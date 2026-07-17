Một mớ lá lốt mà mẹ làm được 3 món, bữa cơm hôm ấy ngon ngoài sức tưởng tượng

Nhà tôi có một bụi lá lốt trồng ở góc vườn. Bình thường, mỗi khi cần vài lá để cuốn chả hay nấu bún, mẹ mới ra hái. Thế nhưng có đợt mưa nhiều, lá lốt mọc um tùm, xanh mướt cả một góc.

Thấy mẹ ôm vào cả một rổ lớn, tôi còn đùa: "Nhiều thế này chắc ăn cả tuần không hết".

Mẹ cười: "Ai bảo lá lốt chỉ có mỗi món bò cuốn?"

Hôm ấy, chỉ với một rổ lá lốt, mẹ làm liền ba món khác nhau. Điều bất ngờ là món nào cũng hết sạch, đến bát canh cũng chẳng còn giọt nào.

Món thứ nhất: Thịt cuốn lá lốt áp chảo

Đây là món quen thuộc nhưng mẹ không nướng than mà áp chảo nên rất tiện.

Thịt vai xay được trộn với hành tím băm, chút sả, tiêu, nước mắm và một ít mỡ hành để phần nhân không bị khô.

Cuốn từng phần thịt trong lá lốt rồi áp chảo trên lửa vừa đến khi lá lốt chuyển màu xanh sẫm, hơi xém cạnh và tỏa mùi thơm đặc trưng.

Thịt bên trong mềm, lá lốt thơm nồng, ăn kèm bún hoặc cơm đều rất ngon.

Cách làm

300g thịt vai xay.

Khoảng 20 lá lốt.

Hành tím, sả băm, tiêu, nước mắm.

Ướp thịt khoảng 20 phút rồi cuốn trong lá lốt. Áp chảo khoảng 10 phút, trở đều hai mặt cho chín vàng.

Món thứ hai: Trứng chiên lá lốt

Phần lá nhỏ hoặc lá bị rách được mẹ tận dụng để làm món này.

Lá lốt thái chỉ thật nhỏ, trộn cùng ba quả trứng gà, thêm hành lá, chút nước mắm và tiêu rồi chiên lửa nhỏ.

Miếng trứng vàng đều, thơm mùi lá lốt, bên trong vẫn mềm, ăn nóng rất đưa cơm.

Cách làm

3 quả trứng gà.

Một nắm lá lốt thái nhỏ.

Hành lá, nước mắm, tiêu.

Đánh đều trứng rồi chiên trên lửa nhỏ đến khi hai mặt vàng đẹp.

Món thứ ba: Canh lá lốt nấu thịt băm

Món này ít người biết nhưng lại rất dễ ăn.

Thịt băm được xào sơ với hành tím rồi thêm nước.

Khi nước sôi, cho lá lốt thái sợi vào, nêm vừa miệng và chỉ nấu thêm khoảng một phút.

Bát canh thơm nhẹ mùi lá lốt, vị ngọt từ thịt băm, rất hợp để ăn cùng hai món còn lại.

Cách làm

150g thịt băm.

Một nắm lá lốt.

Hành tím, hạt nêm.

Phi thơm hành, xào thịt rồi thêm khoảng 1 lít nước. Khi nước sôi, cho lá lốt vào, nêm vừa ăn và tắt bếp ngay.

Chỉ một mớ lá nhưng đủ cho cả mâm cơm

Điều tôi thích nhất là ba món có hương vị hoàn toàn khác nhau. Món cuốn lá lốt đậm đà, thơm nức. Trứng chiên thì béo bùi, mềm ngậy. Còn bát canh lại thanh ngọt, giúp cân bằng cả bữa cơm.

Một mớ lá lốt mua ngoài chợ chỉ khoảng 5000 đồng , kết hợp thêm ít thịt xay và vài quả trứng là đã có ngay mâm cơm đủ món cho cả gia đình.

Từ hôm ấy, tôi mới hiểu lá lốt không chỉ dành cho món bò nướng quen thuộc. Chỉ cần thay đổi cách chế biến một chút, loại lá dân dã này hoàn toàn có thể trở thành nguyên liệu chính cho nhiều món ngon, thơm và rất "hao cơm".