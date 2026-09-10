Hoa hậu nổi tiếng Việt Nam lấy cháu ruột chủ tịch FPT, được mẹ chồng nấu đồ ăn sáng, chồng chiều dù có con riêng

Jennifer Phạm là Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006, sau đó hoạt động trong lĩnh vực dẫn chương trình và nghệ thuật tại Việt Nam. Cuối năm 2012, cô kết hôn với doanh nhân Nguyễn Đức Hải sau khoảng hai năm hẹn hò. Trước cuộc hôn nhân này, Jennifer Phạm từng kết hôn với ca sĩ Quang Dũng và có con trai riêng là Bảo Nam. Với Đức Hải, cô có thêm ba người con chung, gồm Na, Nu và Nấm.

Gia đình chồng của Jennifer Phạm được công chúng chú ý bởi mẹ chồng cô là doanh nhân Trương Thị Thanh Thanh, từng giữ nhiều vị trí tại FPT và là chị gái của ông Trương Gia Bình. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn câu chuyện qua gia thế, người đọc dễ bỏ qua điều cốt lõi: mối quan hệ trong gia đình này được Jennifer mô tả bằng những hành động đời thường hơn là bằng vật chất hay danh tiếng.

Nàng Hậu từng kể mẹ chồng thường chờ mình về ăn cơm, trò chuyện, đôi khi tự tay nấu bữa sáng và chủ động sắp xếp công việc để ra chăm sóc con dâu khi cô sinh con út. Jennifer cũng cho biết bà không đặt nặng quà cáp đắt tiền mà coi trọng sự gần gũi, chia sẻ hằng ngày.

Khi viết về chồng, Jennifer Phạm tiếp tục nhấn mạnh những giá trị tương tự. Cô gọi Đức Hải là người yêu, người bạn và "đồng minh" sau nhiều năm chung sống. Cô cũng cho rằng tình yêu lâu dài không nhất thiết nằm ở những cử chỉ lớn lao, mà ở việc một người vẫn hiện diện trong những khoảnh khắc bình thường và khó khăn của người kia.

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Ở tuổi U50, Jennifer Phạm vẫn duy trì công việc MC, tham gia các sự kiện và một số hoạt động liên quan đến nghệ thuật, đồng thời chăm sóc bốn người con. Cô theo đuổi cách sống cân bằng giữa công việc và gia đình, chú trọng rèn luyện thể thao và chăm sóc bản thân.

Điều đáng chú ý là Jennifer không xây dựng hình ảnh người phụ nữ chỉ dựa vào điều kiện kinh tế của gia đình chồng. Người đẹp từng nói rằng phụ nữ nên có sự nghiệp riêng và độc lập về kinh tế. Theo quan điểm của cô, sự độc lập giúp người vợ có tiếng nói và được tôn trọng trong gia đình.

Sự độc lập này không được Jennifer thể hiện như một cuộc cạnh tranh với chồng. Ngược lại, các bài viết về gia đình cô cho thấy cô vẫn coi việc chăm con, chăm sóc nhà cửa và duy trì tình cảm vợ chồng là trách nhiệm chung. Đức Hải được nhắc đến như người thường xuyên hỗ trợ việc nhà, chăm con và yêu thương Bảo Nam như con ruột.

Điểm tạo thiện cảm trong câu chuyện của Jennifer Phạm không nằm ở việc cô được mẹ chồng nấu ăn hay chăm sóc. Những hành động ấy chỉ có ý nghĩa khi đi cùng sự đáp lại từ phía nàng dâu.

Jennifer từng nói cô coi mẹ chồng như một người bạn giàu kinh nghiệm sống. Hai người dù có thời gian sống ở Hà Nội và TP.HCM vẫn thường xuyên trò chuyện về nhiều chủ đề. Cô cho rằng sự chia sẻ giúp gia đình gắn kết hơn.

Cách nhìn này có ba điểm đáng chú ý.

Thứ nhất, Jennifer không biến quan hệ mẹ chồng – nàng dâu thành cuộc phân định quyền lực. Cô tiếp nhận kinh nghiệm của mẹ chồng nhưng vẫn giữ sự chủ động trong cuộc sống của mình. Đây là cách cư xử mềm nhưng không phụ thuộc.

Thứ hai, cô chú ý đến tình cảm được thể hiện qua hành động nhỏ. Một bữa sáng, một cuộc trò chuyện hoặc sự có mặt trong giai đoạn ở cữ đều được cô ghi nhận và đáp lại bằng sự trân trọng. Khi người cho cảm thấy sự quan tâm của mình có ý nghĩa, mối quan hệ thường dễ trở nên tự nhiên hơn.

Thứ ba, Jennifer không chỉ tìm đến mẹ chồng khi cần giúp đỡ. Việc duy trì trò chuyện và chia sẻ các chủ đề trong đời sống khiến mối quan hệ có nền tảng lâu dài, thay vì chỉ xoay quanh vai trò "nhờ mẹ chăm cháu".

