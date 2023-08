Tôi phải làm gì khi vợ ghen tuông quá đà?

Tôi và vợ đã kết hôn được 10 năm, có với nhau hai mặt con. Cô ấy chưa bao giờ ghen tuông vô cớ. Một năm trước, trong một lần say rượu, tôi đã lỡ lên giường với cô đồng nghiệp cùng cơ quan. Không biết vì sao, vợ tôi lại biết được chuyện này, thậm chí còn nằng nặc đòi ly hôn. Tôi đã phải quỳ xuống xin vợ tha thứ, thề rằng đó chỉ là lỗi lầm trong cơn say và tuyệt đối sẽ không tái phạm. Sau đó, nhờ hai bên gia đình khuyên can, lại thương các con thơ dại, cô ấy cũng đồng ý tiếp tục chung sống với tôi.

Tôi phải làm gì khi vợ tôi ghen tuông quá đà? (ảnh minh họa)

Thế nhưng, sau chuyện đó, cô ấy bỗng nhiên đổi tính đổi nết, trở nên ghen tuông quá đà. Hôm nào, tôi đi làm về, cô ấy cũng tra hỏi xem hôm nay tôi làm gì. Cứ mấy tiếng, cô ấy lại nhắn tin hỏi tôi đang ở đâu. Nếu hôm nào không kịp trả lời điện thoại của vợ, cô ấy lại làm ầm lên, cho rằng tôi đang tình tứ với ai nên không tiện nhấc máy. Cô ấy cũng tỏ ra ghét bỏ những người bạn là nữ của tôi, thậm chí không cho tôi đi riêng với họ. Tôi hiểu rằng do lỗi lầm quá khứ của tôi khiến cô ấy trở nên như vậy, nhưng sự bức bối này khiến tôi vô cùng khó chịu.

Đỉnh điểm, một hôm, trong lúc đi công tác 2 ngày trên núi, bị mất sóng, khiến tôi không nghe được cuộc gọi của cô ấy. Khi về nhà, cô ấy đã chờ sẵn với thái độ tức giận, yêu cầu tôi giải thích tại sao không nghe cô ấy gọi. Tôi đã phải kể chuyện tôi bị mất sóng, nhưng cố ấy nhất quyết không tin, nghĩ rằng tôi lại hú hí với cô nào. Vì chuyện này mà cô ấy giận dỗi mấy ngày.

Tôi biết tôi là lý do khiến cô ấy như vậy, nhưng tình trạng ghen tuông vô cớ của vợ khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Theo mọi người, tôi nên làm gì đây?