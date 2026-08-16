Tôi sắp kết hôn nhưng có một chuyện vô cùng đau đầu: Hỏi dì thì nhận được câu trả lời càng khó xử

Bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi mới 4 tuổi. Tôi gần như không có ký ức rõ ràng về những ngày gia đình còn đủ bố mẹ, chỉ nhớ từ nhỏ mình đã sống cùng bố và dì. Dì là vợ sau của bố nhưng dì chăm tôi từ thuở ấu thơ. Sáng dì đưa tôi đi học, chiều đón về, tối ngồi bên cạnh nhắc tôi học bài. Bố tôi đi làm suốt ngày nên phần lớn thời gian tôi ở với dì. Có những năm tháng tôi cứ vô tư nghĩ rằng nhà mình vốn có 2 người lớn như thế, cho đến khi lớn lên mới hiểu dì đã hy sinh cho tôi rất nhiều.

Mẹ tôi sau khi ly hôn cũng tái hôn. Mẹ sống không quá xa nhà bố và dì, chỉ cách nhau một đoạn đường. Mẹ vẫn gặp tôi, vẫn hỏi han, những dịp lễ Tết cũng có quà. Tôi chưa bao giờ ghét mẹ. Tôi hiểu mỗi người đều có cuộc sống riêng, và chuyện bố mẹ chia tay ngày trước không phải lỗi của tôi.

Bây giờ tôi sắp cưới. Đáng lẽ đây phải là khoảng thời gian vui nhất, nhưng càng gần ngày cưới tôi càng đau đầu vì một chuyện mà trước đây chưa bao giờ nghĩ đến: trên sân khấu, tôi nên để ai đứng cạnh mình?

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Theo đúng thông lệ, nhà gái sẽ có bố mẹ lên cùng cô dâu. Tôi nghĩ đến việc để bố đẻ và mẹ đẻ đứng cạnh mình. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến dì. Người đã nuôi tôi lớn lên, người có mặt trong gần như mọi ký ức tuổi thơ của tôi, liệu có phải đứng dưới sân khấu nhìn tôi làm lễ hay không?

Tôi từng thử tưởng tượng cảnh mình bước lên sân khấu cùng bố và mẹ. Tôi biết dì sẽ vẫn cười, vẫn chúc mừng tôi, có thể còn là người chạy ngược chạy xuôi lo mọi thứ. Nhưng chỉ nghĩ đến việc dì ngồi bên dưới, tôi đã thấy trong lòng khó chịu.

Tôi cũng không muốn làm mẹ buồn. Mẹ dù không sống cùng tôi nhưng vẫn là mẹ đẻ. Nếu ngày con gái cưới mà không được đứng cạnh con, có lẽ mẹ cũng chạnh lòng.

Bố thì chẳng nói gì. Tôi hỏi ông nghĩ thế nào, ông chỉ bảo tôi tự quyết định, miễn sao ngày cưới vui vẻ. Dì cũng vậy. Dì còn bảo tôi nên để mẹ đẻ lên sân khấu, dì ngồi dưới cũng được.

Chính câu nói ấy lại khiến tôi càng khó xử.

Tôi biết dì nói vậy vì thương tôi, không muốn tôi phải khó xử. Nhưng nếu người đã nuôi mình hơn 20 năm lại không có mặt trong khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời, tôi sợ sau này chính mình sẽ day dứt. Đám cưới chỉ có một lần.

Nếu là mọi người, trong hoàn cảnh của tôi, mọi người sẽ để bố đẻ và mẹ đẻ lên sân khấu, hay để bố và người dì đã nuôi mình từ nhỏ đứng cạnh mình trong ngày cưới?