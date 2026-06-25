Độc lạ món súp "ngậm nước" cứu nguy cho làn da thô ráp: Thả nắm nấm vào nồi măng tây, da căng mọng, siết eo cực nhạy

Đối với những ai phải làm việc liên tục trong không gian máy lạnh, mùa hè chính là thời điểm làn da và vóc dáng phát ra những tín hiệu "kêu cứu" rõ rệt nhất. Không khí khô khốc từ điều hòa âm thầm rút cạn độ ẩm từ sâu bên trong, khiến bề mặt da trở nên thô ráp, xỉn màu và dễ lên mụn. Đã vậy, việc lười vận động kết hợp với những món ăn vặt nhiều đường lại càng khiến vòng hai dễ tích mỡ bụng.

Nhiều người đổ tiền triệu vào các loại serum phục hồi hay viên uống cấp nước, nhưng lại quên mất rằng một chế độ ăn "ngậm nước" và dồi dào chất xơ mới là chìa khóa gốc rễ cho một làn da căng mọng và vòng eo thon gọn. Tối nay, thay vì những món chiên xào đầy dầu mỡ, bạn hãy thử đổi vị với một món súp mặn thanh nhẹ, kết hợp độc lạ giữa măng tây giòn ngọt, thịt gà xé và một loại nấm xốp trắng được mệnh danh là "vua cấp ẩm" tự nhiên.

Bộ đôi "vàng" nuôi da, giữ dáng từ măng tây và nấm tuyết

Sự kết hợp giữa hai nguyên liệu hiện đại này tạo nên một món súp thanh nhẹ nhưng lại mang đến hiệu quả dưỡng nhan chuyên sâu:

Ảnh minh họa

Nấm tuyết (mộc nhĩ trắng) - "Vua cấp ẩm" tầng sâu: Trông xa như một đóa hoa xốp trắng, nấm tuyết chứa một lượng lớn Polysaccharide có khả năng ngậm nước tương đương, thậm chí vượt trội hơn cả Axit Hyaluronic (HA) trong các loại serum đắt tiền. Khi nấu chín, nấm tạo độ sánh nhẹ tự nhiên, giúp bổ sung độ ẩm trực tiếp cho các tế bào da từ bên trong, nuôi dưỡng làn da ngậm nước căng mọng và đẩy lùi tình trạng thô ráp do gió điều hòa.

Măng tây và ức gà - Combo siết mỡ bụng cực nhạy: Măng tây là loại rau cao cấp giàu vitamin A, C, E và đặc biệt là chất xơ dạng sợi, giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và ngăn chặn sự tích tụ mỡ thừa ở vòng hai. Kết hợp với protein ức gà xé – loại thịt nạc giàu dinh dưỡng nhưng hầu như không chứa chất béo, món súp này giúp bạn no lâu, hỗ trợ đốt mỡ bụng hiệu quả mà vẫn đảm bảo cơ thể dồi dào năng lượng.

Quy trình 10 phút cho bát súp măng tây nấm tuyết dẻo mướt, ngọt thanh

Món súp này có giao diện rất hiện đại, sang chảnh như ở nhà hàng nhưng cách chế biến lại siêu tốc và thanh nhẹ:

Nấm tuyết là món ăn rất tốt cho sức khỏe

Chuẩn bị nguyên liệu: 100g măng tây non; 1 tai nấm tuyết khô; 100g lườn ức gà; 1 củ hành tím; 1 lòng trắng trứng gà; hành hoa, mùi tàu, chút bột năng (hoặc bột bắp).

Sơ chế nguyên liệu: Nấm tuyết ngâm nước ấm khoảng 10 phút cho nở bung như đóa hoa, cắt bỏ phần chân nấm cứng rồi băm nhỏ. Măng tây rửa sạch, tước bớt phần vỏ cọng già (nếu có), cắt lát xéo mỏng. Ức gà luộc chín cùng vài lát hành tím cho thơm, vớt ra để nguội rồi dùng tay xé thành những sợi nhỏ. Giữ lại phần nước luộc gà trong veo để làm nước dùng súp.

Nấu cốt súp ngọt thanh: Đun sôi lại nồi nước luộc gà, trút toàn bộ thịt gà xé và nấm tuyết băm nhỏ vào đun sôi bùng lên trong khoảng 3 phút trên lửa vừa để nấm tuyết tiết ra chất dẻo mướt tự nhiên.

Thả măng tây khóa dưỡng chất: Thả tiếp măng tây cắt nhỏ vào nồi. Hòa 1 thìa canh bột năng với chút nước lọc, từ từ rót vào nồi súp, vừa rót vừa khuấy nhẹ theo một chiều để súp có độ sánh nhẹ, mượt mà.

Tạo vân mây và hoàn thành: Rót lòng trắng trứng gà qua một chiếc rây hoặc rót từ từ từ trên cao xuống, dùng đũa khuấy nhẹ để tạo thành các sợi vân mây trắng muốt bồng bềnh. Chờ súp sôi lại đúng 1 phút cho măng tây vừa chín tới thì tắt bếp, rắc hành hoa và mùi tàu thái nhỏ lên trên.

Mẹo nhỏ: Chỉ thả măng tây vào ở những phút cuối cùng. Măng tây rất nhanh chín, nấu quá lâu sẽ bị mất đi độ giòn sần sật và làm sụt giảm lượng vitamin E nhạy cảm với nhiệt độ - hoạt chất vàng giúp da chống lão hóa ngày hè.

Thưởng thức một muôi súp khi còn ấm, vị ngọt thanh khiết, sâu thẳm từ nước luộc gà quyện với cái sần sật, mọng nước của nấm tuyết và măng tây tan ngay trên đầu lưỡi. Bát súp thanh nhẹ, hoàn toàn không một gợn mỡ ngấy, nuốt đến đâu cảm thấy ruột gan mát rượi, sảng khoái đến đấy. Hãy ghim ngay món súp độc lạ này vào thực đơn tối mùa hè để vừa giải cứu làn da khô ráp, vừa siết gọn vòng eo thon thả một cách thông thái nhất nhé!