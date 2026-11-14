Phần thưởng xứng đáng cho người đàn ông trân trọng vợ con, gia đình!

Có những bông hoa không nở rực rỡ nhất ở mùa xuân đầu tiên. Chúng cần thời gian, những cơn mưa, cả những ngày tưởng chừng phải khép lại để đến một mùa nào đó, bung nở theo cách đẹp nhất. Đăng Khôi có lẽ là một bông hoa như thế. Từng là nam thần Vpop của thế hệ 8X, 9X, anh có lúc rời xa ánh đèn sân khấu để làm chồng, làm cha, vượt qua những biến cố riêng. Ở tuổi 43, anh trở lại, mang quốc kỳ Việt Nam lên sân khấu quốc tế và nhận được sự công nhận từ những giám khảo nhiều quốc gia. Nhưng phía sau hành trình ấy còn có một câu chuyện đẹp hơn: 21 năm bên Thủy Anh, người phụ nữ không chỉ giữ lửa gia đình mà còn cùng anh kiến tạo nên một cuộc đời đủ đầy, nơi cả hai đều có ánh sáng riêng, vô cùng rực rỡ.

Đăng Khôi: Từ nam thần thanh xuân đến bông hoa nở muộn của Vpop

Với nhiều khán giả thuộc thế hệ 8X, 9X, Đăng Khôi không chỉ là một ca sĩ mà còn là ký ức của cả một thời thanh xuân. Những năm 2000, gương mặt thư sinh, nụ cười hiền và chất giọng ngọt ngào giúp anh trở thành một trong những nam ca sĩ được yêu thích của Vpop. Cô bé mùa đông, Thiên đường vắng em, Chiếc lá tình yêu, Vì sao trong anh từng là những ca khúc quen thuộc với giới trẻ, xuất hiện trong những chiếc đĩa CD, những chương trình ca nhạc và cả những buổi hẹn hò đầu đời.

Năm 2007, Đăng Khôi nhận giải Nam ca sĩ trẻ triển vọng tại Làn Sóng Xanh, đồng thời được ghi nhận tại giải thưởng Ngôi Sao Bạch Kim. Anh từng có một giai đoạn hoạt động sôi nổi, được truyền thông ưu ái gọi là “Hoàng tử Vpop”. Khi ấy, Đăng Khôi sở hữu đầy đủ những yếu tố của một ngôi sao nhạc trẻ: ngoại hình sáng, ca khúc dễ đi vào lòng người và lượng khán giả yêu mến đông đảo.

Thế nhưng, không phải hành trình nghệ thuật nào cũng chỉ có những đêm diễn rực rỡ. Khi sự nghiệp đang phát triển, Đăng Khôi dần hạn chế xuất hiện trên sân khấu. Anh từng phải đối diện với vấn đề sức khỏe thính giác, một trở ngại đặc biệt lớn đối với người làm nghề ca hát. Có một khoảng thời gian dài, khán giả ít thấy anh trong các hoạt động âm nhạc, trong khi cuộc sống của nam ca sĩ chuyển sang một nhịp điệu khác: kinh doanh, chăm sóc gia đình và làm cha của những đứa trẻ.

Đó cũng là lúc nhiều người tưởng rằng Đăng Khôi đã chọn khép lại chương rực rỡ nhất trong sự nghiệp. Nhưng đôi khi, rời xa ánh đèn không có nghĩa là đã hết đam mê. Có những giấc mơ chỉ tạm ngủ yên để chờ người ta đủ sức quay trở lại.

Năm 2024, Đăng Khôi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, đánh dấu sự trở lại đáng chú ý sau nhiều năm vắng bóng. Anh không chỉ mang những bản hit cũ trở lại với khán giả mà còn cho thấy một tinh thần nghệ sĩ vẫn nguyên vẹn. Đứng giữa những gương mặt cá tính, nhiều thế hệ và phong cách âm nhạc khác nhau, nam ca sĩ không cố gắng níu giữ hình ảnh chàng trai năm nào. Anh bước lên sân khấu với tâm thế của một người đàn ông đã trưởng thành, có trải nghiệm và muốn khám phá những giới hạn mới.

Đặc biệt, năm 2026, Đăng Khôi tiếp tục được lựa chọn là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi âm nhạc quốc tế Silk Way Star, tranh tài cùng các nghệ sĩ đến từ 12 quốc gia. Đây là một thử thách hoàn toàn khác so với những sân khấu anh từng quen thuộc. Nam ca sĩ không chỉ phải làm mới âm nhạc mà còn phải thích nghi với môi trường quốc tế, nhiều ngôn ngữ và những tiêu chuẩn trình diễn khác biệt.

