Tôi thử kết hợp 2 thứ này vào với nhau, không ngờ lại tạo ra món vừa ngon lại vừa rẻ đến vậy

Có những hôm chẳng muốn đi chợ, tôi thường mở tủ lạnh xem còn gì có thể ghép thành một món mới. Hôm đó nhà chỉ còn vài quả trứng và mấy bìa đậu phụ. Hai thứ đều quen thuộc đến mức bình thường tôi chẳng nghĩ sẽ nấu chung, nhưng thử làm một lần lại thành món được cả nhà khen ngon.

Điều bất ngờ là món này không chỉ dễ làm mà còn khá tiết kiệm. Đậu phụ mềm, trứng béo nhẹ, bên trên có lớp thịt băm đậm đà nên ăn với cơm nóng rất vừa miệng.

Đậu phụ hấp trứng, mềm béo mà không hề ngấy

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Tôi dùng 3 bìa đậu phụ, 3 quả trứng gà, khoảng 100g thịt băm, hành lá, hành tím cùng một ít nước mắm, dầu hào, tiêu và dầu ăn.

Đậu phụ đem nghiền hoặc dằm nhẹ bằng thìa, không cần làm quá nhuyễn để khi hấp vẫn còn những phần mềm xốp. Trứng đánh tan, thêm một chút nước lọc rồi trộn cùng đậu phụ. Nêm rất nhẹ một chút muối hoặc nước mắm, sau đó đổ hỗn hợp vào đĩa sâu lòng.

Cho đĩa đậu phụ trứng vào xửng hấp. Nên dùng lửa vừa và đậy nắp kín để hỗn hợp chín từ từ, bề mặt giữ được độ mịn. Khi phần trứng vừa đông lại, dùng tăm kiểm tra, nếu không còn dính hỗn hợp lỏng là có thể lấy ra.

Trong lúc hấp, tôi làm phần thịt băm phía trên. Phi thơm hành tím, cho thịt vào xào săn rồi nêm một chút nước mắm, dầu hào và tiêu. Thịt vừa chín tới thì tắt bếp, không cần xào quá khô.

Lấy đĩa đậu phụ trứng ra, rải phần thịt băm lên trên rồi thêm hành lá. Nếu thích đậm đà hơn, có thể rưới một chút nước tương trước khi ăn.

Món này nhìn khá giống một đĩa trứng hấp kiểu nhà hàng nhưng nguyên liệu lại toàn những thứ rất quen thuộc. Khi gắp xuống, phần đậu phụ và trứng mềm mịn, phía trên có thịt băm thơm và đậm vị. Ăn cùng cơm nóng rất dễ ăn.

Thêm một bát canh chua và đĩa rau là đủ mâm cơm

Vì món chính có độ béo nhẹ, tôi làm thêm một bát canh chua để bữa cơm không bị ngấy. Có thể dùng canh cà chua nấu sấu hoặc canh rau muống nấu sấu tùy những gì còn trong bếp.

Nếu nhà có cà chua và sấu, chỉ cần phi hành, cho cà chua vào đảo sơ rồi thêm nước. Thả vài quả sấu vào nấu cho ra vị chua, sau đó nêm muối, nước mắm và một chút đường để vị chua dịu lại. Cuối cùng thêm hành lá hoặc rau răm.

Một đĩa rau luộc chấm nước tương tỏi ớt cũng đủ hoàn thiện mâm cơm. Tôi thường chọn rau cải hoặc đậu bắp vì có độ giòn, ăn cùng món đậu phụ trứng mềm sẽ không bị đơn điệu.

Mâm cơm chỉ có hai món chính và món rau đơn giản nhưng lại có đủ vị mềm, béo, đậm đà và chua thanh. Quan trọng nhất là không cần mua thêm quá nhiều nguyên liệu.

Ảnh minh họa

Bí quyết để đậu phụ hấp trứng mềm mà không bị tanh

Món này tuy dễ nhưng có một điểm cần chú ý là không nên cho quá nhiều nước vào trứng. Nếu hỗn hợp quá loãng, khi hấp sẽ khó đông và dễ bị tách nước.

Đậu phụ cũng nên để ráo trước khi nghiền. Nếu đậu còn quá nhiều nước, món hấp sẽ bị nhão. Khi hấp, nên dùng lửa vừa thay vì lửa quá lớn để mặt trứng không bị rỗ.

Phần thịt băm phía trên cũng chỉ cần nêm vừa phải vì bản thân hỗn hợp đậu phụ trứng đã có vị nhẹ. Khi ăn, phần thịt đậm đà hòa với lớp trứng mềm và đậu phụ béo nhẹ sẽ tạo thành sự cân bằng khá ngon.

Hai nguyên liệu tưởng chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo thành một món ăn vừa rẻ vừa dễ làm. Đôi khi muốn đổi vị cho mâm cơm cũng không cần phải mua nguyên liệu lạ, chỉ cần nhìn lại những thứ đang có trong tủ lạnh và thử một cách kết hợp hợp lý hơn.