Lời khuyên đến tất cả các gia đình đang trồng cây xà lách

Xà lách chứa nhiều nước, chất xơ cùng các vitamin và khoáng chất như vitamin A, vitamin K, folate và kali. Thường xuyên bổ sung xà lách vào chế độ ăn giúp tăng lượng rau xanh, hỗ trợ tiêu hóa, tạo cảm giác no và góp phần cung cấp các chất chống oxy hóa cho cơ thể.

Để trồng những cây xà lách xanh tốt, phát triển đều và có thể thu hoạch nhiều đợt ngay tại nhà, các gia đình cũng cần chú ý một số điều trong quá trình trồng và chăm sóc.

Không nên trồng xà lách ở nơi nắng quá gắt

Xà lách cần ánh sáng để phát triển, nhưng không phải lúc nào càng nhiều nắng càng tốt. Đặc biệt trong thời tiết nóng, ánh nắng gay gắt kéo dài có thể khiến cây nhanh héo, lá kém mềm và cây có xu hướng trổ ngồng sớm.

Nên chọn nơi có ánh sáng tự nhiên phù hợp, có thể dùng lưới che hoặc đưa chậu vào vị trí có ánh sáng nhẹ hơn khi thời tiết quá nóng.

Đừng tưới nước quá nhiều

Xà lách có bộ rễ tương đối nông nên cần độ ẩm ổn định, nhưng đất sũng nước trong thời gian dài lại không tốt cho cây.

Nên kiểm tra độ ẩm của đất trước khi tưới. Chậu hoặc thùng trồng cần có lỗ thoát nước để nước không bị giữ lại ở đáy. Vào những ngày mưa, cần giảm lượng nước tưới và kiểm tra tình trạng đất thường xuyên.

Đất trồng phải tơi xốp và thoát nước

Một nền đất phù hợp giúp rễ xà lách phát triển tốt và hạn chế tình trạng úng. Đất nên tơi xốp, giàu chất hữu cơ và có khả năng thoát nước.

Nếu trồng trong thùng xốp hoặc chậu, không nên nén đất quá chặt. Sau một thời gian, nếu đất bị chai hoặc thoát nước kém, nên xới nhẹ hoặc bổ sung giá thể phù hợp.

Không nên gieo hạt quá dày

Nhiều gia đình có thói quen rải thật nhiều hạt để “chắc chắn rau mọc”, nhưng khi cây lên dày, các cây sẽ cạnh tranh ánh sáng, nước và dinh dưỡng.

Khi cây mọc quá sát nhau, nên tỉa bớt để tạo khoảng không cho những cây còn lại phát triển. Phần rau non được tỉa có thể sử dụng nếu bảo đảm vệ sinh.

Lưu ý khi bón phân

Xà lách sinh trưởng nhanh nên cần dinh dưỡng, nhưng bón quá nhiều phân, đặc biệt khi cây còn nhỏ, có thể gây ảnh hưởng đến rễ và chất lượng cây.

Người trồng nên ưu tiên đất có nguồn dinh dưỡng phù hợp ngay từ đầu và sử dụng phân bón đúng loại, đúng liều lượng. Nếu sử dụng phân hữu cơ hoặc các sản phẩm dành cho rau ăn lá, cần tuân thủ hướng dẫn sử dụng.

Thường xuyên kiểm tra mặt dưới lá

Xà lách có thể bị sâu ăn lá, rệp và một số loại côn trùng gây hại, đặc biệt khi trồng ở nơi ẩm và tán cây quá dày.

Gia đình nên kiểm tra lá thường xuyên, nhất là mặt dưới và phần lá gần gốc. Những lá bị sâu bệnh nặng nên được loại bỏ để hạn chế lây lan.

Không nên tự ý phun thuốc bảo vệ thực vật không dành cho rau ăn lá. Nếu cần sử dụng, phải chọn sản phẩm được phép dùng cho loại rau này và tuân thủ đúng hướng dẫn, đặc biệt là thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

Thu hoạch đúng cách để cây tiếp tục cho lá

Không nhất thiết phải nhổ cả cây ngay khi xà lách đạt kích thước có thể ăn. Với một số giống, gia đình có thể thu hoạch những lá bên ngoài trước, giữ lại phần sinh trưởng trung tâm để cây tiếp tục phát triển.

Khi thu hoạch, nên dùng dụng cụ sạch và tránh làm dập nát phần còn lại của cây. Nếu muốn thu hoạch cả cây, nên thực hiện vào thời điểm cây đạt kích thước phù hợp thay vì để quá lâu khiến lá già, cứng hoặc cây bắt đầu trổ ngồng.