Tôi khẩn thiết khuyên mọi người: Có 7 món đồ gia dụng dù rẻ đến đâu cũng đừng mua, dùng lâu vừa bất tiện vừa tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe

Tuy nhiên, sau nhiều lần "tiền mất tật mang", tôi nhận ra có những món đồ trong nhà càng rẻ càng đáng lo. Không chỉ nhanh hỏng, khó sử dụng, chúng còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình nếu dùng trong thời gian dài.

Dưới đây là 7 loại đồ gia dụng mà tôi sẽ không bao giờ mua lại.

1. Móc dán tường giá rẻ

Móc dán là vật dụng quen thuộc trong nhiều gia đình. Chỉ vài nghìn đồng là có thể mua cả bộ nên nhiều người không ngần ngại đặt hàng số lượng lớn.

Nhưng thực tế, các loại móc dán giá rẻ thường sử dụng keo chất lượng thấp. Ban đầu chúng có thể bám rất chắc, nhưng khi tháo ra thường để lại vết keo, bong tróc sơn hoặc làm hỏng bề mặt tường.

Đáng lo hơn, nhiều loại keo còn có mùi hóa chất khá nồng. Trong không gian kín như phòng tắm hay phòng ngủ, mùi này có thể tồn tại trong thời gian dài và gây cảm giác khó chịu.

Lời khuyên: Nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, sử dụng loại keo ít mùi, không để lại cặn khi tháo gỡ.

2. Miếng cọ rửa bát quá rẻ tiền

Miếng rửa bát là vật dụng tiếp xúc trực tiếp với bát đĩa và dụng cụ ăn uống mỗi ngày, nhưng lại thường bị xem nhẹ.

Nhiều loại miếng cọ rửa giá rẻ có kết cấu lỏng lẻo, khả năng thoát nước kém, lâu khô và dễ bị mục sau một thời gian ngắn sử dụng.

Môi trường ẩm ướt kéo dài khiến vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi nhanh chóng. Chỉ sau vài ngày, miếng rửa bát có thể xuất hiện mùi hôi khó chịu. Nếu tiếp tục sử dụng, nguy cơ gây nhiễm khuẩn chéo cho chén đĩa là điều khó tránh khỏi.

Lời khuyên: Ưu tiên các loại miếng rửa bát từ xơ mướp tự nhiên hoặc bọt biển cellulose. Đồng thời nên thay mới định kỳ sau 1–2 tháng sử dụng.

3. Nến thơm không rõ nguồn gốc

Nến thơm được nhiều người yêu thích vì tạo cảm giác thư giãn và giúp không gian trở nên lãng mạn hơn.

Tuy nhiên, những sản phẩm quá rẻ thường được sản xuất từ paraffin – một phụ phẩm của dầu mỏ. Khi đốt cháy, chúng có thể tạo khói đen và phát sinh nhiều hợp chất không mong muốn trong không khí.

Ngoài ra, hương liệu tổng hợp chất lượng thấp còn dễ gây cảm giác đau đầu, chóng mặt hoặc kích ứng đường hô hấp ở những người nhạy cảm.

Lời khuyên: Nếu muốn sử dụng nến thơm, hãy chọn các sản phẩm làm từ sáp ong, sáp đậu nành hoặc sáp dừa tự nhiên, có nguồn gốc và thành phần minh bạch.

4. Hộp nhựa đựng thực phẩm chất lượng thấp

Nhiều gia đình vẫn sử dụng hộp nhựa giá rẻ hoặc tái sử dụng các hộp đựng dùng một lần để bảo quản thực phẩm.

Đây là thói quen tiềm ẩn không ít rủi ro. Một số loại nhựa kém chất lượng có thể biến dạng khi gặp nhiệt độ cao hoặc khi tiếp xúc với thực phẩm nhiều dầu mỡ.

Nếu sử dụng thường xuyên để hâm nóng thức ăn trong lò vi sóng hoặc đựng thực phẩm nóng, nguy cơ phát sinh các chất không mong muốn từ nhựa sẽ tăng lên.

Lời khuyên: Nên ưu tiên hộp nhựa PP số 5 đạt chuẩn an toàn thực phẩm hoặc sử dụng hộp thủy tinh chịu nhiệt, inox và gốm sứ để bảo quản thức ăn.

5. Nước xịt thơm phòng giá rẻ

Khi nhà vệ sinh hoặc phòng kín xuất hiện mùi khó chịu, nhiều người có thói quen dùng xịt phòng để xử lý nhanh.

Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm giá rẻ chỉ đơn thuần dùng hương liệu để che lấp mùi thay vì loại bỏ nguyên nhân gây mùi.

Việc thường xuyên hít phải các hợp chất tạo hương tổng hợp trong không gian kín có thể gây kích ứng mũi, họng hoặc tạo cảm giác khó chịu đối với người có cơ địa nhạy cảm.

Lời khuyên: Cách hiệu quả nhất vẫn là tăng cường thông gió, vệ sinh thường xuyên và sử dụng các loại tinh dầu thiên nhiên nếu muốn tạo hương thơm cho không gian sống.

6. Xà phòng kháng khuẩn quảng cáo quá mức

Nhiều sản phẩm xà phòng kháng khuẩn được quảng cáo có khả năng tiêu diệt tới 99,9% vi khuẩn, khiến không ít người tin rằng chúng vượt trội hoàn toàn so với xà phòng thông thường.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế nhiều lần khẳng định việc rửa tay đúng cách bằng xà phòng và nước sạch đã đủ để loại bỏ phần lớn vi khuẩn gây bệnh trong sinh hoạt hàng ngày.

Một số hoạt chất kháng khuẩn từng được sử dụng rộng rãi trước đây như triclosan đã bị nhiều quốc gia hạn chế hoặc loại bỏ khỏi các sản phẩm tiêu dùng.

Lời khuyên: Không cần chạy theo các quảng cáo "diệt khuẩn thần tốc". Điều quan trọng nhất vẫn là rửa tay đúng cách trong ít nhất 20 giây.

7. Chảo chống dính quá rẻ

Chảo chống dính là vật dụng xuất hiện trong hầu hết mọi căn bếp. Tuy nhiên, những sản phẩm có giá quá thấp thường có lớp phủ mỏng và độ bền không cao.

Chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng, lớp chống dính có thể xuất hiện các vết xước hoặc bong tróc. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả nấu nướng mà còn khiến nhiều người lo ngại về vấn đề an toàn khi sử dụng.

Ngoài ra, các loại chảo kém chất lượng thường không chịu được nhiệt độ cao, tuổi thọ ngắn và phải thay mới liên tục.

Lời khuyên: Nếu lớp chống dính đã bong tróc đáng kể, nên thay chảo mới. Khi sử dụng, tránh đun chảo rỗng ở nhiệt độ cao và hạn chế dùng dụng cụ kim loại để cào xước bề mặt.

Kết luận

Không phải món đồ nào giá rẻ cũng là lựa chọn tiết kiệm. Với những vật dụng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, không khí trong nhà hoặc sử dụng hằng ngày, chất lượng và độ an toàn luôn quan trọng hơn vài chục nghìn đồng chênh lệch khi mua.

Đôi khi, chi thêm một khoản nhỏ cho sản phẩm tốt hơn lại là cách tiết kiệm lâu dài nhất, vừa tránh phải thay mới liên tục, vừa bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.