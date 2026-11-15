Tôi giấu bố mẹ ruột đưa bạn trai 200 triệu để tổ chức hôn lễ, 4 năm sau, nghe mẹ chồng nói một câu mà tôi hối hận tột cùng

Trước ngày cưới khoảng nửa tháng, tôi mới biết gia đình bạn trai đang gánh khoản nợ gần 1 tỷ đồng. Bố mẹ anh làm ăn thua lỗ, tiền bạc trong nhà gần như cạn kiệt, đến chuyện tổ chức đám cưới cũng không có khả năng lo liệu. Lúc ấy, ngày cưới đã được định, thiệp cũng đã in, họ hàng hai bên đều đã biết. Tôi nghĩ đến thể diện của bố mẹ mình, nghĩ nếu hủy cưới thì mọi người sẽ dị nghị, cuối cùng quyết định giấu gia đình đẻ, âm thầm đưa cho anh 200 triệu để lo đám cưới.

Tôi tự nhủ sau khi kết hôn, hai vợ chồng cùng cố gắng rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi mới hiểu mình đã tự đặt lên vai một gánh nặng lớn thế nào. Tiền lương của chồng và khoản thu nhập ít ỏi của bố mẹ chồng đều được dành để trả nợ. Còn mọi chi phí sinh hoạt, từ tiền ăn uống, điện nước đến những khoản phát sinh trong nhà, gần như do một mình tôi cáng đáng.

Có những tháng tôi phải tính toán từng đồng, hạn chế mua sắm cho bản thân, thậm chí tiền biếu bố mẹ đẻ cũng phải cân nhắc. Tôi không dám than vãn vì nghĩ nhà chồng đang khó khăn, mình đã quyết định bước vào cuộc hôn nhân này thì phải có trách nhiệm cùng chồng vượt qua.

Ảnh minh họa

Suốt 4 năm, tôi gần như không có một ngày thực sự thoải mái về kinh tế lẫn tinh thần. Đến khi khoản nợ gần 1 tỷ được trả hết, tôi tưởng gia đình sẽ nhẹ nhõm và cuộc sống của mình cũng từ đó dễ thở hơn vì tôi đã đồng hành cùng cả gia đình trong những năm tháng khó khăn nhất. Nhưng mọi chuyện lại thay đổi theo cách tôi không ngờ.

Bố mẹ chồng bắt đầu chi tiêu thoải mái hơn, chồng cũng không còn phải dành phần lớn thu nhập để trả nợ. Thế nhưng, thay vì được ghi nhận những gì đã đóng góp, tôi lại dần bị đối xử như người ăn nhờ ở đậu. Những việc trong nhà mặc nhiên được giao cho tôi, ý kiến của tôi không còn được coi trọng, còn chi phí sinh hoạt thì vẫn quen tôi bỏ ra hoàn toàn, chẳng ai đỡ đần. Có lần tôi góp ý một chuyện nhỏ, mẹ chồng còn tỏ thái độ khó chịu, bảo tôi đừng có lên mặt, trước kia bà nhịn tôi nhưng giờ thì không có chuyện đó đâu. Tôi thật sự sốc khi biết hóa ra bà suy nghĩ như vậy.

Bây giờ nghĩ lại, tôi thực sự hối tiếc. Giá như ngày ấy tôi đủ tỉnh táo để dừng lại ngay khi biết gia đình anh nợ nần, có lẽ tôi đã không phải đánh đổi 4 năm tuổi trẻ để nhận về sự thiếu tôn trọng như vậy. Tôi không tiếc 200 triệu đã bỏ ra, cũng không tiếc những khoản tiền mình từng lo cho gia đình chồng, chỉ tiếc rằng mình đã quá cố gắng vì một gia đình mà trong đó, sự hy sinh của tôi chưa bao giờ được xem là điều đáng trân trọng.