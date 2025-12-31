Các món canh tuyệt vời cho ngày đầu năm mới 2026: Món nào cũng ngon miệng, ấm áp và bổ dưỡng

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, vào những bữa cơm bên gia đình thì một nồi canh ấm áp và bổ dưỡng là cách hoàn hảo để thêm gắn kết, tạo không khí đầm ấm vui vẻ hơn. Dưới đây là 7 công thức giúp bạn nấu các món canh ngon khi khéo léo kết hợp các nguyên liệu theo mùa, mang đến sự ấm áp và sức khỏe cho bữa tiệc gia đình bạn.

1. Canh gà nấm – Một lựa chọn nhẹ nhàng và bổ dưỡng cho bữa ăn gia đình

Nguyên liệu: 1 con gà thả vườn, 8 cây nấm hương khô, 6 quả táo đỏ, 10g kỷ tử, một nhanh gừng, gia vị, rượu nấu ăn.

Cách làm món canh gà nấm

Bước 1: Sơ chế sạch gà sau đó chặt thành các miếng vừa ăn. Ngâm nấm hương khô cho nở mềm, bỏ chân nấm cắt làm đôi hoặc cắt lát dày. Cho thịt gà vào nồi, thêm nước, 1 thìa canh rượu nấu ăn cùng vài lát gừng rồi bật bếp, chần sơ để khử mùi tanh. Sau đó vớt thịt gà ra, rửa sạch lại với nước ấm.

Bước 2: Cho thịt gà, gừng thái lát, nấm hương vào nồi. Sau đó thêm lượng nước thích hợp vào rồi đun sôi trên lửa lớn. Tiếp đó giảm về mức lửa nhỏ rồi hầm trong khoảng 1 giờ. Thêm táo đỏ đã rửa sạch vào và tiếp tục đun nhỏ lửa trong 20 phút. Cuối cùng thêm kỷ tử vào 10 phút trước khi tắt bếp, và nêm gia vị cho vừa ăn .

2. Canh đương quy hầm thịt ba ba – Bổ âm huyết, món ăn ngon mùa đông

Nguyên liệu: 1 con ba ba, 10g rễ đương quy thái lát, 15g rễ hoàng kỳ, táo đỏ, gừng thái lát, gia vị.

Cách làm món canh đương quy hầm thịt ba ba

Bước 1: Khi mua ba ba, bạn nhờ người bán làm sạch kỹ lưỡng, về nhà chỉ việc rửa sạch lại rồi chặt thành miếng vừa ăn. Cho thịt ba ba vào nồi, thêm nước, gừng thái lát và rượu nấu ăn rồi chần sơ để khử mùi tanh. Sau đó vớt ra, rửa sạch lại bằng nước ấm. Rửa sạch các loại thảo mộc và ngâm chúng trong nước sạch khoảng 15 phút.

Bước 2: Cho tất cả các nguyên liệu vào nồi hầm và thêm lượng nước vừa đủ. Sau đó bạn hầm món ăn trong khoảng 1.5-2 giờ. Thêm một chút gia vị cho vừa ăn, sau đó vớt bỏ các loại thảo mộc là có thể thưởng thức.

3. Canh sườn heo nấu các loại nấm và ngô – Tăng cường miễn dịch, thơm ngon, bổ dưỡng

Nguyên liệu: 30g nấm đông trùng hạ thảo, nấm hỗn hợp (nấm bào ngư, nấm hải sản, v.v...), 300g sườn heo, 1 bắp ngô, gia vị, bột tiêu trắng.

Cách làm món canh sườn heo nấu các loại nấm và ngô

Bước 1: Sườn heo chặt thành các miếng vừa ăn sau đó rửa sạch rồi cho vào nồi, thêm nước, gừng thái lát và chần sơ. Sau khi chần xong vớt sườn heo ra, rửa sạch lại với nước ấm. Sơ chế và rửa sạch các loại nấm cùng nấm đông trùng hạ thảo. Cắt ngô thành từng khúc.

Bước 2: Cho sườn heo, ngô cùng các loại nấm vào nồi. Thêm lượng nước sao cho ngập hết các nguyên liệu và đun sôi trên lửa lớn. Sau đó bạn hạ nhỏ lửa, đun trong khoảng 1 giờ. Cuối cùng nêm nếm gia vị và một chút tiêu trắng.

4. Canh sườn heo và khoai mài – Bổ tỳ vị, phù hợp cho mọi lứa tuổi

Nguyên liệu: 500g sườn heo, 1 củ mài khoảng 500g, 1 củ cà rốt, 10g kỷ tử, gia vị, gừng, hành lá thái nhỏ.

Cách nấu canh sườn heo và khoai mài

Bước 1: Sườn heo sau khi chặt thành các khúc vừa ăn thì cho vào nồi nước, thêm vài lát gừng rồi chần sơ. Vớt sườn heo ra, rửa sạch lại với nước ấm, để ráo. Gọt vỏ, rửa sạch rồi thái khoai mài (củ mài) thành các miếng vừa ăn. Cà rốt gọt bỏ vỏ, rửa sạch và cắt thành các miếng kích thước tương tự khoai mài.

