Phát hiện chồng ngoại tình, day dứt vì mẹ chồng tốt thì cô vợ "sáng mắt" nhờ câu nói của người lạ trong quán cafe

Có những người đối xử tốt với bạn bằng tất cả sự dịu dàng, cho đến ngày bạn không còn là người có lợi cho họ.

Cô từng nghĩ mình đã lấy được một gia đình tử tế

Nếu nhìn từ bên ngoài, cuộc hôn nhân của cô gần như không có điểm gì để chê. Chồng cô xuất thân từ một gia đình khá giả, bố mẹ hiền lành, sống nề nếp. Anh giỏi giang, sự nghiệp tốt, trước khi cưới luôn chăm sóc cô chu đáo.

Mẹ chồng cũng khiến cô cảm thấy mình may mắn. Bà chưa bao giờ bắt con dâu phải làm theo ý mình, không can thiệp sâu vào chuyện vợ chồng. Mỗi lần cô ốm, bà đều nấu đồ ăn, mua thuốc. Có lần cô bận công việc, bà còn chủ động sang dọn dẹp nhà cửa rồi bảo: "Con cứ làm việc, chuyện trong nhà để mẹ lo".

Cô từng nghĩ mình không chỉ lấy được một người chồng tốt mà còn có thêm một người mẹ. Cho đến khi cô phát hiện chồng ngoại tình.

Mối quan hệ ấy không phải một phút yếu lòng. Anh và người phụ nữ kia đã qua lại gần một năm. Khi bị phát hiện, anh xin lỗi và nói đó chỉ là sai lầm, mong cô cho anh một cơ hội.

Cô không biết phải quyết định thế nào. Điều khiến cô rối nhất lại là mẹ chồng. Bà vẫn đối xử với cô như trước, thậm chí còn gửi sang rất nhiều đồ bổ rồi dặn: "Con đừng suy nghĩ nhiều, giữ sức khỏe trước đã".

Cô nhìn hộp đồ trên bàn mà không biết nên khóc hay nên cười.

Câu nói từ người lạ xuyên thấu 1 cuộc hôn nhân

Đúng lúc ấy, bạn hẹn cô ra quán cà phê. Đã lâu không được thảnh thơi nên cô nhận lời. Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, nhìn ngắm thành phố náo nhiệt qua ô cửa kính cô không biết trả lời những câu hỏi của bạn mình thế nào.

"Cậu tính sao, vẫn sống tiếp với anh ấy à", cô bạn hỏi.

Cô thở dài, chưa kịp đáp thì từ bàn phía sau, tiếng người lạ nói chuyện lẫn vào đầu óc rối bời của cô:

"Bà ấy tốt với em vì em là vợ của con trai bà ấy, 2 người là nhóm cùng chung lợi ích vs nhau. Nhưng giờ ly hôn, bà ấy với con trai mới là 1 nhóm chung lợi ích, em chỉ là người ngoài mà thôi".

Cô ngồi im rất lâu. Câu nói tưởng chừng chả liên quan đến mình lại giống như một chiếc kim chọc thủng lớp vỏ bình yên mà cô đã cố tin suốt nhiều năm.

Cuộc "lật mặt" đầy đau đớn

Tối hôm đó, cô không nói chuyện ở quán cà phê với bất kỳ ai. Cô về nhà hỏi chồng: "Anh ký đơn đi, nếu không em sẽ ly hôn đơn phương".

Anh im lặng, sau đó mẹ chồng cô sang chơi. Bà bảo: "Mẹ biết tất cả rồi, mẹ không muốn các con ly hôn. Con hãy nghĩ về những ưu điểm của nó mà bỏ qua lần này, dù sao cũng là lỗi lầm mà rất nhiều đàn ông ngoài kia phạm phải".

Cô hỏi: "Nếu con thật sự muốn ly hôn thì sao ạ?".

Bà im lặng vài giây rồi nói: "Mẹ chỉ sợ sau này con hối hận".

Ngày hôm sau, cô tiếp tục thử. Cô nói với chồng rằng mình chỉ cần cầm tiền tiết kiệm vợ chồng đang có, chiếc xe cô đang đi chứ không cần chia nhà.

Anh đồng ý nhanh đến mức cô thấy bất an. Nhưng điều khiến cô thực sự lạnh người là cuộc điện thoại của mẹ chồng ngay sau đó.

Giọng bà không còn dịu dàng như hôm qua, có lẽ vì bà thấy con trai mình thiệt:

"Con nghĩ kỹ chưa? Thằng K. không muốn ly hôn, người muốn là con nên con không thể cầm vài tỷ ra đi nhẹ nhàng thế được. Con là con dâu được mẹ cưới hỏi đàng hoàng, bỏ bao nhiêu sính lễ".

Cô sững người. Bà nói tiếp: "Chuyện này mà truyền ra ngoài thì ảnh hưởng đến công việc của chồng con. Hai đứa cứ sống như bình thường đi, nó sẽ bồi thường cho con chút tổn thất tinh thần".

Cô hỏi: "2 tỷ để mua lấy thanh danh cho con trai mẹ chẳng phải quá rẻ sao. Cảm ơn mẹ vì đã bồi bổ cho con để giờ con mới biết tính toán như vậy".

Cô không cần nghe câu trả lời nữa.

Lúc ấy, cô mới hiểu câu nói trong quán cà phê đáng sợ ở chỗ nào. Mẹ chồng không nhất thiết giả tạo. Bà thực sự có tình cảm với cô. Nhưng tình cảm ấy vẫn có giới hạn. Cô là con dâu, là người đang giúp cuộc hôn nhân của con trai bà ổn định, giúp gia đình giữ hình ảnh và những lợi ích vốn có.

Khi cô muốn rời khỏi vị trí ấy, cách bà nhìn cô cũng lập tức thay đổi.

Cái kết cho 1 cuộc hôn nhân giả tạo

Cô không làm ầm lên. Cô âm thầm tìm luật sư, kiểm tra tài sản và giấy tờ liên quan. Sau đó cô mới phát hiện căn nhà mình đang ở có phần lớn tiền mua từ gia đình chồng, còn những khoản đầu tư của chồng cũng có sự hỗ trợ của bố mẹ anh.

Cô hiểu rằng nếu nóng vội rời đi, người chịu thiệt có thể chính là mình.

Vì vậy, cô dành vài tháng chuẩn bị công việc, tài chính và giải quyết rõ quyền lợi trước khi ký đơn.

Ngày cô rời khỏi nhà chồng, mẹ chồng khóc và nói: "Mẹ thật lòng thương con".

Cô cũng khóc. Cô tin câu nói ấy là thật. Nhưng cô cũng hiểu rằng một người có thể thật lòng thương mình mà vẫn lựa chọn bảo vệ lợi ích của con họ trước tiên.

Vậy nên, đừng vì một người từng đối xử tốt với mình mà quên mất rằng, khi quyền lợi đứng ở hai phía, mỗi người đều sẽ có lựa chọn có lợi cho bản thân nhất.

Cô không còn trách mẹ chồng. Cô chỉ thấy mình may mắn vì đã nghe được câu nói hôm ấy và đủ tỉnh táo để thử một lần.

Ngày ra tòa, cô hiểu rằng điều phụ nữ cần nhất không phải một người chồng giàu có, một mẹ chồng tâm lý hay một gia đình chồng nề nếp. Điều cần nhất là khả năng tự đứng vững khi những thứ từng khiến mình tin tưởng bỗng một ngày thay đổi.

Bởi đến cuối cùng, người chắc chắn phải đứng về phía mình từ đầu đến cuối vẫn chỉ có chính mình.