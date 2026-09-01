Thái Y Lâm trông thật lộng lẫy trong ngày sinh nhật thứ 46 của mình: "Phương pháp chống lão hóa trong một ngày" của cô ấy thật tuyệt vời!

Ở tuổi 46, Thái Y Lâm (Jolin Tsai) vẫn khiến nhiều người chú ý bởi diện mạo trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Nhân dịp sinh nhật, nữ ca sĩ lần đầu chia sẻ khá chi tiết về nhịp sinh hoạt trong một ngày – từ chăm sóc da, ăn uống, vận động đến những khoảng thời gian dành riêng cho bản thân.

Nếu nghĩ bí quyết của một ngôi sao chỉ đơn giản là ngủ sớm, có lẽ chưa đủ. Với Thái Y Lâm, chăm sóc bản thân không nằm ở một sản phẩm hay một công thức cố định mà bắt đầu từ việc lắng nghe cơ thể mỗi ngày.

6 giờ sáng: Chăm sóc da cũng là lúc "kiểm tra" cơ thể

Buổi sáng của Thái Y Lâm bắt đầu khá nhẹ nhàng. Thay vì vội vàng bước vào guồng công việc, cô dành thời gian chăm sóc da và quan sát trạng thái của bản thân.

Da hôm nay có khô hơn bình thường không? Gần đây có ngủ đủ giấc không? Cơ thể có mệt mỏi hay tâm trạng có đang căng thẳng?

Những thay đổi nhỏ đó trở thành cơ sở để cô điều chỉnh sinh hoạt trong ngày.

Điều đáng chú ý là Thái Y Lâm không quá cứng nhắc với một quy trình chăm sóc da giống nhau mỗi ngày. Cô quan tâm nhiều hơn đến câu hỏi: "Hôm nay cơ thể mình thực sự cần gì?"

Với nữ ca sĩ, vài phút chăm sóc da vì thế không đơn thuần là làm đẹp mà còn là khoảng thời gian để kết nối với chính mình.

8 giờ sáng: Ăn uống theo cơ thể, không ép bản thân kiêng khem cực đoan

Chế độ ăn cũng là một phần trong cách Thái Y Lâm duy trì trạng thái khỏe khoắn. Tuy nhiên, cô không tự ép mình phải tuân theo một thực đơn cứng nhắc.

Thay vào đó, nữ ca sĩ chú ý đến tín hiệu của cơ thể và điều chỉnh lượng thức ăn dựa trên nhu cầu thực tế.

Đói thì ăn, sau đó quan sát cơ thể phản ứng như thế nào và dần tìm ra nhịp ăn uống phù hợp.

Quan điểm này cho thấy cách Thái Y Lâm nhìn nhận việc chăm sóc bản thân khá khác với tư duy "càng kiêng càng tốt". Với cô, giữ gìn sức khỏe không phải là cuộc chiến chống lại tuổi tác mà là học cách hiểu cơ thể mình hơn theo thời gian.

14 giờ: Dành một khoảng thời gian chỉ để làm điều mình thích

Sau một buổi sáng bận rộn, Thái Y Lâm dành thời gian cho "Me Time" – khoảng thời gian không nhất thiết phải làm điều gì quá lớn lao.

Cô có thể đi bộ, đan len, tập Pilates hoặc đơn giản là tập trung hoàn thành một việc nhỏ mà mình yêu thích.

Điểm quan trọng nhất không phải hoạt động đó đặc biệt đến đâu mà là sự tập trung.

Khi không phải cùng lúc xử lý công việc, tin nhắn, điện thoại và hàng loạt vấn đề khác, đầu óc có cơ hội thực sự chậm lại.

Đây cũng là một trong những thói quen mà Thái Y Lâm coi trọng: nghỉ ngơi không nhất thiết phải xa xỉ hay cầu kỳ. Đôi khi, chỉ cần dành trọn sự chú ý cho một việc cũng đủ giúp bản thân "sạc lại pin".

16 giờ: Viết vài dòng, hít thở chậm để tâm trí được nghỉ

Không chỉ chăm sóc cơ thể, Thái Y Lâm còn dành thời gian cho sức khỏe tinh thần.

Cô sử dụng việc viết lách và hít thở chậm như một cách để sắp xếp lại suy nghĩ, đồng thời tạo ra khoảng lặng giữa nhịp sống bận rộn.

Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người có thể dành cả ngày để làm việc, trả lời tin nhắn, lướt mạng xã hội nhưng lại hiếm khi thực sự dừng lại để hỏi: "Mình đang cảm thấy thế nào?".

Cách Thái Y Lâm lựa chọn là chủ động chậm lại.

Một vài phút tập trung vào hơi thở, viết xuống những suy nghĩ đang xuất hiện trong đầu có thể trở thành một khoảng nghỉ cần thiết giữa ngày.

Vì thế, "chăm sóc bản thân" trong quan niệm của cô không chỉ là thoa sản phẩm gì lên da mà còn bao gồm cả cách mình đối xử với cơ thể và cảm xúc.

20 giờ: Tối giản chu trình dưỡng da trước khi đi ngủ

Khi ngày dài khép lại, Thái Y Lâm tiếp tục dành thời gian cho việc chăm sóc da.

Cô chia sẻ thường kết hợp tinh chất với kem dưỡng, thậm chí có thể thoa một lớp tương đối dày để sử dụng như một dạng mặt nạ ngủ.

Trong video "24H OF LONGEVITY WITH JOLIN", sản phẩm tinh chất chống lão hóa của Lancôme cũng được giới thiệu trong chu trình chăm sóc da buổi tối của nữ ca sĩ.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn cả lại là quan điểm của Thái Y Lâm về việc dưỡng da: không nhất thiết phải sử dụng thật nhiều sản phẩm.

Thay vào đó, cô đề cao sự đều đặn và duy trì thói quen trong thời gian dài.

Từ buổi sáng quan sát làn da, ăn uống theo nhu cầu cơ thể, dành thời gian vận động và thư giãn đến việc đi ngủ với một chu trình dưỡng da đơn giản, một ngày của Thái Y Lâm cho thấy "chống lão hóa" có thể bắt đầu từ những điều rất đời thường.

Ở tuổi 46, bí quyết mà nữ ca sĩ chia sẻ không phải một phương pháp "đóng băng tuổi tác" thần kỳ. Đó là cách hiểu cơ thể, giữ nhịp sống cân bằng và kiên trì chăm sóc bản thân mỗi ngày.