Phụ nữ sau 35 tuổi càng phải học cách “ích kỷ” ở 3 chuyện này, càng hy sinh càng dễ khổ

Sau 35 tuổi, nhiều phụ nữ bắt đầu nhận ra một điều: Càng trưởng thành, cuộc sống càng có nhiều thứ phải lo. Công việc, chồng, con, bố mẹ hai bên, tiền bạc, nhà cửa… Việc gì cũng có thể trở thành trách nhiệm của mình. Và thế là nhiều người hình thành một thói quen: Ai cần gì cũng cố đáp ứng, chuyện gì cũng nhận về mình, miễn sao gia đình được yên.

Nhưng phụ nữ càng sống lâu càng hiểu, hy sinh không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc. Có những sự hy sinh khiến người khác biết ơn, nhưng cũng có những sự hy sinh kéo dài đến mức người khác bắt đầu coi đó là nghĩa vụ.

Sau 35 tuổi, phụ nữ có lẽ nên học cách “ích kỷ” một chút. Không phải để sống chỉ nghĩ cho bản thân, mà để biết rằng mình cũng là một người cần được quan tâm.

1. Ích kỷ với thời gian của mình

Nhiều phụ nữ có thể dành hàng giờ cho chồng con nhưng lại cảm thấy áy náy khi muốn có một buổi đi cà phê với bạn bè, đọc sách, tập thể dục hay đơn giản là nằm yên không làm gì.

Họ luôn nghĩ: “Mình đi chơi thì ai lo cho con?”, “Mình nghỉ thì nhà cửa ai dọn?”, “Chồng đi làm cả ngày rồi, mình không thể bỏ mặc mọi thứ”.

Nhưng điều đáng nói là công việc gia đình thường không bao giờ kết thúc. Nếu chờ đến khi mọi việc xong xuôi mới cho phép mình nghỉ ngơi, có lẽ nhiều phụ nữ sẽ phải chờ mãi.

Một người phụ nữ có thời gian cho riêng mình không phải là người vô trách nhiệm với gia đình. Ngược lại, khi được nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè hoặc làm điều mình thích, cô ấy có cơ hội trở về với gia đình trong trạng thái tốt hơn.

Không ai có thể liên tục cho đi nếu bên trong mình đã cạn kiệt.

Sau 35 tuổi, phụ nữ nên thôi coi việc dành thời gian cho bản thân là một phần thưởng chỉ được nhận khi đã hoàn thành tất cả trách nhiệm. Thời gian cho chính mình là một nhu cầu bình thường, không phải sự ích kỷ đáng xấu hổ.

2. Ích kỷ trong chuyện tiền bạc

Nhiều phụ nữ sau khi kết hôn có thói quen ưu tiên tất cả mọi người trước bản thân. Con cần học thêm thì đóng tiền cho con. Chồng cần vốn làm ăn thì đưa hết khoản tiết kiệm. Bố mẹ có việc thì sẵn sàng hỗ trợ.

Còn bản thân cần mua một món đồ đắt tiền, học thêm một kỹ năng hay chuẩn bị một khoản dự phòng riêng thì lại đắn đo.

Tất nhiên, sống trong gia đình không thể chỉ nghĩ đến tiền của mình. Vợ chồng cần có sự chia sẻ và cùng nhau gánh vác những khó khăn chung. Nhưng yêu gia đình không có nghĩa là trao toàn bộ sự an toàn tài chính của mình cho người khác.

Một khoản tiết kiệm riêng không nhất thiết là sự đề phòng chồng. Đó có thể là tiền cho những kế hoạch cá nhân, những lúc khẩn cấp hoặc đơn giản là để một người phụ nữ không phải hoang mang khi cuộc sống có biến động.

Phụ nữ có thể rộng rãi với gia đình, nhưng cũng nên giữ cho mình một phần độc lập. Bởi cảm giác an toàn không chỉ đến từ việc có người hứa sẽ lo cho mình, mà còn đến từ việc biết rằng dù chuyện gì xảy ra, mình vẫn có khả năng tự lo một phần cho bản thân.

3. Ích kỷ với cảm xúc của mình

Có một kiểu phụ nữ rất dễ khổ: Người luôn cố gắng giữ hòa khí cho tất cả mọi người.

Mẹ chồng nói một câu khiến mình tổn thương nhưng thôi, bỏ qua cho êm nhà. Chồng vô tâm nhưng thôi, chắc anh ấy bận. Bạn bè cư xử không tốt nhưng thôi, nói ra lại mất lòng.

Cứ như vậy, những cảm xúc bị dồn nén ngày một nhiều. Đến một lúc nào đó, chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể khiến người phụ nữ bật khóc hoặc nổi giận dữ dội. Khi ấy, mọi người lại ngạc nhiên: “Có gì đâu mà phản ứng lớn thế?”

Nhưng không ai nhìn thấy rằng trước đó, cô ấy đã im lặng quá lâu.

Sau 35 tuổi, phụ nữ không cần phải nói ra tất cả mọi suy nghĩ. Nhưng cũng không nên tự bắt mình phải nuốt hết mọi tổn thương chỉ để giữ hình ảnh một người dễ chịu.

Nếu không thích, có thể nói không thích. Nếu thấy bị đối xử không công bằng, có thể lên tiếng. Nếu một mối quan hệ khiến mình liên tục mệt mỏi, có thể giữ khoảng cách.

Sự trưởng thành không phải là khả năng chịu đựng mọi thứ. Đôi khi, trưởng thành là biết điều gì không còn đáng để mình tiếp tục chịu đựng nữa.

Phụ nữ sau 35 tuổi thường đã dành rất nhiều năm để học cách trở thành một người vợ tốt, người mẹ tốt, con dâu tốt và con gái tốt. Nhưng giữa tất cả những vai trò đó, có một vai trò rất dễ bị bỏ quên: Trở thành một người phụ nữ tốt với chính mình.

Vì vậy, hãy ích kỷ một chút với thời gian, tiền bạc và cảm xúc của bản thân. Đừng đợi đến khi kiệt sức mới cho phép mình nghỉ ngơi, đừng trao hết cảm giác an toàn tài chính cho người khác và đừng im lặng đến mức chính mình cũng không còn biết mình đang tổn thương vì điều gì.

Sau 35 tuổi, phụ nữ không cần sống ích kỷ hơn để bớt yêu gia đình. Họ chỉ cần yêu bản thân đủ nhiều để hiểu rằng: Hy sinh là một lựa chọn đẹp, nhưng nếu phải hy sinh đến mức đánh mất chính mình, đó không còn là yêu thương nữa.