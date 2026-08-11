Vợ sắp cưới của Ronaldo gây choáng khi đem nhẫn đính hôn 5 triệu USD cho con gái làm đồ chơi

Georgina Rodríguez - vợ sắp cưới của siêu sao bóng đá Ronaldo vừa tiếp tục khiến người hâm mộ chú ý với loạt hình ảnh mới quảng bá cho bộ sưu tập của thương hiệu thời trang do cô sáng lập. Nữ doanh nhân diện set đồ màu xám gồm áo, quần và áo khoác, tạo dáng giữa khung cảnh mùa hè. Phía sau Georgina là chiếc máy bay riêng của Cristiano Ronaldo giá lên tới hơn 2.000 tỷ đồng. Cô hoàn thiện diện mạo bằng một chiếc Hermès Birkin cùng sợi dây chuyền có mặt thánh giá, tiếp tục thể hiện phong cách thời trang sang trọng vốn đã trở thành thương hiệu riêng của bạn gái Ronaldo.

Tuy nhiên, một hành động của cô con gái nhỏ mới thứ khiến dân tình đặc biệt chú ý. Trên chuyên cơ, con gái của Georgina và Ronaldo đang vui vẻ chơi cùng búp bê em bé. Đáng chú ý, trên tay cô bé lại xuất hiện chiếc nhẫn đính hôn mà Cristiano Ronaldo từng trao cho Georgina. Món trang sức vốn là biểu tượng tình yêu của cặp đôi nay bất ngờ được cô bé sử dụng làm đồ chơi. Chi tiết này nhanh chóng lọt vào mắt người hâm mộ bởi đây không phải một chiếc nhẫn thông thường.

Georgina gây choáng khi cho con gái mượn chiếc nhẫn đính hôn giá 5 triệu USD để làm đồ chơi (Ảnh: FBNV)

Theo những ước tính từng được các chuyên gia và truyền thông chuyên về trang sức đưa ra, chiếc nhẫn đính hôn của Georgina có giá trị khoảng 2-5 triệu USD, tương đương hàng chục đến hơn trăm tỷ đồng tùy tỷ giá. Thiết kế của chiếc nhẫn thuộc kiểu trilogy, với một viên kim cương hình oval cỡ lớn ở trung tâm, hai viên đá ở hai bên và phần đai nhẫn được chế tác từ bạch kim.

Không chỉ có giá trị khổng lồ, chiếc nhẫn còn gắn với một dấu mốc quan trọng trong chuyện tình của Ronaldo và Georgina. Ngày 11/8/2025, Georgina từng khiến mạng xã hội bùng nổ khi chính thức công khai chuyện đính hôn với siêu sao người Bồ Đào Nha. Cô đăng bức ảnh hai bàn tay đặt cạnh nhau, trong đó chiếc nhẫn kim cương nổi bật trên tay mình.

“Yes, I do. In this and all my lives” - Georgina viết, có thể hiểu là: “Em đồng ý. Trong kiếp này và tất cả những kiếp sau".

Chiếc nhẫn đính hôn mà Ronaldo dành tặng bạn gái lâu năm Georgina (Ảnh: IGNV)

Kể từ đó, chiếc nhẫn trở thành một trong những biểu tượng nổi bật nhất trong chuyện tình kéo dài nhiều năm của cặp đôi. Đáng chú ý, khoảnh khắc chiếc nhẫn xuất hiện trên tay con gái Georgina cũng diễn ra giữa lúc những tin đồn về đám cưới của cô và Ronaldo liên tục được nhắc đến.

Sau khi công khai đính hôn, người hâm mộ nhiều lần chờ đợi ngày cặp đôi chính thức tổ chức hôn lễ. Gần đây, những đồn đoán thậm chí cho rằng các ngày thứ bảy đầu tháng 8/2026 có thể là thời điểm Ronaldo và Georgina bước vào lễ đường trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè. Tuy nhiên, những ngày được đồn đoán đã trôi qua mà không có thông báo chính thức nào về một đám cưới được tổ chức.

Trong lúc chờ đợi cái kết đẹp cho chuyện tình của Ronaldo và Georgina, hình ảnh cô con gái vô tư đeo chiếc nhẫn đính hôn hàng triệu USD của mẹ khi chơi với búp bê lại vô tình tạo nên một khoảnh khắc thú vị. Một món quà Cristiano Ronaldo dành cho Georgina để đánh dấu tình yêu của hai người, giờ đây lại được cô con gái nhỏ “mượn” để chơi đùa - khoảnh khắc đời thường đáng yêu giữa cuộc sống xa hoa của gia đình siêu sao bóng đá.

Tú Tú.