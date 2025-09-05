Lee Young Ae từ lâu đã được ví như "quốc bảo nhan sắc" của Hàn Quốc. Ở tuổi 54, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung với làn da trắng mịn, gương mặt thanh tú không khác mấy so với thời đóng "Nàng Dae Jang Geum". Mới đây, cô còn gây sốt khi xuất hiện trong phim mới Good Day for Eun-soo của đài KBS2 với tạo hình nhân viên ngân hàng trẻ trung, ngọt ngào đến mức nhiều khán giả quên rằng cô đã U60.

Bí quyết giữ nhan sắc và sức khỏe của Lee Young Ae luôn là điều công chúng tò mò. Và trong một chương trình truyền hình mới đây, cô đã hé lộ một bí mật thú vị: Ăn rau tự trồng mỗi ngày.

Ăn rau tự trồng đem lại những lợi ích gì cho phụ nữ?

Lee Young Ae chia sẻ: "Tôi chăm sóc một khu vườn ở ngoại ô, trồng hơn 10 loại rau để làm nguyên liệu. Tôi cũng có một vườn rau nhỏ trên sân thượng nhà mình ở Seoul".

Thói quen này tưởng đơn giản nhưng lại mang lại vô vàn lợi ích:

Rau tự trồng an toàn, không hóa chất

Rau tự trồng hoặc rau hữu cơ giúp hạn chế tối đa dư lượng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học - những yếu tố được cảnh báo có thể gây rối loạn nội tiết, lão hóa sớm và ảnh hưởng đến làn da.

Giàu vitamin và chất chống oxy hóa

Các loại rau xanh chứa nhiều vitamin A, C, E và chất xơ. Vitamin C nổi tiếng giúp da sáng, tăng sản sinh collagen, còn vitamin A và E lại hỗ trợ tái tạo tế bào, giữ da căng mịn.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và hệ tiêu hóa

Theo Webmd, chế độ ăn nhiều rau xanh giúp giảm nguy cơ tim mạch, ổn định huyết áp, đồng thời chất xơ trong rau giúp tiêu hóa tốt hơn, hạn chế táo bón - điều vốn ảnh hưởng gián tiếp đến làn da.

Chống lão hóa từ bên trong

Nhiều loại rau xanh chứa polyphenol và flavonoid - hoạt chất có khả năng trung hòa gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa. Ăn rau đều đặn mỗi ngày cũng là một cách "nạp năng lượng xanh", giúp cơ thể thanh lọc, nhẹ nhàng hơn.

Không khó để hiểu vì sao Lee Young Ae lại sở hữu làn da mịn màng, gương mặt rạng rỡ ở tuổi 54. Bí quyết của cô bắt nguồn từ việc ăn sạch, ăn xanh và ăn từ chính khu vườn mình chăm sóc.

Ngoài ăn rau tự trồng, Lee Young Ae duy trì nhiều thói quen khác để trẻ lâu

Bên cạnh việc ăn rau tự trồng, Lee Young Ae còn duy trì nhiều thói quen khoa học để giữ gìn sắc vóc:

1. Làm HIFU định kỳ

Ở tuổi ngoài 50, tình trạng da chùng nhão, mất đàn hồi là điều khó tránh. Tuy nhiên, Lee Young Ae chọn công nghệ HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound) để nâng cơ. Đây là phương pháp sử dụng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao tác động sâu đến lớp cân cơ dưới da, kích thích sản sinh collagen và elastin tự nhiên.

Nhờ vậy, gương mặt của cô vẫn giữ được đường nét thanh thoát, không xuất hiện tình trạng "chảy xệ tuổi già". Điều này cũng lý giải tại sao trong phim mới, Lee Young Ae trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.

2. Uống nhiều nước

Nhiều nghiên cứu trên Healthline cho thấy, uống đủ nước giúp làn da duy trì độ ẩm, giảm khô ráp và chậm xuất hiện nếp nhăn. Lee Young Ae duy trì thói quen uống nước lọc đều đặn trong ngày. Bù nước cho cơ thể không chỉ giúp da căng bóng mà còn tăng cường trao đổi chất, loại bỏ độc tố, giữ cho cơ thể nhẹ nhàng, khỏe mạnh.

3. Uống trà gừng nóng hoặc trà xanh mỗi ngày

Trà gừng giúp tăng cường lưu thông máu, giữ ấm cơ thể, giảm stress và hỗ trợ tiêu hóa. Với phụ nữ ngoài 50, việc duy trì sức khỏe tiêu hóa và tuần hoàn máu ổn định là chìa khóa để trẻ lâu.

Trà xanh giàu EGCG, một chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng bảo vệ tế bào, ngăn gốc tự do gây hại, từ đó giúp làm chậm quá trình lão hóa. Đây cũng là lý do Lee Young Ae luôn có gương mặt tươi tắn và làn da sáng mịn.

4. Ăn uống cân bằng

Trong chế độ ăn hàng ngày, Lee Young Ae hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, chiên rán, gia vị cay nồng và đặc biệt là thực phẩm có tính hàn như cua, sò. Thay vào đó, cô ưu tiên:

- Rau xanh, củ quả giàu chất xơ và vitamin.

- Cá biển, thịt nạc để bổ sung protein lành mạnh.

- Các loại hạt, quả khô cung cấp chất béo tốt và omega-3.

Đây chính là nguyên tắc "ăn đủ chất nhưng không thừa chất", giúp duy trì cân nặng hợp lý, tránh tích mỡ, đồng thời bảo vệ làn da và hệ miễn dịch.

Ở tuổi 54, Lee Young Ae không chỉ là minh chứng sống cho "lão hóa ngược" mà còn là hình mẫu truyền cảm hứng cho phụ nữ châu Á. Từ khu vườn nhỏ tự tay chăm sóc, cô nuôi dưỡng cả sức khỏe lẫn nhan sắc. Thông điệp mà Lee Young Ae mang đến thật giản dị: Muốn đẹp và khỏe lâu dài, hãy bắt đầu từ việc ăn sạch, uống sạch và duy trì thói quen sống lành mạnh mỗi ngày.

