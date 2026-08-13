Từng bị mối tình 10 năm "cắm sừng" khi con trai đỏ hỏn, "Thiên hậu" có màn trả đũa đỉnh cao

Na Anh là một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Hoa ngữ, cô được mệnh danh là "thiên hậu" sở hữu rất nhiều giải thưởng danh giá. Nhưng phía sau ánh hào quang, cô từng trải qua một chuyện tình kéo dài khoảng một thập kỷ với cựu cầu thủ Cao Phong và một cuộc chia tay nhiều ồn ào. Điều đáng chú ý là sau biến cố, Na Anh không biến đời tư thành một cuộc chiến mà lựa chọn chăm sóc con trai, tiếp tục sự nghiệp và sau đó xây dựng một gia đình mới.

Câu chuyện ấy được nhắc lại nhiều năm sau không chỉ vì những tranh cãi xoay quanh mối quan hệ cũ, mà còn bởi cách nữ ca sĩ bước ra khỏi một giai đoạn tổn thương để tìm lại sự bình yên.

Mối tình kéo dài 10 năm và cuộc chia tay khi con còn rất nhỏ

Na Anh và Cao Phong bắt đầu mối quan hệ từ năm 1995. Hai người gắn bó khoảng 10 năm và có một con trai là Cao Hưng, sinh ngày 15/10/2004. Tuy nhiên, một chi tiết thường bị nhầm lẫn là Na Anh và Cao Phong chưa từng đăng ký kết hôn, vì vậy Cao Phong được gọi chính xác là bạn trai lâu năm hoặc người từng chung sống với cô, thay vì chồng cũ.

Thời điểm Na Anh mang thai và sinh con, mối quan hệ của hai người cũng vướng vào những thông tin gây tranh cãi liên quan đến nữ ca sĩ Vương Nạp Văn. Tháng 10/2004, Cao Phong từng công khai thừa nhận mình có "hành vi không đúng mực" và cho biết điều này đã khiến Na Anh bị tổn thương. Vụ việc sau đó tiếp tục kéo dài với những tranh chấp và thông tin liên quan đến chuyện con cái, trở thành một trong những scandal tình cảm được chú ý của showbiz Trung Quốc thời điểm đó.

Đến tháng 5/2005, Na Anh và Cao Phong được xác nhận đã chia tay. Khi ấy, con trai của họ mới khoảng 7 tháng tuổi và do Na Anh trực tiếp chăm sóc. Sau này, nữ ca sĩ cũng từng nói rõ rằng cô không coi việc chưa đăng ký kết hôn là điều khiến mình thiệt thòi. Ở 1 góc nhìn khác, đây cũng được gọi là may mắn.

Điều đáng chú ý là sau đổ vỡ, Na Anh không để câu chuyện cũ quyết định phần đời còn lại. Cô tiếp tục hoạt động nghệ thuật, đồng thời tập trung chăm sóc con trai.

Năm 2006, Na Anh kết hôn với doanh nhân Mạnh Đồng tại Canada. Năm 2007, hai người chào đón con gái tại Vancouver. Các nguồn tin thời điểm đó cho biết Mạnh Đồng dành nhiều sự quan tâm cho con trai riêng của Na Anh, cùng cậu bé tham gia các hoạt động như bơi lội, đá bóng và coi cậu như thành viên trong gia đình.

Không phải cuộc chia tay nào cũng cần một người thắng

Nếu nhìn lại câu chuyện của Na Anh, điều đáng nói có lẽ không nằm ở việc ai đúng, ai sai trong một mối quan hệ đã kết thúc từ nhiều năm trước. Những tranh cãi năm xưa đã có quá nhiều phiên bản và chi tiết khác nhau, trong khi điều chắc chắn là Na Anh đã lựa chọn bước ra khỏi mối quan hệ, tiếp tục nuôi con và xây dựng cuộc sống mới.

Đặc biệt, cuộc hôn nhân sau đó cho thấy một điều quan trọng: một người phụ nữ từng tổn thương vẫn có thể mở lòng với tình yêu khác, miễn là người bước vào cuộc đời cô thực sự tôn trọng cả cô và những gì cô đã có.

Năm 2009, Na Anh từng chia sẻ về cuộc sống với Mạnh Đồng. Cô cho biết chồng không hoạt động trong giới giải trí nên không phải lúc nào cũng hiểu hết công việc của cô, nhưng hai người coi trọng một cuộc sống gia đình ổn định, hòa thuận. Mạnh Đồng cũng quan tâm đến con trai riêng của vợ, cùng cậu bé tham gia các hoạt động đời thường.

Nhìn từ góc độ đó, "bước qua một cuộc tình" không nhất thiết phải là quên sạch những gì từng xảy ra. Đôi khi, đó đơn giản là ngừng để tổn thương cũ chi phối lựa chọn mới.

Na Anh từng trải qua một mối quan hệ kéo dài nhiều năm, có con chung nhưng không đi đến hôn nhân. Sau đó, cô vẫn có thể xây dựng một gia đình khác và tiếp tục sự nghiệp của mình. Điều ấy cho thấy một cuộc tình kết thúc không đồng nghĩa với việc cuộc đời cũng dừng lại ở đó.

Có lẽ cách "trả lời" đẹp nhất sau một lần bị tổn thương không phải là khiến người cũ phải hối tiếc, mà là tự đưa cuộc sống của mình trở lại đúng quỹ đạo. Khi ấy, quá khứ vẫn là một phần câu chuyện, nhưng không còn là thứ quyết định tương lai.