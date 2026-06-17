Không chỉ có điều hòa: 6 mẹo làm mát nhà đang được nhiều người áp dụng để giảm tiền điện mùa hè

1. Đặt đá lạnh trước quạt để tạo luồng gió mát hơn

Đây là một trong những mẹo được chia sẻ nhiều nhất mỗi khi nắng nóng kéo dài.

Nguyên lý rất đơn giản: đặt một chậu đá hoặc vài chai nước đông lạnh trước quạt. Khi gió đi qua khu vực có nhiệt độ thấp hơn, luồng không khí thổi ra sẽ mát hơn đáng kể so với việc chỉ bật quạt thông thường.

Nếu không có đá viên sẵn, bạn có thể tận dụng các chai nước suối đã được cấp đông trong ngăn đá. Đây là cách làm đơn giản, gần như không tốn chi phí nhưng có thể giúp giảm cảm giác oi bức trong những ngày nắng nóng cực điểm.

2. Ban đêm hãy để quạt hướng ra cửa sổ

Nhiều người có thói quen đặt quạt thổi vào người để ngủ. Tuy nhiên, vào ban đêm, một mẹo khác được đánh giá hiệu quả hơn là hướng quạt ra phía cửa sổ.

Lúc này, không khí trong phòng thường nóng hơn bên ngoài. Khi quạt đẩy luồng khí nóng ra ngoài, không khí mát hơn từ môi trường sẽ tự nhiên lưu thông vào trong nhà.

Cách làm này đặc biệt hữu ích vào những đêm nhiệt độ giảm xuống nhưng trong phòng vẫn còn tích nhiệt sau cả ngày nắng nóng.

3. Tận dụng các loại xịt mát chứa bạc hà

Nhiều loại xịt cơ thể, xịt làm mát hoặc tinh dầu bạc hà mang lại cảm giác dễ chịu tức thì nhờ hiệu ứng làm mát trên da.

Bạn có thể xịt nhẹ lên ga giường, gối hoặc quần áo trước khi ngủ. Khi cơ thể tiếp xúc với bề mặt có chứa tinh dầu bạc hà, cảm giác mát mẻ thường kéo dài khá lâu.

Tuy nhiên, cần lưu ý không nên xịt trực tiếp quá nhiều lên da nhạy cảm hoặc trẻ nhỏ để tránh kích ứng.

4. Làm lạnh đồ uống nhanh bằng khăn giấy ướt

Mùa hè, ai cũng muốn có ngay một chai nước lạnh sau khi đi ngoài trời về.

Thay vì bỏ đồ uống vào ngăn đá hàng giờ đồng hồ, bạn có thể dùng một mẹo đơn giản:

- Làm ướt khăn giấy hoặc khăn mỏng.

- Quấn quanh lon nước hoặc chai nước.

- Đặt vào ngăn đá khoảng 10–15 phút.

Lớp nước bên ngoài giúp tăng tốc độ trao đổi nhiệt, khiến đồ uống lạnh nhanh hơn đáng kể so với cách đặt trực tiếp vào tủ lạnh.

5. Dùng bí đao như một “túi làm mát” tự nhiên

Nghe có vẻ lạ nhưng đây lại là mẹo được nhiều người truyền tai nhau.

Bí đao chứa lượng nước lớn và có nhiệt độ bề mặt khá mát. Một số người đặt quả bí đao bên cạnh khi ngủ hoặc ôm nhẹ trong lúc nghỉ ngơi để giảm cảm giác nóng bức.

Dù hiệu quả không thể thay thế điều hòa hay quạt điện, đây vẫn là một cách thú vị giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn trong những ngày nhiệt độ cao.

6. Tự tạo “máy làm mát không khí” bằng khăn ướt

Nếu không muốn bật điều hòa liên tục, bạn có thể thử cách tăng độ ẩm và giảm nhiệt cục bộ trong phòng.

Cách làm:

- Chuẩn bị một chậu nước sạch.

- Treo vài chiếc khăn mặt sao cho một phần khăn ngâm trong nước.

- Đặt gần khu vực có gió lưu thông hoặc gần quạt.

Khi nước bốc hơi từ khăn, nhiệt lượng trong không khí sẽ bị hấp thụ, tạo cảm giác mát hơn đôi chút, đặc biệt trong môi trường khô nóng.

Những mẹo nào thực sự hiệu quả?

Trong số các cách trên, nhóm giải pháp dựa trên nguyên lý vật lý như:

- Đặt đá trước quạt.

- Tạo luồng đối lưu bằng cửa sổ.

- Làm mát bằng khăn ướt.

- Làm lạnh nhanh đồ uống.

là những phương pháp có cơ sở khoa học và có thể mang lại hiệu quả rõ rệt trong điều kiện phù hợp.

Ngược lại, các mẹo như ôm bí đao hay dùng xịt bạc hà chủ yếu tạo cảm giác mát mẻ cho cơ thể chứ không thực sự làm giảm nhiệt độ phòng.

Kết luận

Điều hòa vẫn là giải pháp làm mát hiệu quả nhất trong những ngày nắng nóng cực đoan. Tuy nhiên, nếu muốn giảm bớt thời gian sử dụng điều hòa để tiết kiệm điện hoặc tránh cảm giác khó chịu khi ở trong phòng lạnh quá lâu, bạn hoàn toàn có thể kết hợp những mẹo đơn giản kể trên.

Đôi khi chỉ cần thay đổi cách sử dụng quạt, tận dụng sự lưu thông không khí hoặc vài vật dụng có sẵn trong nhà cũng đủ giúp không gian sống dễ chịu hơn đáng kể trong những ngày hè oi bức.