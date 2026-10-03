Tôi tưởng sống chung với mẹ chồng sẽ khó khăn, nào ngờ bố chồng mới là người khiến tôi muốn xách đồ ra đi ngay lập tức

Tôi về làm dâu nhà chồng đến nay vừa tròn 2 năm. Nếu chỉ nói về mẹ chồng thì có lẽ tôi chẳng có gì để than thở. Mẹ hiền, dễ tính, tôi làm gì không vừa ý bà cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc một câu rồi thôi. Nhưng bố chồng tôi lại hoàn toàn ngược lại. Ông khó tính đến mức nhiều lúc tôi tự hỏi không biết mình đang sống ở thời đại nào, ở nhà hay ở công ty mà bị quản lý nhắc nhở, kiểm tra từng chút một.

Ngay từ những tháng đầu làm dâu, tôi đã bắt đầu thấy mệt. Chuyện gì trong nhà ông cũng để ý. Có hôm tôi đi chợ, ông dặn mua tăm xỉa răng nhưng tôi quên (do tôi không dùng nên quên món này). Bố chồng liền nói đại ý những thứ nhỏ như thế mà cũng không nhớ thì sau này làm được việc gì. Rồi thì con dâu còn trẻ mà đã đãng trí hơn cả người già... rồi nó không dùng nên nó không mua... Ông cứ lẩm bẩm cả buổi như thế, khiến tôi phải ngay lập tức ra cửa hàng tạp hóa mua luôn cho ông. Thế mà ăn tối xong, ông vẫn lấy chuyện này ra kể lể với chồng tôi.

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Có hôm tôi rửa bát xong, mọi thứ đã sạch sẽ, bát đũa úp ngay ngắn. Tôi tưởng vậy là xong. Đến lúc bố chồng vào bếp, ông gọi tôi ra hỏi tại sao cái muôi xới cơm chưa được rửa? Tôi ngớ người vì cái muôi đó bỏ trong nồi cơm, tôi không để ý.

Lần khác, tôi lau bàn nhưng quên lau phần mép phía dưới. Ông lại nhắc. Có hôm tôi phơi quần áo, ông thấy chiếc áo của chồng chưa được lộn mặt trái trước khi phơi cũng gọi tôi vào nói.

Những chuyện ấy nhỏ đến mức nếu kể ra thì chẳng ai nghĩ lại do chính bố chồng dạy dỗ con dâu. Lâu dần tôi thấy mình lúc nào cũng căng thẳng. Tôi bắt đầu sợ những lúc bố chồng đi ngang qua bếp. Tôi làm gì cũng phải nhìn lại hai ba lần, chỉ sợ mình bỏ sót một thứ mà ông có thể lấy ra nói.

Nhiều lần tôi than mệt, chồng chỉ bảo bố tính cẩn thận, khó tính từ trước đến giờ, tôi đừng để ý. Anh cũng nói bố mẹ chỉ có mình anh là con trai trưởng nên chuyện ra ở riêng không đơn giản. Anh không muốn vì chuyện bố khó tính mà bỏ bố mẹ sống một mình. Tôi hiểu chồng. Tôi cũng biết trách nhiệm của anh với bố mẹ là điều không thể nói bỏ là bỏ. Nhưng có những hôm tôi thực sự chỉ muốn thu dọn quần áo rồi đi khỏi căn nhà này.

Tôi không cần bố chồng phải yêu quý hay chiều chuộng tôi. Tôi chỉ mong ông phớt lờ tôi, để cho tôi thoải mái, tự do. Tôi nên làm gì để bố chồng thôi xét nét mình đây?