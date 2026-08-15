Người yêu đi tu nghiệp nước ngoài, tháng nào cũng gửi tiền cho tôi nhưng vì một chuyện lúc 2 giờ sáng mà tôi đảo điên

Tôi và Hoàng yêu nhau hơn 1 năm trước khi anh đi tu nghiệp nước ngoài. Khi ấy, chúng tôi đã quen với việc tối nào cũng gọi điện cho nhau, có hôm chẳng có chuyện gì để nói nhưng vẫn cứ mở máy lên, mỗi người làm việc của mình, thỉnh thoảng lại hỏi nhau vài câu.

Hoàng nói đợt tu nghiệp kéo dài 18 tháng. Ban đầu tôi cũng buồn vì nghĩ phải xa nhau lâu như vậy, nhưng anh động viên rằng đây là cơ hội tốt cho công việc nên tôi cố gắng ủng hộ. Anh còn hứa dù ở xa vẫn sẽ giữ liên lạc, chờ ngày về rồi 2 đứa tính chuyện lâu dài.

11 tháng qua, tôi chưa bao giờ phải nghi ngờ anh điều gì. Hoàng vẫn đều đặn gửi tiền cho tôi mỗi tháng. Có tháng anh gửi 5 triệu, có tháng 7 triệu, lúc nhiều thì 10 triệu. Anh bảo tôi cứ cầm lấy mà tiêu, thích mua gì thì mua, nếu còn dư thì để dành. Tôi không phải người thiếu tiền, nhưng việc anh đều đặn gửi tiền khiến tôi cảm nhận được rằng anh vẫn nghĩ đến tôi dù đang ở xa.

Ảnh minh họa

Khoảng hơn 1 tháng gần đây, Hoàng thay đổi khá rõ. Trước kia buổi tối dù bận đến đâu anh cũng cố gọi cho tôi. Nhưng rồi những cuộc gọi thưa dần. Ban đầu tôi nghĩ chắc công việc của anh nhiều, múi giờ cũng khác nên không để tâm. Sau đó có những hôm tôi chờ đến tận khuya mà điện thoại vẫn im lặng.

Điều khiến tôi khó chịu nhất là có hôm tôi thấy Hoàng vẫn online Facebook rất lâu. Tôi nhắn tin hỏi anh đang làm gì thì không thấy trả lời. Tôi đợi gần 2 tiếng, thấy trạng thái của anh vẫn sáng nhưng tin nhắn của mình thì nằm im.

Tôi bắt đầu tự hỏi liệu anh có đang nói chuyện với một người khác không? Nếu Hoàng thật sự bận, tôi có thể hiểu. Nhưng bận đến mức không thể trả lời tôi một tin nhắn trong khi vẫn có thời gian online hàng tiếng đồng hồ thì tôi không biết phải giải thích thế nào. Tôi từng cố gạt suy nghĩ ấy đi. Tôi nghĩ có thể mình đang quá nhạy cảm vì yêu xa. Hoàng vẫn gửi tiền đều đặn, chưa từng quên một tháng nào. Nếu anh đã có người khác, tại sao vẫn quan tâm đến tôi như vậy?

Nhưng rồi tôi lại nghĩ, tiền bạc đâu phải bằng chứng của tình yêu. Có khi anh đang yêu người khác bên đó song vẫn gửi tiền để duy trì với tôi, nhằm sau này về nước lại nối tiếp tình duyên.

Hoàng còn 7 tháng nữa mới kết thúc đợt tu nghiệp. Tôi không biết mình có nên tiếp tục tin tưởng anh như trước hay thẳng thắn hỏi anh rằng trong 11 tháng xa nhau, có phải anh đã có một người khác rồi không? Tôi chỉ sợ lỡ không phải thì tình cảm của chúng tôi lại có vết nứt, anh sẽ buồn vì tôi nghi ngờ anh.