Vợ chồng tôi kết hôn được gần 4 năm nhưng chưa có con. Thực ra chúng tôi chưa tổ chức đám cưới, chỉ đăng ký rồi làm mấy mâm cơm tuyên bố với người nhà. Dù không có con nhưng vợ tôi không hề sốt ruột, chỉ bản thân tôi biết sự thật là gì và đương nhiên tôi không dám thú nhận.

Cho đến một tối, vợ bất ngờ ngồi xuống trước mặt tôi và nói có chuyện muốn thú nhận. Cô ấy từng có một đứa con trai với người yêu cũ. Đứa bé năm nay đã 9 tuổi, hiện đang sống cùng ông bà ngoại ở quê.

Tôi khá bất ngờ vì trong suốt thời gian yêu nhau và kết hôn, vợ chưa từng nhắc đến chuyện này. Cô ấy kể ngày còn trẻ, sau khi sinh con, mối quan hệ với bạn trai tan vỡ. Gia đình hai bên khi ấy đều khó khăn, cô phải lên thành phố làm việc, còn con được ông bà ngoại nuôi dưỡng. Những năm qua, cô vẫn gửi tiền về chăm lo cho con nhưng không muốn đưa bé lên thành phố vì chưa có điều kiện ổn định.

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Vợ vừa nói vừa khóc, sợ tôi cảm thấy bị lừa dối, sợ tôi không chấp nhận một đứa trẻ không phải con ruột của mình. Cô ấy nói nếu tôi không thể đón nhận thì cô cũng không trách, nhưng đã đến lúc cô muốn đưa con lên sống cùng vì bố mẹ cô đều đã lớn tuổi.

Nghe đến đó, tôi gần như mừng rỡ như vớ được vàng.

Thực ra, trước khi cưới vợ, tôi từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tôi và vợ cũ không có con, sau nhiều năm chung sống vẫn không thể có con tự nhiên. Sau khi ly hôn, tôi đi khám và được bác sĩ thông báo khả năng có con của mình rất thấp. Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được làm bố.

Khi đến với người vợ hiện tại, tôi không giấu chuyện này. Cô ấy nói không quá đặt nặng việc sinh con, chỉ cần hai người sống vui vẻ bên nhau. Tôi đã nghĩ mình may mắn khi gặp được người phụ nữ không coi chuyện con cái là điều kiện của hôn nhân.

Vì thế, khi biết vợ có một đứa con trai, cảm xúc đầu tiên của tôi không phải là tức giận mà là vui mừng. Tôi hỏi cô ấy tại sao không nói sớm hơn, rồi chủ động đề nghị đón bé lên thành phố. Tôi cũng muốn được gặp con, muốn biết bé thích gì, học ở đâu và cần chuẩn bị những gì nếu chuyển trường.

Tuy nhiên, vợ lại tỏ ra lo lắng. Cô ấy nói không muốn con phải gọi tôi là bố ngay lập tức, cũng không muốn tôi cảm thấy mình phải gánh trách nhiệm thay người khác. Cô chỉ mong tôi cho hai mẹ con một cơ hội để bắt đầu cuộc sống chung.

Tôi đồng ý, nhưng cũng hiểu rằng tình cảm không thể ép buộc chỉ bằng một lời hứa. Một đứa trẻ 9 tuổi đã có thế giới riêng, có ông bà, có những ký ức và cả những tổn thương mà người lớn không thể tùy tiện can thiệp.

Tôi đang háo hức chờ ngày được gặp con riêng của vợ. Có lẽ lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy mình thực sự có cơ hội trở thành một người bố. Nhưng tôi cũng tự hỏi liệu mình có đang quá vội vàng vì khao khát có con, trong khi điều đứa trẻ cần nhất có thể chỉ là một người lớn đủ kiên nhẫn để yêu thương và tôn trọng mình?