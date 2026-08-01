Chuyên gia tâm lý chỉ ra thứ âm thầm "giết chết tình yêu: Không phải phản bội, mà là điều này

Nhiều cuộc hôn nhân không tan vỡ vì một trận cãi vã lớn, cũng không phải lúc nào cũng bắt đầu từ sự xuất hiện của người thứ ba. Có những mối quan hệ tưởng vẫn bình yên, hai người vẫn sống chung một nhà, vẫn ăn cùng một mâm cơm, nhưng lại dần không còn điều gì muốn nói với nhau.

Theo Tiến sĩ Ruth Westheimer – chuyên gia nổi tiếng tại Mỹ về tình yêu, hôn nhân và các mối quan hệ thân mật – một trong những cảm giác có sức bào mòn đáng sợ nhất trong tình yêu chính là sự nhàm chán. Đáng nói, khi nhận ra điều đó, nhiều cặp đôi thường cho rằng đây là chuyện bình thường: yêu lâu rồi thì phải chán, cưới lâu rồi thì cảm xúc không thể như ban đầu.

Nhưng có lẽ, chính suy nghĩ ấy mới khiến nhiều cuộc hôn nhân lặng lẽ đi đến hồi kết.

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Không phải yêu lâu sẽ chán, mà là hai người dần ngừng khám phá cuộc sống

Một người từng rất hào hứng kể cho bạn đời nghe mọi chuyện trong ngày, nhưng rồi sau nhiều năm chỉ còn những câu hỏi quen thuộc: "Ăn gì?", "Con đâu?", "Hóa đơn đóng chưa?".

Một người từng có rất nhiều sở thích, nhưng sau khi kết hôn lại chỉ còn xoay quanh một vài vai trò cố định. Làm chồng, đi làm, kiếm tiền. Làm vợ, chăm con, lo cơm nước, nhà cửa.

Cuộc sống dần trở thành một vòng lặp.

Theo góc nhìn của Ruth Westheimer, sự nhàm chán không nhất thiết có nghĩa là hai người đã hết yêu. Nó có thể là một tín hiệu cho thấy mối quan hệ đang thiếu sự kết nối và cả hai cần nhìn lại.

Bởi một người rất khó mang đến cảm giác mới mẻ cho người khác nếu chính cuộc sống của họ cũng đã trở nên quá chật hẹp.

Nhiều phụ nữ sau khi kết hôn gần như dành toàn bộ thời gian cho gia đình, rồi dần bỏ quên bạn bè, sở thích và thế giới riêng. Đàn ông cũng có thể rơi vào trạng thái tương tự khi cuộc sống chỉ còn công việc, trách nhiệm và những áp lực cơm áo.

Hai người vẫn ở cạnh nhau, nhưng mỗi ngày lại giống hệt ngày hôm qua.

Và rồi họ không còn tò mò về nhau nữa.

Đó mới là điều đáng sợ.

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Người "thú vị" chưa chắc đã không khiến bạn đời cảm thấy nhàm chán

Có một nghịch lý trong hôn nhân: bạn có thể rất thú vị trong mắt người khác nhưng lại trở nên "nhạt" trong mắt chính người sống cùng mình.

Không phải vì bạn thực sự không có gì hấp dẫn, mà bởi hai người đã không còn quan tâm đến thế giới của nhau.

Có người thích đọc sách, xem phim, đi triển lãm. Người còn lại cho rằng tất cả những điều đó "vô bổ". Có người đam mê thể thao, công việc hoặc một thú vui riêng, nhưng bạn đời lại chưa từng muốn tìm hiểu.

Vấn đề không nằm ở việc hai người phải có chung tất cả sở thích. Một cuộc hôn nhân không cần hai người trở thành bản sao của nhau.

Điều quan trọng hơn là thái độ trước sự khác biệt.

Khi một người luôn chế giễu, phủ nhận hoặc xem nhẹ những điều khiến người kia hạnh phúc, khoảng cách sẽ dần xuất hiện. Không phải vì đối phương nhàm chán, mà vì họ không còn cảm thấy mình được nhìn thấy và được tôn trọng.

Có lẽ sau nhiều năm bên nhau, thứ làm tình yêu nguội đi không phải là việc hai người đã biết quá rõ về nhau. Mà là vì chúng ta nghĩ mình đã biết đủ nên không còn muốn tìm hiểu thêm nữa.

Hôn nhân cần sự mới mẻ, nhưng không nhất thiết phải là những điều lớn lao

Nhiều người khi nghe đến chuyện "làm mới hôn nhân" thường nghĩ ngay đến những chuyến du lịch đắt tiền hay những điều thật đặc biệt. Nhưng đôi khi, sự thay đổi lại bắt đầu từ những điều rất nhỏ.

Cùng xem một bộ phim rồi trò chuyện về cảm xúc của mỗi người. Đi đâu đó chỉ có hai vợ chồng. Thử làm một việc mà trước đây chưa từng làm. Hoặc đơn giản là hỏi bạn đời một câu khác ngoài chuyện con cái và tiền bạc: "Dạo này anh có đang thấy vui không?", "Có điều gì em muốn làm mà chưa làm được không?".

Quan trọng nhất, đôi khi đừng biến mọi cuộc trò chuyện thành một cuộc tranh luận xem ai đúng, ai sai.

Trong một mối quan hệ lâu dài, lý trí cần thiết, nhưng cảm xúc cũng cần được lắng nghe. Có những lúc người bạn đời không cần một lời phân tích đúng sai, họ chỉ cần cảm giác rằng người đối diện đang thực sự muốn hiểu mình.

Sự nhàm chán không phải bản án dành cho những người yêu lâu hay cưới lâu. Nó chỉ là lời cảnh báo rằng có lẽ hai người đã quá bận sống mà quên mất cách sống cùng nhau.

Và đôi khi, điều giữ một cuộc hôn nhân không phải là cố gắng trở thành một người thú vị hơn, mà là sau nhiều năm, bạn vẫn còn đủ tò mò để muốn khám phá người nằm bên cạnh mình.