Đăng Khôi tỏa sáng trên đấu trường quốc tế

Những vòng đầu của cuộc thi không hề dễ dàng. Đăng Khôi từng có thứ hạng ở nhóm cuối, trong khi phần trình diễn Trống cơm và những thử nghiệm đưa chất liệu dân gian Việt Nam lên sân khấu quốc tế chưa lập tức mang lại kết quả như mong muốn. Nhưng thay vì nản lòng, anh tiếp tục thay đổi cách tiếp cận, lựa chọn những ca khúc và phong cách khác nhau để tìm cơ hội bứt phá.

Bước ngoặt đến ở Công diễn 4. Với ca khúc Pơ Soảng – Thật Sảng Khoái, Đăng Khôi làm mới một bài hát quen thuộc với khán giả Trung Quốc bằng bản phối hiện đại, kết hợp lời Việt và tiếng Trung, đồng thời tự viết phần lời tiếng Việt chỉ trong hai ngày. Anh còn phải hoàn thiện vũ đạo trong chưa đầy 24 giờ, dù nhảy không phải thế mạnh của mình.

Kết quả, Đăng Khôi nhận trọn 4 nút vàng từ các giám khảo đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Serbia và Nam Phi. Anh đạt 143 điểm từ ban giám khảo quốc tế, tổng điểm 154,85 và giành vị trí cao nhất Công diễn 4. Đây cũng là lần đầu tiên một thí sinh nhận cùng lúc 4 nút vàng tại chương trình tính đến thời điểm đó. Khoảnh khắc quốc kỳ Việt Nam tung bay trên sân khấu quốc tế khiến nam ca sĩ xúc động, bởi đó là điều anh luôn mong mỏi khi tham gia cuộc thi với tư cách đại diện Việt Nam.

Hành trình ấy tiếp tục được nối dài bằng những thử nghiệm đáng chú ý. Tại Công diễn 5, anh đưa dân ca Nam Bộ, đàn bầu, đàn tranh và cải lương vào mashup Lý Ngựa Ô – Tùy Hứng Lý Ngựa Ô. Đến Công diễn 6, Đăng Khôi trở lại với Cô Bé Mùa Đông, kết hợp cùng Thương Thương Thương, Yêu Yêu Yêu, gửi gắm câu chuyện tình hơn hai thập kỷ với Thủy Anh. Ở Công diễn 8, anh tiếp tục thử thách bản thân khi hát Lullaby bằng tiếng Nga cùng nghệ sĩ Bogdan và nhận thêm hai nút vàng từ ban giám khảo.

Đằng sau những khoảnh khắc tỏa sáng là lịch trình ghi hình dày đặc, trung bình hai công diễn mỗi tuần. Thủy Anh từng chia sẻ rằng ngay sau một đêm thi, Đăng Khôi phải đến bệnh viện tại Nghĩa Ô để thăm khám và điều trị vì quá tải. Điều đó cho thấy sự trở lại này không đơn giản là một cuộc dạo chơi của người nghệ sĩ từng nổi tiếng, mà là hành trình anh thực sự muốn chinh phục và chứng minh bản thân vẫn còn nhiều khả năng.

Ở tuổi 43, Đăng Khôi không còn cần phải trở thành chàng trai được yêu thích nhất của những năm 2000. Anh đang có cơ hội trở thành một phiên bản khác: trưởng thành hơn, dám thử thách hơn và có thêm những thành tích mới. Có lẽ, vẻ đẹp của một bông hoa nở muộn nằm ở chỗ ấy. Người ta không chỉ nhìn thấy những cánh hoa, mà còn nhìn thấy cả hành trình âm thầm để chúng có thể nở rộ.

Thủy Anh: Người phụ nữ biết vun vén gia đình nhưng không đánh mất ánh sáng riêng

Nếu Đăng Khôi từng là nam thần thanh xuân của nhiều cô gái thì Thủy Anh cũng có một thanh xuân rất đáng nhớ. Cô từng là hot girl Hà thành, hoạt động với vai trò người mẫu ảnh và xuất hiện trên nhiều ấn phẩm dành cho giới trẻ. Hai người quen nhau năm 2005, khi Đăng Khôi 22 tuổi còn Thủy Anh mới 20 tuổi. Từ những lần gặp gỡ trong công việc, nam ca sĩ chủ động theo đuổi cô gái trẻ và bắt đầu một mối tình kéo dài hơn hai thập kỷ.