Bước 2: Cho sườn heo vào nồi, thêm gừng thái lát rồi hầm trong khoảng 45-60 phút. Sau đó thêm khoai mài và cà rốt vào, tiếp tục nấu trong khoảng 30 phút. Thêm quả kỷ tử sau khi khoai mài đã mềm. Nêm nếm gia vị cho vừa ăn và trang trí với hành lá thái nhỏ.

5. Canh thịt vịt nấu củ cải muối chua – Thanh nhiệt, dưỡng ẩm, vị tươi mát và dịu nhẹ

Nguyên liệu: Nửa con vịt già, 200g củ cải muối chua, gừng thái lát, 15 hạt tiêu nguyên hạt, gia vị, rau mùi thái nhỏ.

Cách làm món canh thịt vịt nấu củ cải muối chua

Bước 1: Sơ chế sạch vịt rồi chặt thành miếng vừa ăn. Cho thịt vịt vào nồi nước, thêm gừng thái lát, rượu nấu ăn rồi chần sơ. Vớt thịt vịt ra rửa sạch lại với nước ấm. Củ cải muối chua rửa sơ dưới vòi nước để loại bỏ bớt muối sau đó thái thành dạng sợi.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, chiên sơ thịt vịt với chút dầu ăn cho đến khi có màu hơi vàng nâu. Thêm lượng nước sôi vừa đủ cùng củ cải muối chua và hạt tiêu nguyên hạt vào. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 2 giờ. Khi thịt vịt đã mềm, thêm gia vị cho vừa ăn rồi rắc rau mùi lên trên sau khi đã lấy ra bát.

6. Canh đầu cá – bổ dưỡng và tốt cho não bộ

Nguyên liệu: 1 đầu cá chép (tùy thích), 1 miếng đậu phụ, gừng thái lát, hành lá cắt khúc, gia vị, bột nêm.

Cách nấu canh đầu cá

Bước 1: Sơ chế đầu cá thật sạch rồi cắt làm đôi. Đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho một ít dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì thêm đầu cá vào chiên cho đến khi vàng đều cả hai mặt. Sau đó bạn chuyển đầu cá vào nồi, thêm lượng nước sôi vừa đủ vào cùng gừng thái lát rồi đun sôi trên lửa lớn trong 10 phút.

Bước 3: Tiếp theo bạn hạ nhỏ lửa rồi tiếp tục nấu trong khoảng 20 phút, khi thấy nước dùng chuyển sang màu trắng. Sau đó cho đậu phụ đã cắt khối vuông vào và nấu tiếp trong khoảng 10 phút. Cuối cùng thêm muối, bột nêm, tiêu trắng rồi thêm hành lá cắt khúc vào nấu trong 1 phút và tắt bếp, lấy món ăn ra tô.

7. Canh củ sen và xương heo – dưỡng ẩm, bổ huyết, vị ngọt thơm ngon

Nguyên liệu: 500g xương heo, 2 củ sen, 100g đậu phộng, 1 miếng vỏ quýt khô, gia vị, bột nêm.

Cách nấu món canh củ sen và xương heo

Bước 1: Rửa sạch rồi cho xương heo vào nồi thêm vài lát gừng và chần sơ. Vớt xương heo ra, rửa sạch lại bằng nước ấm. Gọt vỏ củ sen, rửa sạch rồi cắt thành các miếng dày. Ngâm đậu phộng trước đó 1 tiếng rồi vớt ra, rửa sạch. Ngâm mềm vỏ quýt khô.

Bước 2: Sau khi đã chuẩn bị xong các nguyên liệu, bạn cho tất cả vào nồi hầm và thêm lượng nước vừa phải. Bật bếp rồi đun sôi trên lửa lớn. Sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 1-1.5 giờ. Thêm gia vị, bột nêm cho vừa ăn sau khi củ sen và xương đã được hầm mềm.

Mẹo nấu canh cần phải biết:

- Khi chần thịt, hãy bắt đầu với nước lạnh để loại bỏ hoàn toàn máu và bọt.

- Ninh canh ở lửa nhỏ sẽ giúp nước dùng trong và đậm đà hương vị hơn.

- Thêm muối khi canh gần hoàn thành để tránh khiến thịt dai và khô.

- Khi nấu canh với thảo dược, hãy chú ý đến tỷ lệ các loại thảo dược; không nên dùng quá nhiều.

- Các nguyên liệu có thể được điều chỉnh theo thể trạng các thành viên trong gia đình. Ví dụ, người có thể trạng lạnh có thể thêm nhiều gừng thái lát hơn.

7 món canh này với những công dụng bổ dưỡng khác nhau, bạn có thể lựa chọn chuẩn bị chúng theo sở thích và nhu cầu của gia đình mình. Trong bữa cơm tối bên gia đình ngày đầu năm mới, một nồi canh nóng hổi, bổ dưỡng không chỉ làm ấm cơ thể và tâm hồn mà còn truyền tải sự ấm áp, tình yêu thương của gia đình. Chúc bạn và gia đình một năm mới hạnh phúc, khỏe mạnh và an lành!