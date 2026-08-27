Tôi sang nhà con trai định nấu cơm, mở tủ lạnh ra mà phải đóng lại ngay, giờ đã hiểu vì sao con dâu không chịu đẻ

Từ ngày con trai lấy vợ và ra ở riêng, tôi vẫn cố không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của các con. Thi thoảng tôi sang chơi, thấy nhà cửa bừa bộn thì dọn giúp, thấy thiếu đồ ăn thì mua thêm. Con dâu tôi khá hiền, chỉ có điều không thích nấu nướng.

Thời gian gần đây, tôi thấy con trai, con dâu gầy đi rõ rệt. Hỏi thì nó bảo công việc bận, dạo này tập thể thao nên sụt vài cân. Tôi cũng không nghĩ nhiều.

Hôm trước, tôi sang nhà đúng giờ trưa. Thấy con dâu còn đang làm việc trong phòng, tôi định mở tủ lạnh lấy ít đồ nấu cơm cho hai đứa. Nhưng vừa mở ra, tôi phải đứng sững vài giây.

Bên trong gần như không có gì để nấu.

Ảnh minh họa

Vài hộp sữa chua, mấy chai nước, một ít hoa quả đã cắt sẵn và vài hộp đồ ăn đặt về còn dang dở. Không thịt cá, không rau, thậm chí cũng chẳng có mấy quả trứng.

Tôi lập tức hiểu tại sao chúng nó gầy đi, con dâu cũng không có tin tức bầu bí.

Tôi gọi con dâu ra hỏi thì nó ngượng ngùng nói hai vợ chồng đều bận, bình thường đói thì đặt đồ ăn. Hôm nào con trai muốn ăn gì thì nấu mì hoặc mấy món nhanh gọn. Tôi nghe mà vừa tức vừa thương.

Tôi đang định nói một tràng thì đúng lúc con trai về.

Nó nhìn tủ lạnh rồi cười, bảo tôi đừng trách vợ. Dạo này con dâu chạy dự án, nhiều hôm làm việc đến khuya. Còn nó cũng bận không kém. Hai vợ chồng toàn hẹn nhau cuối tuần đi siêu thị nhưng rồi lại quên.

Con trai tôi còn nói: “Mẹ đừng trách vợ con".

Câu nói đó khiến tôi im lặng.

Đúng là tôi vẫn quen nghĩ thấy con trai gầy thì phải nhìn sang con dâu. Nhưng thực tế, chúng nó là hai người trưởng thành, đều đi làm và đều có trách nhiệm với căn nhà của mình. Và quan trọng là thực tế cả 2 đứa đều gầy như nhau.

Cuối cùng hôm đó tôi vẫn đi chợ, nấu đầy một bàn đồ ăn rồi để lại cho hai đứa. Nhưng lần này, tôi không trách con dâu nữa.

Tôi chỉ dặn cả hai rằng bận đến đâu cũng phải ăn uống tử tế. Thế mới nói, thời đại của chúng nó bây giờ làm việc trí óc còn khổ hơn mình làm nông ngày xưa. Đâu phải cứ ngồi điều hòa là sướng. Làm cha mẹ cũng phiên phiến thôi, đỡ con được tí nào thì đỡ.