanh công viên. Thi thoảng cô ấy còn ngại tôi tốn tiền nên cứ đòi chia hóa đơn. Mỗi lần như vậy tôi lại thấy thương.

Thật lòng mà nói, tôi cũng là người bình thường. Đứng trước những lời hứa về một cuộc sống đủ đầy, tôi không thể bảo mình chưa từng dao động. Ai mà chẳng muốn cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

Nhưng rồi tôi tự hỏi, nếu một ngày tôi đánh đổi tình cảm thật để lấy vật chất, liệu mỗi sáng soi gương tôi có còn thấy mình là chính mình không? Bạn gái tôi còn trẻ, chưa có nhiều tiền. Nhưng cô ấy đang cố gắng từng ngày để xây dựng tương lai bằng chính sức mình. Còn tôi cũng muốn sự nghiệp của mình được ghi nhận bằng năng lực chứ không phải vì những lời đồn đại sau lưng. Tôi nên làm gì để không mất lòng sếp, vẫn có thể ổn định trong công việc mà lại từ chối khéo léo được lời đề nghị chưa nói thẳng của sếp? Tôi rất sợ sau khi mình tỏ thái độ, sếp sẽ thẳng tay gạt tôi khỏi công ty.