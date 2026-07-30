Vũ công Quốc Tít cầu hôn 1 mỹ nhân trên đảo, “soi” profile vợ sắp cưới chấm 10 điểm xứng đôi

Mới đây, TikToker Diệp Khanh khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ loạt ảnh được cầu hôn trên trang Instagram cá nhân. Người ngỏ lời không ai khác chính là Quốc Tít - dancer, biên đạo và gương mặt quen thuộc với cộng đồng street dance.

Clip cầu hôn được Diệp Khanh đăng tải.

Cặp đôi hạnh phúc khoe bước tiến mới trong tình yêu.

Đăng kèm khoảnh khắc hạnh phúc, Diệp Khanh viết: "Plot twist trip, came home with the best island souvenir. Thanks pal " (Tạm dịch: Chuyến đi có một cú "plot twist": Mình trở về với món quà lưu niệm tuyệt vời nhất từ hòn đảo này - một chiếc nhẫn ).

Theo bài đăng, màn cầu hôn bất ngờ diễn ra vào ngày 27/7 trong chuyến du lịch biển của cả hai. Khi Diệp Khanh đang mải chụp ảnh bên bờ biển, Quốc Tít bất ngờ xuất hiện từ phía sau, quỳ gối trao nhẫn và ngỏ lời cầu hôn bạn gái.

Cả hai sắp về chung nhà sau 1 năm công khai yêu.

Về phía Quốc Tít, nam dancer cũng liên tục cập nhật loạt khoảnh khắc trong ngày đặc biệt lên story Instagram. Không giấu được niềm vui, anh hào hứng viết những dòng như: "Đi biển mang về 1 vợ", "Yêu vợ quá", "Hạnh phúc quá cả nhà ơi", hay gọi bạn gái là "vợ xinh đẹp tuyệt trần".

Loạt khoảnh khắc nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Dưới bài đăng, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng, đồng thời hài hước "đặt gạch" chờ ngày nhận thiệp cưới.

"Chúc mừng hai bạn", "Ngọt xỉu luôn", "Đợi ngày đi ăn cưới nha", “Ỏ nhà này đẹp đôi”,... là một số bình luận nổi bật.

Quốc Tít và Diệp Khanh công khai chuyện tình cảm vào năm 2025. Kể từ đó, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên mạng xã hội, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, các chuyến du lịch hay những dịp đặc biệt. Cặp đôi cũng được nhiều người yêu mến bởi sự đồng điệu trong công việc khi đều hoạt động trong lĩnh vực nhảy múa và sáng tạo nội dung.

Cặp đôi công khai vào tháng 7 năm 2025.

Cả hai có nhiều nét tương đồng về công việc, đam mê và cả gu thời trang.

Diệp Khanh (SN 2000, còn được biết đến với biệt danh KhanhKhỉe) là TikToker, content creator, đồng thời hoạt động với vai trò dancer và biên đạo. Cô sở hữu hơn 86.000 người theo dõi trên TikTok, gây ấn tượng bởi ngoại hình sáng, phong cách trẻ trung cùng những video về cuộc sống, thời trang và vũ đạo.

Vibe Diệp Khanh đời thường.

Trong khi đó, Quốc Tít (tên thật Trịnh Quốc Anh, SN 1993) là một trong những gương mặt quen thuộc của cộng đồng street dance Hà Nội. Anh là thành viên chủ chốt của Last Fire Crew, từng gây chú ý khi tham gia biểu diễn cùng tlinh tại chung kết Rap Việt mùa 1.

Bên cạnh vai trò biên đạo, thời gian gần đây Quốc Tít còn liên tục xuất hiện với vai trò giám khảo tại nhiều sân chơi về nhảy như FPTU Showcase 2025, Dance Battle Anh Trai Say Hi 2025, I.D.C 2025..., đồng thời duy trì các lớp workshop và nhiều dự án biểu diễn.

Quốc Tít nổi tiếng với vai trò dancer.

Trước khi có chuyện tình với Diệp Khanh, Quốc Tít từng công khai hẹn hò ca sĩ Mỹ Anh vào cuối năm 2022. Sau một thời gian đồng hành, cả hai lựa chọn khép lại mối quan hệ trong sự kín tiếng.