Thủy Anh từng kể mình là người khá nghiêm túc trong tình yêu. Khi nhận lời yêu Đăng Khôi, cô đã yêu cầu bạn trai phải cam kết sẽ cưới mình. Năm 2005, nam ca sĩ viết một tờ giấy tay với nội dung mà cả hai vui vẻ gọi là “Giấy kết hôn”. Đặc biệt, họ còn đặt ra một thỏa thuận khá thú vị: Nếu một trong hai ngoại tình và phá vỡ cam kết, người đó phải đền bù cho đối phương 10 tỷ đồng.

Ngày 13/11/2026, đúng dịp kỷ niệm 13 năm ngày cưới, Thủy Anh đăng lại tờ giấy viết tay năm nào, kèm lời trêu đùa dành cho chồng: “Giờ anh có đủ điều kiện rồi đó, anh có muốn phá cam kết không?”. Một câu nói vui nhưng khiến nhiều người thích thú, bởi sau 21 năm, lời hứa của hai người vẫn còn nguyên giá trị như một kỷ vật của tuổi trẻ.

Sau khoảng bốn năm hẹn hò, Thủy Anh quyết định vào TP.HCM cùng Đăng Khôi lập nghiệp. Cặp đôi đăng ký kết hôn năm 2009, tổ chức đám cưới năm 2013 và hiện có ba con trai. Nhưng điều đáng chú ý là sau khi lập gia đình, Thủy Anh đã lựa chọn một hướng đi khác cho sự nghiệp của mình.

Từ một người mẫu ảnh có cơ hội phát triển trong lĩnh vực giải trí, cô chuyển sang kinh doanh và tham gia quản lý công việc của chồng. Thủy Anh hỗ trợ điều hành công ty, sắp xếp lịch diễn, theo sát các dự án âm nhạc và những hoạt động truyền thông của Đăng Khôi. Khi chồng ít xuất hiện trên sân khấu, cô cùng anh chuyển hướng sang những công việc khác, đồng thời đảm nhận phần lớn việc tổ chức, vun vén cuộc sống gia đình.

Có thể nói, Thủy Anh hiểu khá rõ những quy luật phía sau một sự nghiệp nghệ thuật. Một nghệ sĩ muốn tập trung sáng tạo cần có người cùng mình quản lý công việc, tính toán kế hoạch và xử lý những vấn đề phát sinh. Cô không chỉ hỗ trợ chồng bằng tình cảm mà còn bằng năng lực tổ chức, tư duy kinh doanh và khả năng nhìn nhận dài hạn.

Đặc biệt, khi Đăng Khôi quyết định trở lại với Anh trai vượt ngàn chông gai rồi tiếp tục tham gia Silk Way Star, Thủy Anh vẫn sát cánh cùng anh. Cô theo dõi lịch trình, động viên tinh thần và chia sẻ những áp lực mà chồng phải trải qua. Có những lúc người ngoài chỉ nhìn thấy vài phút trình diễn trên sân khấu, nhưng người ở nhà hiểu rõ nghệ sĩ đã phải đánh đổi bao nhiêu thời gian, sức lực và cả những ngày xa gia đình để có được khoảnh khắc ấy.

Vợ ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ lại giấy kết hôn viết tay của 2 người. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, sẽ không công bằng nếu chỉ gọi Thủy Anh là người phụ nữ đứng sau thành công của chồng. Cô có công việc, có năng lực riêng và từng có một hành trình cá nhân trước khi kết hôn. Việc lựa chọn đồng hành cùng Đăng Khôi không đồng nghĩa với việc cô đánh mất bản thân. Trái lại, cô đã tìm được cách phát huy thế mạnh của mình trong một vai trò khác, vừa quản lý công việc, vừa xây dựng tổ ấm, vừa duy trì tiếng nói riêng trong những quyết định của gia đình.

Đó cũng là điểm khiến Thủy Anh trở nên đáng chú ý. Một người phụ nữ có EQ cao không nhất thiết phải luôn nói những lời ngọt ngào hay nhường nhịn trong mọi tình huống. Cô cần biết điều gì quan trọng với gia đình, khi nào nên mềm mỏng, khi nào cần quyết đoán và làm sao để những lựa chọn hôm nay không ảnh hưởng đến tương lai lâu dài. Khéo léo không phải là chịu thiệt, mà là biết cách để mọi người cùng có được điều tốt đẹp.

Ở chiều ngược lại, Đăng Khôi cũng không xem những đóng góp của vợ là điều hiển nhiên. Anh nhiều lần công khai bày tỏ sự biết ơn, dành cho Thủy Anh những lời trân trọng và ghi nhận sự đồng hành của cô trong cả công việc lẫn cuộc sống. Đó là điều quan trọng trong một cuộc hôn nhân: người phụ nữ có thể làm rất nhiều việc cho gia đình, nhưng cô vẫn cần được nhìn thấy, được công nhận và được yêu thương.