Vì vậy, nói Jennifer được mẹ chồng yêu quý là có cơ sở từ những chia sẻ. Tuy nhiên, không nên biến điều đó thành một công thức đơn giản rằng cứ làm dâu hào môn là sẽ được ưu ái. Mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau, và sự hòa hợp luôn cần đến thiện chí từ cả hai phía.

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Jennifer Phạm từng tóm lược bí quyết duy trì tình cảm bằng sự nỗ lực của cả hai bên, khả năng bù đắp cho nhau, lắng nghe và thấu hiểu. Cô cũng cho biết Đức Hải từng không muốn vợ làm việc quá sức hoặc theo đuổi nghệ thuật, nhưng sau đó vẫn ủng hộ khi nhận thấy công việc khiến cô hạnh phúc.

Cách giải quyết này cho thấy một nguyên tắc quan trọng trong hôn nhân: khác biệt không nhất thiết phải dẫn đến đối đầu. Hai người có thể bắt đầu từ bất đồng, sau đó điều chỉnh khi hiểu rõ nhu cầu và niềm vui của nhau.

Jennifer cũng nhấn mạnh việc phân bổ thời gian. Một gia đình đông con thường khiến vợ chồng dễ chỉ còn là những người cùng xử lý công việc nhà và chăm sóc con cái. Vì thế, cô và Đức Hải cố gắng duy trì những buổi hẹn riêng, xem phim, ăn tối hoặc đi du lịch cùng nhau.

Đây không phải là sự lãng mạn để phô diễn, mà là cách hai người bảo vệ mối quan hệ vợ chồng khỏi bị hòa tan trong vai trò cha mẹ. Khi có thời gian trò chuyện như hai người yêu nhau, họ có thêm cơ hội hiểu cảm xúc và nhu cầu của đối phương.

Bốn cách ứng xử có thể học hỏi từ Jennifer Phạm:

1. Khéo léo nhưng không đánh mất sự độc lập

Jennifer duy trì sự nghiệp riêng dù kết hôn với một doanh nhân có điều kiện. Sự chủ động về công việc và tài chính giúp người phụ nữ giữ được lòng tự trọng, tiếng nói và nhịp sống riêng. Độc lập không có nghĩa là từ chối sự hỗ trợ của chồng; đó là khả năng không biến sự hỗ trợ thành điều kiện duy nhất để mình tồn tại.

2. Ghi nhận những điều nhỏ thay vì chỉ đòi hỏi điều lớn

Một người mẹ chồng chờ con dâu về ăn cơm, nấu bữa sáng hoặc bay đến chăm sóc lúc ở cữ có thể không phải là những món quà đắt tiền, nhưng lại chứa nhiều thời gian và tình cảm. Biết nhìn thấy giá trị của những việc nhỏ là một biểu hiện của sự tinh tế.

3. Lắng nghe để hiểu, không chỉ để phản biện

Trong hôn nhân, Jennifer đề cao việc hai vợ chồng lắng nghe và hiểu nhau. Với mẹ chồng, cô chọn cách trò chuyện như với một người bạn giàu kinh nghiệm. Cả hai cách đều hướng đến việc hiểu người đối diện trước khi đưa ra phán xét.

4. Chủ động giữ lửa thay vì chờ tình cảm tự nhiên tồn tại

Jennifer không xem thời gian bên nhau là thứ tự có sau khi hoàn thành mọi trách nhiệm. Cô chủ động sắp xếp những khoảng riêng cho vợ chồng. Đây là một lựa chọn thực tế, bởi tình cảm lâu dài cần được nuôi dưỡng bằng thời gian, sự quan tâm và những trải nghiệm chung.

Câu chuyện của Jennifer Phạm dễ gây tò mò vì gắn với danh xưng hoa hậu, gia đình doanh nhân và cuộc sống đủ đầy. Nhưng hành động của cô cho thấy nền tảng của mối quan hệ không chỉ là tiền bạc hay địa vị.

Ở phía nhà chồng, cô được yêu quý vì biết đón nhận tình cảm, chủ động chia sẻ và tôn trọng người lớn. Trong quan hệ vợ chồng, cô được đồng hành vì vẫn giữ sự nghiệp riêng nhưng không tách mình khỏi trách nhiệm gia đình. Còn trong vai trò người mẹ, cô cùng Đức Hải xây dựng một gia đình mà Bảo Nam được yêu thương và hòa nhập với các em.

Nếu gọi đó là "EQ cao", thì EQ ở đây không phải khả năng nói những lời dễ nghe mọi lúc. Đó là năng lực nhận biết cảm xúc của người khác, biết lúc nào cần mềm mỏng, lúc nào cần giữ ranh giới, biết cảm ơn sự giúp đỡ và cũng biết chủ động chịu trách nhiệm về cuộc đời mình.

Có lẽ vì vậy, điều đáng học hỏi nhất từ Jennifer Phạm không phải là cách để "lấy lòng" chồng hay mẹ chồng. Đó là cách xây dựng một vị trí bình đẳng trong gia đình bằng sự tự chủ, tôn trọng và tinh tế. Khi một người phụ nữ biết mình là ai, biết trân trọng người bên cạnh và biết vun đắp đúng lúc, sự yêu mến thường đến tự nhiên hơn mọi chiến thuật.