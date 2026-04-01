Ly hôn tưởng như sụp đổ, sếp của chồng chờ tôi trước cổng tòa án

Ngày tôi cầm tờ quyết định ly hôn rời khỏi tòa án, chồng cũ mỉa mai: "Cởi bỏ tạp dề ra, cô chỉ là một con số không tròn trĩnh". Anh ta không ngờ, người sếp quyền lực mà anh ta luôn cúi đầu cung phụng lại đang đứng chờ tôi dưới nắng. Hóa ra, viên ngọc quý bị anh ta vùi lấp trong xó bếp bấy lâu, luôn có người khao khát tìm lại...

Tấm áo choàng mang tên "Nội trợ"

Tiếng búa của thẩm phán vang lên, dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân 7 năm của tôi và Minh Đức chính thức được xác lập. Bước ra khỏi cổng tòa án, Minh Đức chỉnh lại caravat, ánh mắt nhìn tôi đầy sự thương hại pha lẫn khinh khỉnh.

"An này, nể tình nghĩa xưa, tôi đã để lại cho cô căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Mất đi chỗ dựa là tôi, một kẻ thoát ly xã hội 7 năm như cô chắc cũng chỉ đủ sức đi rửa bát thuê thôi" .

Tôi im lặng, nhìn bàn tay mình – đôi bàn tay từng giành giải Nhất 'Lập trình viên trẻ toàn quốc' năm nào, nay hằn lên những vết chai vì dao thớt và nước tẩy rửa. Suốt 7 năm, tôi lùi về sau để anh ta tỏa sáng, biến mình thành một bà nội trợ khép nép, đến mức chính tôi cũng quên mất mình từng là ai.

Không biết là lần thứ bao nhiêu tôi nhắm mắt làm mơ anh ta cặp kè gái gú. Đến chính người nhà tôi còn an ủi: "Thôi nó vẫn quay về gia đình là được, việc làm ăn mà, khó tránh". Thật nực cười!

Trong hôn nhân, sự hy sinh không đúng chỗ chính là nhát dao tự sát. Bạn càng hạ thấp mình, đối phương càng coi đó là bùn đất để giẫm lên.

Người cũ dưới ánh nắng chiều

Ngay khi Minh Đức định lên xe bỏ đi, một chiếc Mercedes đen sang trọng bất ngờ trờ tới, đỗ xịch ngay trước mặt chúng tôi. Minh Đức biến sắc, vội vàng khom lưng, gương mặt hiện lên vẻ nịnh nọt đến nực cười:

"Sếp Trần? Sao anh lại ở đây? Có việc gì anh cứ gọi em là được, sao phải đích thân đến tận tòa án thế này?".

Trần Phong – người sếp bí ẩn và quyền lực của Minh Đức bước xuống xe. Anh không thèm liếc nhìn gã nhân viên đang xoắn xuýt, mà bước thẳng về phía tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi, không phải sự thương hại, mà là một nỗi niềm xa xăm vừa tìm lại được bảo vật.

"Thiên An, 7 năm qua em trốn kỹ thật đấy".

Tôi bàng hoàng đứng sững lại. Gương mặt này, giọng nói này... là đàn anh khóa trên, cũng là huyền thoại của khoa Công nghệ năm nào.

"Anh... anh Phong?".

Trần Phong khẽ cười, nụ cười mang theo chút xót xa khi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của tôi: "Cô sinh viên đạt 5 giải thưởng lớn nhỏ, người từng khiến các công ty phải tranh giành, hóa ra lại chọn làm 'hậu phương' cho một kẻ không biết nhìn người thế này sao?".

Minh Đức đứng bên cạnh, mặt mày tái mét, miệng lắp bắp không thành tiếng. Anh ta chưa bao giờ biết về quá khứ rực rỡ của người vợ mà anh ta luôn coi là "đồ bỏ đi".

Cú twist và sự bắt đầu mới

"Sếp... anh nhầm rồi, An chỉ là nội trợ thôi mà?", Minh Đức cố vớt vát chút tự trọng cuối cùng Hoặc rất có thể anh ta không chịu tin vào những gì đang hiện hữu trước mắt.

Trần Phong quay lại, ánh mắt sắc lẹm như dao: " Minh Đức, cậu biết tại sao dự án chuyển đổi số của cậu bị bác bỏ liên tục không? Vì người đưa ra ý tưởng thực sự là Thiên An, còn cậu chỉ là kẻ sao chép vụng về. Tôi giữ cậu lại ở công ty lâu như vậy, chỉ là để chờ ngày gặp lại cô ấy".

Hóa ra, những lần Minh Đức mang việc về nhà và nhờ tôi "góp ý", chính là lúc anh ta ăn cắp chất xám của tôi để tiến thân.

Trần Phong mở cửa xe, trịnh trọng mời tôi: "Dự án mới của công ty anh đang thiếu một nhóm trưởng. Vị trí đó, tôi vẫn luôn để trống cho em. Em có sẵn sàng tháo bỏ chiếc tạp dề này để cầm lại bàn phím không?".

Tôi nhìn Minh Đức đang đứng run rẩy dưới nắng, rồi nhìn sang bàn tay chìa ra của Trần Phong. Tôi mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ nhất trong 7 năm qua.

Đàn ông có thể phản bội bạn, nhưng kiến thức và năng lực thì không. Khi bạn đủ giỏi, cả thế giới sẽ tự động nhường đường cho bạn bước đi.

Tôi bước lên xe, không thèm ngoảnh lại. Phía sau tôi, Minh Đức đổ quỵ xuống như một gã hề vừa hạ màn. Hóa ra, ly hôn không phải là sự sụp đổ, mà là khoảnh khắc phượng hoàng rũ bỏ tro tàn để hồi sinh.