Có lẽ, tờ giấy cam kết 10 tỷ đồng năm 2005 không phải điều khiến người ta ngưỡng mộ nhất. Điều đáng quý hơn là sau hơn 2 thập kỷ, hai người vẫn có thể nhìn lại lời hứa ấy bằng một nụ cười. Bởi tình yêu không chỉ nằm ở những lời thề của tuổi trẻ, mà còn ở việc hai người đã thực sự làm gì để giữ lời qua từng ấy năm.

Phần thưởng xứng đáng cho người đàn ông biết trân trọng gia đình

Có một câu nói rất đáng suy ngẫm: “Hôn nhân hạnh phúc không phải là tìm được một người hoàn hảo, mà là hai người biết làm cho nhau trở nên tốt đẹp hơn”. Nhìn vào hành trình của Đăng Khôi và Thủy Anh, có thể thấy điều đó không chỉ là một câu nói đẹp.

Đăng Khôi có sự nghiệp riêng, Thủy Anh có năng lực và công việc riêng. Họ không nhất thiết phải cùng xuất hiện trên một sân khấu, không cần cùng được tung hô bởi một đám đông, nhưng cả hai đều hiểu giá trị của người còn lại. Khi Đăng Khôi muốn trở lại với âm nhạc, Thủy Anh không ngăn cản mà tìm cách hỗ trợ để anh có thể thực hiện đam mê. Khi Thủy Anh đảm nhận nhiều công việc trong gia đình và kinh doanh, Đăng Khôi ghi nhận, trân trọng thay vì coi đó là trách nhiệm mặc định của người vợ.

Đây là một kiểu hôn nhân rất đẹp: không có cuộc đua xem ai hy sinh nhiều hơn, ai thành công hơn, ai phải mang ơn ai. Mỗi người có một vai trò, một thế mạnh và một khoảng trời riêng, nhưng khi cần, họ biết đứng về phía nhau.

Người ta thường nói phía sau một người đàn ông thành công là một người phụ nữ tuyệt vời. Nhưng câu chuyện của Đăng Khôi và Thủy Anh có lẽ cần một cách diễn đạt khác: Bên cạnh một người đàn ông thành công là một người phụ nữ cũng có giá trị và ánh sáng riêng. Cô không cần phải đứng mãi phía sau để chứng minh tình yêu, còn anh cũng không cần phải đứng trên để chứng minh bản lĩnh. Họ cùng đi cạnh nhau.

Một người đàn ông biết trân trọng gia đình không phải là người chỉ đăng ảnh vợ con vào những dịp đặc biệt. Đó là người hiểu rằng sự nghiệp của mình không thể tách rời những người đã cùng mình đi qua những ngày khó khăn. Anh biết cảm ơn người vợ đã lo toan công việc, chăm sóc con cái, biết ghi nhận những điều cô làm và dành cho cô cơ hội được phát triển. Đặc biệt, anh không xem thành công của vợ là sự cạnh tranh với mình, mà là niềm tự hào chung của cả gia đình.

Còn một người phụ nữ biết vun vén cũng không phải người phải từ bỏ mọi mong muốn cá nhân để giữ gìn tổ ấm. Cô có thể yêu chồng, chăm con, lo toan kinh tế nhưng vẫn có quyền theo đuổi công việc, có tiếng nói và được sống với những điều khiến mình hạnh phúc. Khi người chồng hiểu điều đó, sự hy sinh không còn là một chiều; khi người vợ hiểu giá trị của chồng, sự đồng hành cũng không biến thành kiểm soát.

Đó chính là tinh thần của “tương kính như tân” – dù đã ở bên nhau hơn hai thập kỷ, vẫn giữ được sự tôn trọng, trân trọng và nâng niu dành cho đối phương. Tình yêu có thể bắt đầu bằng một tờ giấy viết tay, nhưng hôn nhân chỉ có thể bền vững khi cả hai cùng viết tiếp lời hứa ấy bằng hành động mỗi ngày.

Đăng Khôi có thể được gọi là bông hoa nở muộn của Vpop. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, anh còn là người đàn ông may mắn khi sau những năm tháng thăng trầm vẫn có một người phụ nữ muốn cùng mình đi tiếp. Và có lẽ, đó cũng là phần thưởng xứng đáng cho một người biết trân trọng gia đình, biết nhìn thấy công sức của vợ và hiểu rằng thành công lớn nhất không phải là đứng ở vị trí cao nhất trên sân khấu, mà là khi bước xuống sân khấu vẫn có một mái nhà chờ mình trở về.