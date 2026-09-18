Tôi nhúng mặt vào nước đá mỗi sáng trong 2 tuần, không ngờ cơ thể thay đổi thế này

Tôi từng khá hoài nghi về những lời khuyên kiểu “điều hòa hệ thần kinh”. Nghe nhiều đến mức tôi có cảm giác đây chỉ là một trào lưu wellness mới, giống như rất nhiều phương pháp chăm sóc bản thân khác.

Cho đến khi bản thân bắt đầu thường xuyên thức dậy trong trạng thái căng thẳng.

Mắt vừa mở, đầu óc đã chạy qua một danh sách dài: Hôm nay phải làm gì, tin nhắn nào chưa trả lời, công việc nào đang chờ. Cơ thể chưa thực sự tỉnh táo nhưng tâm trí dường như đã bị kéo thẳng vào guồng quay của một ngày mới.

Trong lúc tìm hiểu cách giúp cơ thể thư giãn hơn, tôi tình cờ biết đến một phương pháp khá kỳ lạ: nhúng mặt vào nước đá.

Không cần dụng cụ đặc biệt, không mất nhiều thời gian. Chỉ cần một chiếc bát, nước lạnh, vài viên đá và khoảng 15 giây.

Tôi quyết định thử trong 2 tuần.

Tuần đầu tiên: Tôi đã nghĩ mình không thể làm nổi

Mỗi sáng, việc đầu tiên tôi làm không phải kiểm tra điện thoại mà là lấy một chiếc bát, đổ nước lạnh rồi cho thêm đá.

Sau đó, tôi cúi mặt xuống nước khoảng 15 giây.

Nghe thì đơn giản nhưng thực tế hoàn toàn không dễ chịu.

Lần đầu tiên, cảm giác lạnh buốt khiến tôi gần như muốn ngẩng mặt lên ngay lập tức. Tôi không quen với việc nín thở trong khi cả khuôn mặt chìm trong nước lạnh. Nhưng điều kỳ lạ là sau vài giây đầu tiên, cảm giác ấy bắt đầu dịu xuống.

Khi ngẩng mặt lên, tôi nhận thấy mình tỉnh táo hơn nhưng không theo kiểu bị “đánh thức” đột ngột. Ngược lại, tôi có cảm giác bình tĩnh hơn.

Đó là điều khiến tôi tò mò.

Tôi bắt đầu nhận ra một điều vào ngày thứ 3

Trước đây, buổi sáng của tôi thường bắt đầu bằng điện thoại.

Mở mắt - cầm điện thoại - đọc tin nhắn - kiểm tra công việc - bắt đầu lo lắng về những việc phải làm. Sau khi thử nước đá, chuỗi này bị phá vỡ.

Thay vì lập tức nhìn vào màn hình, tôi phải tập trung vào một thứ duy nhất: Cảm giác lạnh trên khuôn mặt và hơi thở của mình. Chỉ khoảng 15 giây nhưng nó buộc tôi phải dừng lại.

Đến ngày thứ 3 hoặc thứ 4, tôi bắt đầu thấy mình… mong chờ nó. Tôi thức dậy, nhúng mặt xuống nước, lau mặt và mới bắt đầu ngày. Một nghi thức rất nhỏ nhưng khiến buổi sáng có cảm giác chậm hơn một chút.

Tôi cũng nhận thấy khuôn mặt bớt sưng vào buổi sáng

Đây là thay đổi dễ nhận thấy nhất về mặt ngoại hình.

Sau khi tiếp xúc với nước lạnh, khuôn mặt có cảm giác săn và tỉnh táo hơn, đặc biệt vùng quanh mắt trông bớt sưng.

Tôi không nghĩ đây là một phương pháp “chống lão hóa” thần kỳ. Nhưng nếu mục tiêu chỉ là khiến khuôn mặt trông tỉnh táo hơn sau một đêm ngủ dậy thì hiệu quả này khá dễ nhận thấy.

Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rằng cảm giác này chủ yếu mang tính tạm thời, không thể đồng nghĩa với việc nước đá đang làm trẻ hóa làn da.

Tuần thứ hai: Tôi không còn thấy nước đá đáng sợ

Sang tuần thứ hai, mọi thứ trở nên quen thuộc.

Tôi không còn phải chuẩn bị tâm lý trước khi cúi mặt xuống bát nước lạnh. Nó dần trở thành một phần trong buổi sáng, giống như đánh răng hay uống một cốc nước. Điều tôi thích nhất không phải cảm giác lạnh mà là khoảnh khắc được tách khỏi mọi thứ trong vài giây.

Không điện thoại.

Không tin nhắn.

Không công việc.

Chỉ có hơi thở và cảm giác lạnh trên mặt.

Nếu hôm nào quá vội, tôi cũng không nhất thiết phải chuẩn bị một bát đầy đá. Nước lạnh cũng có thể tạo cảm giác tương tự, hoặc có thể dùng viên đá massage nhẹ trên mặt thay vì nhúng cả khuôn mặt xuống nước.

Sau 2 tuần, tôi có thực sự “reset” được hệ thần kinh?

Không.

Ít nhất tôi không nghĩ một bát nước đá có thể làm được điều đó. Tôi vẫn có những ngày căng thẳng. Vẫn có những buổi sáng thức dậy với một danh sách công việc dài và vẫn có những lúc cảm thấy quá tải.

Nhưng tôi nhận thấy một thay đổi nhỏ: buổi sáng của tôi bớt vội vàng hơn.

Nước lạnh dường như tạo ra một khoảng ngắt giữa khoảnh khắc thức dậy và thời điểm tôi bắt đầu lao vào công việc.

Về mặt sinh lý, tiếp xúc lạnh ở vùng mặt có thể kích hoạt một số phản xạ tự nhiên của cơ thể, trong đó có phản xạ lặn, liên quan đến thay đổi nhịp tim và hô hấp. Những phản ứng này có liên quan đến hệ thần kinh tự chủ.

Nhưng tôi sẽ không gọi đây là một phương pháp chữa lo âu, stress hay “chữa lành hệ thần kinh”. Với tôi, nó đơn giản hơn nhiều. Đây là một cách để bắt đầu ngày mới bằng việc dừng lại vài giây và chú ý đến cơ thể mình.

Tôi có tiếp tục không?

Có.

Nhưng không phải vì tôi tin rằng 15 giây nước đá có thể giải quyết mọi vấn đề.

Tôi sẽ tiếp tục vì nó đơn giản, nhanh và quan trọng nhất là tôi nhận thấy bản thân dễ chịu hơn sau khi thực hiện.

Tôi cũng muốn kết hợp nó với những điều có ý nghĩa hơn về lâu dài: ngủ đủ, vận động, tập thở và giảm bớt những thứ khiến mình liên tục ở trong trạng thái căng thẳng.

Sau 2 tuần, tôi không trở thành một người hoàn toàn bình thản.

Nhưng tôi nhận ra một điều khá thú vị: Đôi khi chúng ta không cần một “bí quyết chống stress” thật lớn. Một khoảng dừng 15 giây, nếu được thực hiện đều đặn, cũng có thể là cách nhắc mình rằng: trước khi bắt đầu một ngày thật nhanh, hãy quay về với cơ thể mình một chút.