Tôi đem món thường chỉ xuất hiện trên bàn nhậu vào mâm cơm, ai ngờ cả nhà ăn ngon lành đến bất ngờ

Có những món trước giờ tôi chỉ nghĩ đến khi tụ tập bạn bè, vậy mà một hôm đổi vị, tôi lại đem vào mâm cơm gia đình. Không ngờ món tưởng chỉ hợp để lai rai lại ăn với cơm trắng rất cuốn. Cả nhà ban đầu còn ngạc nhiên, đến lúc dọn mâm thì đĩa món này lại hết trước tiên.

Món “bàn nhậu” lên mâm cơm lại hợp đến bất ngờ

Món tôi làm hôm đó là ốc xào lá lốt. Thịt ốc có độ giòn sần sật, kết hợp với sả, tỏi, ớt và lá lốt thơm nồng nên món ăn khá đậm vị. Đây cũng là cách chế biến phổ biến, có thể ăn riêng hoặc dùng cùng cơm.

Tôi dùng khoảng 500g thịt ốc bươu đã sơ chế, một nắm lá lốt, 2-3 cây sả, vài tép tỏi, hành tím, ớt, gừng, nước mắm, chút đường, tiêu và dầu ăn. Nếu thích vị béo hơn, có thể thêm khoảng 80-100g thịt ba chỉ thái mỏng.

Ảnh minh họa

Ốc rửa kỹ với muối rồi để thật ráo. Lá lốt rửa sạch, thái sợi; sả, tỏi, hành tím băm nhỏ, ớt thái lát. Nếu mua ốc nguyên con, cần làm sạch và luộc vừa chín tới trước khi lấy thịt. Không nên luộc quá lâu vì thịt ốc dễ bị dai.

Phi thơm sả, tỏi và hành tím rồi cho ốc vào xào nhanh trên lửa lớn. Nêm nước mắm, một chút đường và tiêu. Nếu dùng thịt ba chỉ thì có thể áp chảo thịt cho săn trước, sau đó cho vào xào cùng ốc. Khi ốc vừa săn, cho ớt và lá lốt vào đảo nhanh rồi tắt bếp. Cách xào nhanh giúp ốc giữ được độ giòn thay vì bị dai.

Thêm hai món nhẹ vị để mâm cơm cân bằng

Vì đĩa ốc xào đã khá đậm đà, tôi không làm thêm món mặn thứ hai mà chọn canh rau ngót nấu tôm và đậu bắp luộc chấm mắm tỏi.

Canh rau ngót nấu tôm có vị thanh, ngọt tự nhiên, vừa giúp bữa cơm dễ ăn hơn vừa không lấn át mùi thơm của lá lốt. Tôm bóc vỏ, giã hoặc băm vừa phải, phi hành rồi xào sơ cho thơm. Thêm nước, đun sôi rồi cho rau ngót đã vò nhẹ vào. Nêm vừa ăn và tắt bếp khi rau vừa chín.

Đậu bắp chỉ cần rửa sạch, cắt bỏ phần cuống rồi luộc vừa tới. Phần nước chấm pha từ nước mắm, đường, chanh, tỏi và ớt. Đậu bắp xanh giòn, hơi nhớt tự nhiên lại trở thành món ăn kèm rất hợp với đĩa ốc xào đậm vị.

Như vậy, mâm cơm chỉ có ba món nhưng khá cân bằng: ốc xào lá lốt thơm đậm, canh rau ngót thanh ngọt và đậu bắp giòn mát. Món chính đủ đặc biệt để đổi vị nhưng các món còn lại vẫn rất quen thuộc, không khiến bữa cơm bị nặng.

Ốc là món rất giàu canxi

Muốn ốc giòn ngon, đừng mắc lỗi này

Với món ốc xào, khâu quan trọng nhất là kiểm soát thời gian nấu. Ốc cần được sơ chế sạch, để ráo trước khi cho vào chảo và xào nhanh trên lửa lớn. Một số công thức cũng lưu ý không nên ướp ốc quá lâu với nước mắm trước khi xào vì có thể khiến thịt ốc dai hơn.

Lá lốt nên cho vào gần cuối, khi ốc đã vừa chín tới. Chỉ cần đảo đến khi lá lốt vừa dậy mùi là có thể tắt bếp. Nếu xào quá lâu, lá dễ thâm và món cũng mất đi mùi thơm đặc trưng.

Điều thú vị là những món được mặc định dành cho các cuộc lai rai đôi khi lại rất hợp với cơm nhà. Chỉ cần giảm độ cay, nêm vừa miệng và kết hợp thêm một món canh thanh nhẹ, đĩa ốc xào lá lốt đã có thể trở thành món chính khiến cả nhà muốn gắp thêm.