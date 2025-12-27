Tôi tưởng mình trúng mánh làm ăn cuối năm, ai ngờ lại chỉ là quân cờ của vợ cũ

Cuối năm ngoái, khi mọi thứ trong công việc của tôi đang chững lại, tôi nhận được một cơ hội mà nếu nhìn từ bên ngoài, ai cũng gọi là “trúng mánh”.

Một dự án đầu tư ngắn hạn, vốn quay nhanh, lợi nhuận rõ ràng. Người kết nối không xa lạ, là bạn cũ trong ngành, từng làm ăn với tôi nhiều năm. Điều khiến tôi yên tâm hơn cả là phía sau dự án này có nguồn vốn chống lưng rất mạnh, mọi giấy tờ đều chỉn chu, không có dấu hiệu liều lĩnh.

Tôi bước vào với tâm thế dè chừng nhưng cũng đầy hy vọng. Cuối năm, ai chẳng muốn vớt vát một cú để sang năm nhẹ gánh hơn.

Mọi thứ ban đầu diễn ra suôn sẻ. Dòng tiền về đúng hẹn, đối tác giữ chữ tín, dự án được nhắc đến như một ca hiếm hoi giữa lúc thị trường ảm đạm. Tôi bắt đầu tin rằng vận may cuối cùng cũng mỉm cười với mình. Cho đến khi tôi phát hiện một chi tiết rất nhỏ nhưng không thể bỏ qua.

Người đứng sau nguồn vốn chính không phải là một quỹ nào đó như tôi từng nghĩ, mà là một công ty trung gian có liên quan trực tiếp đến vợ cũ của tôi: Không đứng tên, không xuất hiện, nhưng dấu vết tài chính thì quá rõ.

Tôi bắt đầu lần ngược lại mọi thứ. Thời điểm dự án hình thành trùng khớp với lúc cô ấy vừa kết thúc một thương vụ lớn ở nước ngoài. Người bạn kết nối dự án với tôi cũng từng làm việc chung với cô ấy trước đây. Những mắt xích mà tôi từng cho là rời rạc, giờ nối lại với nhau một cách lạnh lùng.

Tôi nhận ra mình không phải người được chọn vì năng lực, mà vì vị trí.

Tôi có kinh nghiệm, có uy tín trong ngành, có khả năng đứng mũi chịu sào nếu mọi thứ gặp trục trặc. Tôi là gương mặt đủ tin cậy để dự án vận hành trơn tru mà không ai nghi ngờ.

Nói thẳng ra, tôi là người phù hợp để đứng làm bình phong.

Điều khiến tôi cay đắng không phải là chuyện tiền bạc. Tôi không lỗ, thậm chí còn có lãi ở giai đoạn đầu. Điều khiến tôi khó nuốt trôi là cảm giác bị dẫn dắt một cách hoàn hảo bởi người từng hiểu tôi hơn bất kỳ ai.

Cô ấy không cần xuất hiện cũng không cần nói một lời. Cô ấy chỉ cần đặt đúng người vào đúng chỗ, và tôi tự bước vào.

Khi tôi hỏi thẳng người bạn kia, anh ta không phủ nhận. Chỉ nói một câu rằng mọi thứ đều hợp pháp, không ai ép tôi tham gia, và nếu tôi không muốn đi tiếp thì có thể rút, miễn là đúng quy trình.

Tôi rút lui ngay sau đó, chấp nhận mất một phần lợi ích đã nhìn thấy trước mắt.

Về sau, tôi mới hiểu ra điều sâu hơn. Đây không chỉ là một thương vụ làm ăn. Đây là cách vợ cũ tôi cho tôi thấy rằng cô ấy đã đi sang một ván cờ khác, nơi tôi không còn là người ngang hàng, mà chỉ là một lựa chọn trong kế hoạch.

Tôi từng nghĩ sau ly hôn, mỗi người đi một đường, không còn liên quan đến nhau nữa. Nhưng hóa ra, có những mối quan hệ không chấm dứt bằng chữ ký, mà chỉ chuyển sang một hình thức khác, lạnh hơn và tỉnh hơn.